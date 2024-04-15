Понравилось всем и просили ещё. Сочный и ароматный ужин из куриных бедер: делюсь рецептом

Куриные бедра — это простой и сытный ужин, который можно приготовить своей семье. К тому же в куриных бедрах содержится много пользы.
Куриные бёдра содержат большое количество белка, который помогает строить и восстанавливать ткани в организме. Также они могут быть источником важных минералов, таких как железо, цинк и селен.
Однако стоит помнить, что куриные бёдра, как и другие части курицы, содержат жиры. Их количество может варьироваться в зависимости от способа приготовления. Поэтому рекомендуется употреблять куриные бёдра в умеренных количествах и выбирать более здоровые способы приготовления, такие как варка, запекание и приготовление на гриле.
Ингредиенты:
- куриные бедра — 6 шт.;
- лук — шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- соль — ч.л.;
- черный перец — ½ ч.л.;
- паприка — 2 ч.л.;
- прованские травы — ч.л.;
- кефир — 250 мл;
- картофель — 5 шт.
Приготовление запеченных куриных бедер:
Нарезаем мелко лук и смешиваем с куриными бедрами в одной таре. Туда же высыпаем соль, перец черный, паприку и прованские травы.
Пропускаем через пресс зубчики чеснока, обминаем руками лук в специях и смешиваем его с куриными бедрами.
Вливаем к бедрам кефир и продолжаем вручную перемешивать компоненты маринада.
Оставляем бедра мариноваться под крышкой 1 час. Очищенный картофель нарезаем дольками. Замаринованные бедра убираем из маринада, в нем обваливаем картофель.
Выкладываем картофель в маринаде в форму для запекания. На картофельную подушку кладем куриные бедра.
Запекаем при 180 градусах 50 минут.
Получается сочный и ароматный ужин из куриных бедер. Вместе с бедрами мы получаем и гарнир в виде запеченной картошки.