Рыбу больше не жарю, а готовлю «по-польски». Просто тает во рту: вкуснота невероятная

Нет точной информации о том, когда именно появилась рыба по-польски. Можно сказать, что это блюдо представляет собой отварную рыбу под соусом из масла и варёных яиц.

Рыба по-польски может быть приготовлена из разных видов рыбы, но чаще всего используют треску, минтая или судака. Блюдо подают с картофельным пюре или отварным картофелем. Это простое, но вкусное яство, которое может быть как повседневным, так и праздничным.

Часто рыбу по-польски готовят в разных заведениях, где представлены блюда европейской кухни. Расскажем, как самостоятельно потушить рыбу по-польски.

Ингредиенты:

филе минтая — 3 шт.;

черный перец — 3 щепотки;

соль — ½ ч.л.;

лук репчатый — шт.;

сливочное масло — 50 г;

яйца вареные — 4 шт.;

сливки — 150 мл;

петрушка — пучок.

Приготовление рыбы по-польски:

Филе минтая посыпаем со всех сторон солью и черным молотым перцем, втираем специи и соль в волокна.

Нарезаем мелким кубиком лук, на растопленном сливочном масле в сковороде обжариваем 3-4 минуты.

Нарезаем маленьким кубиком яйца, добавляем к луку, солим и смешиваем. Обжариваем лук с яйцом пару минут, вливаем к ним сливки.

Перчим яйца и лук, жарим еще 2-3 минуты, затем выкладываем в соус рыбу.

Тушим рыбу под крышкой 7-8 минут, затем переворачиваем на другую сторону и тушим аналогично.

Шинкуем мелко петрушку, посыпаем ей рыбу и подаем к столу. Такой минтай хорошо сочетается с картофелем и макаронами.