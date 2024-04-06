Описание приготовления:

Такие пельмени очень вкусно отварить или поджарить, особенно они понравятся детям. Вкус шпината в тесте абсолютно не чувствуется, он только влияет на красивый цвет самих пельменей. Используйте как замороженный, так и свежий шпинат в работе.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Шпинат / Зелень Блюдо: Горячие блюда / Пельмени

Состав / Ингредиенты:

Шпинат замороженный 60 Грамм

Мука 350 Грамм

Вода 150 Миллилитров

Соль 1,5 Чайных ложки (1 ч.л — в начинку, 1/2 — ч.л. в тесто)

Фарш 300 Грамм (говядина и свинина)

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 1 Зубчик

Перец черный молотый 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

201 ккал

Калорийность

10 г

Белки

6 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Зелёные пельмени со шпинатом»

Очень удобно подготовить все ингредиенты сразу перед началом приготовления.

Сначала займитесь тестом. В чашу блендера выложите весь замороженный шпинат и залейте воду. Включите устройство на минуту.

В просторную миску перелейте содержимое чаши блендера, вбейте яйцо, добавьте соль.

Все эти ингредиенты перемешайте.

К зеленой шпинатной смеси добавьте муку.

Замесите мягкое, не прилипающее к рукам тесто очень красивого ярко-зеленого оттенка. Если потребуется немного добавляйте муки, чтобы достичь нужной консистенции теста. Тесто округлите, выложите в пищевой полиэтиленовый пакет и положите на полку холодильника на 20 минут.

Приготовьте начинку для пельменей. В миску выложите фарш, натрите на мелкой терке очищенную луковицу, продавите через пресс очищенный зубчик чеснока, добавьте соль и черный молотый перец.

Все эти ингредиенты перемешайте ложкой до получения однородной массы — начинка для пельменей готова.

Охлажденное тесто раскатайте в пласт толщиной примерно в 1 мм. Круглой кондитерской вырубкой вырежете круги диаметром примерно в 7 см.

В центр каждого круга из теста положите по одной чайной ложке мясной начинки.

Сформируйте заготовки пельменей, как на фото.

Отварите необходимое количество пельменей в кипящей воде до готовности (5-7 минут после всплытия), а оставшиеся заморозьте в морозильной камере. Подавайте к столу отварные пельмени с кусочком масла горячими.