Рассыпчатый плов из свинины в казане на плите – это восточное блюдо, которое отличается нежным мясом, ароматным рисом и обилием пряностей. Для приготовления «правильного» плова из красного мяса в глубокой огнеупорной посуде потребуются свинина с жирком, длиннозерный рис, овощи, специи и зелень. Сначала жарят мясо до золотистой корочки, затем добавляют лук, морковь и чеснок. Далее кладут промытый рис, заливают горячей водой и доводят до кипения. Затем уменьшают огонь, накрывают казан крышкой и тушат плов до готовности. В результате мы получаем комплексное кушанье, в состав которого входит как основной компонент, так и дополнительный, в виде гарнира из крупы и овощей. При готовке в казане, рисинки отлично пропариваются благодаря чему, консистенция плова всегда поражает своей рассыпчатостью.

Классически плов из свинины в казане на плите

Классический плов из свинины в казане на плите – это традиционное узбекское блюдо, приготовленное из сочной свинины, ароматных специй и душистого риса. При приготовлении этого кушанья особенно важно правильно поджарить мясо и добавить достаточное количество воды для того, чтобы рис пропарился до готовности. Готовый плов из свинины подается горячим, украшенный зеленью.

Ингредиенты –+7 порц.

Свинина 1 кг

Рис белый 800 гр.

Морковь 2 шт.

Лук репчатый 2 шт. (крупный)

Зира 3 ст.л.

Перец чёрный молотый ½ ч.л.

Масло подсолнечное 110 мл.

Вода теплая 1 л.

Соль по вкусу

Вода теплая 450 мл.

Шаги 100 мин.

Как приготовить рассыпчатый плов из свинины в казане на плите? Килограмм мяса ополаскиваем и обсушиваем, режем на ломтики со сторонами около трех сантиметров. Очищенную морковь нарезаем продолговатыми брусочками. Головки лука мелко измельчаем. В казане разогреваем подсолнечное масло и высыпаем свинину, жарим при частом помешивании около 15 минут. Затем вводим репчатый лук и также подрумяниваем, активно работая шумовкой. Добавляем морковь и спустя 3-4 минуты засыпаем зиру и молотый перец, продолжаем жарку еще 5-6 минут. Зирвак заливаем литром теплой воды и солим, тушим на протяжении 15 минут, слегка убавив нагрев. Затем распределяем слой тщательно промытого риса и заливаем водой (400-450 миллилитров). На сильном пламени доводим до кипения и выпариваем жидкость. Затем собираем крупу горкой и томим на медленном огне под крышкой 15 минут. Выключив нагрев, оставляем плов под крышкой пропариться еще на 15 минут. Рассыпчатый плов из свинины в казане на плите готов! Приятного аппетита!

Узбекский плов из свинины в казане

Узбекский плов из свинины в казане – это изысканное блюдо с неповторимым вкусом и ароматом. Для приготовления этого кушанья необходимо правильно подготовить мясо, чтобы оно стало сочным и нежным. При добавлении специй, таких как зира и куркума, плов приобретает особый восточный привкус. Украшенный золотистыми ломтиками лука и свежей зеленью, узбекский плов из свинины точно покорит сердца всех гурманов.

Время готовки – 75 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Рис длиннозерный – 700 гр.

Морковка – 600 гр.

Лук репчатый – 400 гр.

Масло подсолнечное – 200 мл.

Барбарис – 1 ст.л.

Зира – 1 ст.л.

Куркума – 1 ч.л.

Чеснок – 3 головки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупу промываем до прозрачности воды и заливаем холодной водой, убираем в сторону.

Шаг 2. Головки лука нарезаем полукольцами.

Шаг 3. Очищенную морковь нарезаем произвольными ломтиками средней толщины.

Шаг 4. Крупно режем свинину.

Шаг 5. В казане разогреваем половину подсолнечного масла и обжариваем лук до легкого золотистого оттенка.

Шаг 6. Высыпаем кубики мяса и жарим помешивая, около 5 минут.

Шаг 7. Засыпаем морковь и вливаем остатки масла, готовим на умеренном пламени еще 5-10 минут.

Шаг 8. Зирвак солим и щедро приправляем, перемешиваем.

Шаг 9. Погружаем в состав головки чеснока, сняв верхнюю шелуху, вливаем стакан кипятка и тушим от 30 до 50 минут.

Шаг 10. Рис сливаем и выкладываем ровным слоем поверх мяса и овощей, заливаем кипятком на два сантиметра выше и готовим на огне, чуть ниже среднего, 10-15 минут.

Шаг 11. Делаем несколько отверстий шпажкой либо длинным ножом и убавляем нагрев до минимума, тушим под крышкой 15-20 минут.

Шаг 12. Аппетитный плов перемешиваем снизу вверх и подаем к столу. Приятного аппетита!

Плов из свиных ребрышек в казане в домашних условиях

Плов из свиных ребрышек в казане в домашних условиях – это великолепное блюдо, которое можно приготовить без особых усилий и каких-либо кулинарных навыков и опыта. Кушанье подается горячим, украшенным зеленью и перцем чили для острой нотки. Попробовав этот плов, вы обязательно полюбите его на всю жизнь.

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Ребрышки свиные – 700 гр.

Рис – 500 гр.

Морковь крупная – 1 шт.

Чеснок – 1 головка

Лук репчатый – 2 шт.

Масло растительное – 200 мл.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Очищаем и некрупно режем лук, пассеруем на разогретом растительном масле.

Шаг 2. Спустя 4-5 минут всыпаем продолговатые ломтики моркови.

Шаг 3. Овощи солим и приправляем, добавляем порционные кусочки ребрышек и обжариваем до характерной корочки, помешивая. Затем заливаем водой и тушим до мягкости свинины.

Шаг 4. Не теряя времени, старательно промываем рис, снимаем верхний слой шелухи с головки чеснока.

Шаг 5. Высыпаем крупу поверх зирвака и, не размешивая, заливаем водой на два сантиметра выше. Тушим под крышкой на медленном огне 15-20 минут, положив в смесь чеснок.

Шаг 6. Готовый плов перекладываем на большое сервировочное блюдо и подаем. Приятного аппетита!

Рассыпчатый плов с круглым рисом и свининой в казане на плите

Рассыпчатый плов с круглым рисом и свининой в казане на плите – это изысканное кушанье, которое приготовят даже начинающие кулинары. Сочетание пряного мяса и ароматного риса создает неповторимый восточный колорит. Попробовав этот великолепный плов, вы почувствуете себя в восточной сказке.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Свинина – 500 гр.

Рис круглый – 250 гр.

Морковка – 2-3 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 1 головка

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Зира – по вкусу.

Барбарис – по вкусу.

Куркума – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготавливаем продукты: овощи очищаем и нарезаем: лук мелко, а морковь крупными брусками.

Шаг 2. Мясо ополаскиваем и обсушиваем, режем кубиками.

Шаг 3. В казане раскаляем подсолнечное масло и 4-5 минут обжариваем лук.

Шаг 4. Добавляем свинину и подрумяниваем на среднем огне.

Шаг 5. Засыпаем морковь и спустя 3-5 минут полностью заливаем компоненты водой (на два пальца выше), солим и вводим приправы, перемешиваем до равномерного распределения.

Шаг 6. Тушим 20 минут и высыпаем промытую крупу, вставляем головку чеснока и снова льем воду так, чтобы жидкость покрывала состав на 2 сантиметра.

Шаг 7. На сильном огне выпариваем жидкость, делая несколько отверстий ручкой ложки либо вилкой.

Шаг 8. Теперь огонь уменьшаем и закрываем жаровню крышкой, томим 15-20 минут до готовности риса. Перемешиваем.

Шаг 9. Раскладываем рассыпчатый плов по порционным тарелкам и приглашаем семью к трапезе. Готовьте и получайте удовольствие!

Настоящий плов из свинины с барбарисом в казане

Настоящий плов из свинины с барбарисом в казане – это блюдо, которое порадует вас неподражаемым ароматом и вкусом. Для приготовления этого плова необходимо правильно заправить мясо и добавить барбарис для кислоты. Плов будет особенно вкусным, если вместе с рисом подрумянить ломтики моркови.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Рис – 500 гр.

Свинина – 500 гр.

Морковка – 250 гр.

Масло растительное – 150 мл.

Лук репчатый – 250 гр.

Зира – 1 ч.л.

Барбарис сушеный – 1 ч.л.

Чеснок – 1 зуб.

Вода – 1 л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом тщательно промываем крупу, нарезаем кубиками мясо. Очищаем и ополаскиваем корнеплоды, режем лук полукольцами, а морковь – соломкой.

Шаг 2. В казане разогреваем растительное масло и поочередно обжариваем лук, свинину и морковь (каждый компонент по 7-10 минут). Далее соединяем компоненты, солим и приправляем, жарим еще несколько минут, периодически работая лопаткой.

Шаг 3. Заливаем зирвак водой и тушим на протяжении получаса, после выкладываем рис и чеснок, томим до испарения влаги и закрываем крышкой.

Шаг 4. Не размешивая, готовим плов на медленном огне еще около 20 минут.

Шаг 5. Разложив плов по тарелкам, украшаем зеленью и дегустируем. Приятного аппетита!

Плов из булгура со свининой в казане

Плов из булгура со свининой в казане – это оригинальное блюдо, которое порадует вас не только вкусом, но и полезными свойствами. Для приготовления этого плова используются полезная крупа и сочная свинина. Приправленный разнообразными специями, плов приобретает насыщенный вкус и аромат. Готовое блюдо украшается кинзой и свежими овощами, что делает его не только аппетитным, но и красивым.

Время готовки – 65 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Свинина – 1,3 кг.

Булгур – 800 гр.

Лук репчатый – 6 шт.

Морковь – 3 шт.

Чеснок – 2 головки.

Перец чили сушеный – 2 шт.

Зира – по вкусу.

Кориандр – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Курдюк – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Булгур перебираем и активно промываем.

Шаг 2. В казане прогреваем немного растительного масла с добавлением курдюка. Когда курдюк вытопится, шкварки убираем и всыпаем ломтики мяса, обжариваем до аппетитной корочки, помешивая.

Шаг 3. К румяной свинине отправляем полукольца репчатого лука и жарим до прозрачности.

Шаг 4. Через пару минут забрасываем продолговатые брусочки моркови.

Шаг 5. Дополняем состав солью и специями, чесноком и чили, заливаем водой и тушим на протяжении получаса.

Шаг 6. По истечении указанного времени распределяем булгур и слегка придавливаем шумовкой. Компоненты должны быть покрыты водой на 2 сантиметра, если жидкости не хватает – подливаем.

Шаг 7. Готовим на медленном огне под крышкой 25 и дегустируем. Приятного аппетита!

Плов из свинины с томатной пастой в казане

Плов из свинины с томатной пастой в казане – это сочное и ароматное кушанье, которое точно понравится всей семье. Подержав мясо до готовности, добавьте специи и рис для создания прекрасного сочетания вкусов. Готовый плов будет нежным и сочным, приятно удивив вас своим великолепным вкусом.

Время готовки – 1 ч. 10 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Рис длиннозерный – 1,5 ст.

Свинина – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – 2 ч.л.

Приправа для плова – 2 ч.л.

Лавровый лист – 2 шт.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие: свинину режем кубиками, морковь – соломкой, лук мелко крошим.

Шаг 2. В разогретом казане с подсолнечным маслом 5 минут пассеруем лук с морковью, засыпаем мясо и зубки чеснока, обжариваем еще 15 минут.

Шаг 3. Дополняем состав солью, пастой из протертых томатов и специями. Перемешиваем и заливаем водой, тушим 20 минут.

Шаг 4. Затем засыпаем зирвак рисом, добавляем лаврушку и готовим под крышкой на медленном пламени полчаса.

Шаг 5. Блюдо сервируем и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Рассыпчатый плов из пропаренного риса со свининой в казане

Рассыпчатый плов из пропаренного риса со свининой в казане – это сытное и вкусное блюдо, которое готовится очень быстро и просто. Добавленная свинина и ароматные специи придадут плову насыщенный вкус, а крупа – питательность. Попробуйте этот рецепт плова из пропаренного риса, чтобы порадовать себя и близких легким и вкусным ужином, и вы не пожалеете!

Время готовки – 1 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 5-7.

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Рис проваренный – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковка – 3 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Чеснок – 4 зуб.

Перец стручковый красный – по вкусу.

Зира – по вкусу

Барбарис – по вкусу.

Шафран – по вкусу.

Кориандр – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем кожуру и шелуху с корнеплодов, промываем мясо и обсушиваем любым удобным способом.

Шаг 2. Свинину нарезаем крупными ломтиками, лук – мелкими, морковку режем соломкой.

Шаг 3. Раскаляем растительное масло и обжариваем мясо до золотистости, засыпаем пластинки чеснока.

Шаг 4. Свинину солим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 5. Добавляем овощи и жарим, помешивая, до мягкости и румяности. Приправляем ароматными специями.

Шаг 6. Рис предварительно замачиваем и выкладываем поверх зирвака, разравниваем.

Шаг 7. На два пальца заливаем состав кипятком, досаливаем и на сильном огне доводим до кипения.

Шаг 8. После томим плов под крышкой на медленном пламени 15-20 минут. Далее, не открывая крышку, закутываем в одеяло и даем дойти.

Шаг 9. Рассыпчатое блюдо подаем к столу «с пылу, с жару» и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Правильный плов из свинины с изюмом в казане на плите

Правильный плов из свинины с изюмом в казане на плите – это великолепное блюдо с неповторимым восточным вкусом и ароматом. Для приготовления этого плова нужно добавить изюм для сладкой нотки к богатому вкусу мяса. Приправленный разными специями, плов из свинины станет настоящим открытием для вас.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Рис – 2 ст.

Свинина – 1 кг

Морковка – 2 шт.

Чеснок – 1 головка

Лук репчатый – 1 шт.

Куркума – 1 ч.л.

Изюм – 100 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Петрушка – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты по списку выкладываем на стол.

Шаг 2. Морковь нарезаем брусочками, лук – полукольцами, а мясо кубиком.

Шаг 3. Разогреваем растительное масло и пассеруем луковую нарезку.

Шаг 4. Теперь в казан отправляем мясо и жарим 5-7 минут.

Шаг 5. Добавляем морковь и выпариваем влагу. Заливаем стаканом кипятка и тушим в течение 20 минут.

Шаг 6. Дополняем состав пряностями, солью и изюмом. Выкладываем промытый рис и полностью заливаем водой.

Шаг 7. На сильном огне даем закипеть и убавляем нагрев, томим под крышкой еще около 10 минут и, убрав с конфорки, настаиваем 15 минут. Приятного вам аппетита!

Узбекский плов из свинины с нутом

Узбекский плов из свинины с нутом – это блюдо, которое стоит приготовить для особенного праздника или ужина с друзьями. Для этого кушанья необходимо добавить нут и разные специи для насыщенного вкуса и аромата, которые подарят вам истинное гастрономическое наслаждение и длительную сытость. Подавайте узбекский плов, украсив гранатовыми зернами и зеленью для оригинального и эффектного вида.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Свинина – 700 гр.

Рис – 2 ст.

Нут – 0,5 ст.

Чеснок – 1 головка

Морковка – 3 шт.

Лук репчатый – 3 шт.

Приправа для плова – 1-2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Под струей воды промываем мясо и режем кубиками.

Шаг 2. Очищенные головки лука нарезаем полукольцами.

Шаг 3. Морковь нарезаем, как показано на фото.

Шаг 4. В казан наливаем растительное масло и прогреваем, жарим свинину до образования характерной корочки.

Шаг 5. Засыпаем лук и доводим до золотистости.

Шаг 6. Добавляем морковь и после размягчения вводим половину приправ, нут и чеснок, заливаем небольшим количеством воды и тушим под крышкой 40 минут.

Шаг 7. Затем выкладываем рис поверх зирвака и высыпаем остатки специй, заливаем кипятком на два пальца.

Шаг 8. На сильном пламени выпариваем воду и после, томим на минимальном огне под крышкой 20 минут. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!