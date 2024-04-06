Портал про города-курорты | Perekop

Зелёные пельмени со шпинатом

На чтение: 2 минуты
Зелёные пельмени со шпинатом

Описание приготовления:

Такие пельмени очень вкусно отварить или поджарить, особенно они понравятся детям. Вкус шпината в тесте абсолютно не чувствуется, он только влияет на красивый цвет самих пельменей. Используйте как замороженный, так и свежий шпинат в работе.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Шпинат / Зелень Блюдо: Горячие блюда / Пельмени

Состав / Ингредиенты:

  • Шпинат замороженный 60 Грамм
  • Мука 350 Грамм
  • Вода 150 Миллилитров
  • Соль 1,5 Чайных ложки (1 ч.л — в начинку, 1/2 — ч.л. в тесто)
  • Фарш 300 Грамм (говядина и свинина)
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

201 ккал

Калорийность

10 г

Белки

6 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Зелёные пельмени со шпинатом»

Зелёные пельмени со шпинатом

Очень удобно подготовить все ингредиенты сразу перед началом приготовления.

Зелёные пельмени со шпинатом

Сначала займитесь тестом. В чашу блендера выложите весь замороженный шпинат и залейте воду. Включите устройство на минуту.

Зелёные пельмени со шпинатом

В просторную миску перелейте содержимое чаши блендера, вбейте яйцо, добавьте соль.

Зелёные пельмени со шпинатом

Все эти ингредиенты перемешайте.

Зелёные пельмени со шпинатом

К зеленой шпинатной смеси добавьте муку.

Зелёные пельмени со шпинатом

Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто очень красивого ярко-зеленого оттенка. Если потребуется немного добавляйте муки, чтобы достичь нужной консистенции теста. Тесто округлите, выложите в пищевой полиэтиленовый пакет и положите на полку холодильника на 20 минут.

Зелёные пельмени со шпинатом

Приготовьте начинку для пельменей. В миску выложите фарш, натрите на мелкой терке очищенную луковицу, продавите через пресс очищенный зубчик чеснока, добавьте соль и черный молотый перец.

Зелёные пельмени со шпинатом

Все эти ингредиенты перемешайте ложкой до получения однородной массы — начинка для пельменей готова.

Зелёные пельмени со шпинатом

Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной примерно в 1 мм. Круглой кондитерской вырубкой вырежете круги диаметром примерно в 7 см.

Зелёные пельмени со шпинатом

В центр каждого круга из теста положите по одной чайной ложке мясной начинки.

Зелёные пельмени со шпинатом

Сформируйте заготовки пельменей, как на фото.

Зелёные пельмени со шпинатом

Отварите необходимое количество пельменей в кипящей воде до готовности (5-7 минут после всплытия), а оставшиеся заморозьте в морозильной камере. Подавайте к столу отварные пельмени с кусочком масла горячими.

Что будем искать? Например,Человек