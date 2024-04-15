Понравилось всем и просили ещё. Сочный и ароматный ужин из куриных бедер: делюсь рецептом

Куриные бедра — это простой и сытный ужин, который можно приготовить своей семье. К тому же в куриных бедрах содержится много пользы.

Куриные бёдра содержат большое количество белка, который помогает строить и восстанавливать ткани в организме. Также они могут быть источником важных минералов, таких как железо, цинк и селен.

Однако стоит помнить, что куриные бёдра, как и другие части курицы, содержат жиры. Их количество может варьироваться в зависимости от способа приготовления. Поэтому рекомендуется употреблять куриные бёдра в умеренных количествах и выбирать более здоровые способы приготовления, такие как варка, запекание и приготовление на гриле.

Ингредиенты:

куриные бедра — 6 шт.;

лук — шт.;

чеснок — 3 зубчика;

соль — ч.л.;

черный перец — ½ ч.л.;

паприка — 2 ч.л.;

прованские травы — ч.л.;

кефир — 250 мл;

картофель — 5 шт.

Приготовление запеченных куриных бедер:

Нарезаем мелко лук и смешиваем с куриными бедрами в одной таре. Туда же высыпаем соль, перец черный, паприку и прованские травы.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, обминаем руками лук в специях и смешиваем его с куриными бедрами.

Вливаем к бедрам кефир и продолжаем вручную перемешивать компоненты маринада.

Оставляем бедра мариноваться под крышкой 1 час. Очищенный картофель нарезаем дольками. Замаринованные бедра убираем из маринада, в нем обваливаем картофель.

Выкладываем картофель в маринаде в форму для запекания. На картофельную подушку кладем куриные бедра.

Запекаем при 180 градусах 50 минут.

Получается сочный и ароматный ужин из куриных бедер. Вместе с бедрами мы получаем и гарнир в виде запеченной картошки.