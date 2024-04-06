Описание приготовления:
Такие пельмени очень вкусно отварить или поджарить, особенно они понравятся детям. Вкус шпината в тесте абсолютно не чувствуется, он только влияет на красивый цвет самих пельменей. Используйте как замороженный, так и свежий шпинат в работе.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Шпинат / Зелень Блюдо: Горячие блюда / Пельмени
Состав / Ингредиенты:
- Шпинат замороженный 60 Грамм
- Мука 350 Грамм
- Вода 150 Миллилитров
- Соль 1,5 Чайных ложки (1 ч.л — в начинку, 1/2 — ч.л. в тесто)
- Фарш 300 Грамм (говядина и свинина)
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 1 Зубчик
- Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
201 ккал
Калорийность
10 г
Белки
6 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Зелёные пельмени со шпинатом»
Очень удобно подготовить все ингредиенты сразу перед началом приготовления.
Сначала займитесь тестом. В чашу блендера выложите весь замороженный шпинат и залейте воду. Включите устройство на минуту.
В просторную миску перелейте содержимое чаши блендера, вбейте яйцо, добавьте соль.
Все эти ингредиенты перемешайте.
К зеленой шпинатной смеси добавьте муку.
Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто очень красивого ярко-зеленого оттенка. Если потребуется немного добавляйте муки, чтобы достичь нужной консистенции теста. Тесто округлите, выложите в пищевой полиэтиленовый пакет и положите на полку холодильника на 20 минут.
Приготовьте начинку для пельменей. В миску выложите фарш, натрите на мелкой терке очищенную луковицу, продавите через пресс очищенный зубчик чеснока, добавьте соль и черный молотый перец.
Все эти ингредиенты перемешайте ложкой до получения однородной массы — начинка для пельменей готова.
Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной примерно в 1 мм. Круглой кондитерской вырубкой вырежете круги диаметром примерно в 7 см.
В центр каждого круга из теста положите по одной чайной ложке мясной начинки.
Сформируйте заготовки пельменей, как на фото.
Отварите необходимое количество пельменей в кипящей воде до готовности (5-7 минут после всплытия), а оставшиеся заморозьте в морозильной камере. Подавайте к столу отварные пельмени с кусочком масла горячими.