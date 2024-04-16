Портал про города-курорты | Perekop

Рыбу больше не жарю, а готовлю «по-польски». Просто тает во рту: вкуснота невероятная

На чтение: 2 минуты
Рыбу больше не жарю, а готовлю «по-польски». Просто тает во рту: вкуснота невероятная

Нет точной информации о том, когда именно появилась рыба по-польски. Можно сказать, что это блюдо представляет собой отварную рыбу под соусом из масла и варёных яиц.

Рыба по-польски может быть приготовлена из разных видов рыбы, но чаще всего используют треску, минтая или судака. Блюдо подают с картофельным пюре или отварным картофелем. Это простое, но вкусное яство, которое может быть как повседневным, так и праздничным.

Часто рыбу по-польски готовят в разных заведениях, где представлены блюда европейской кухни. Расскажем, как самостоятельно потушить рыбу по-польски.

Ингредиенты:

  • филе минтая — 3 шт.;
  • черный перец — 3 щепотки;
  • соль — ½ ч.л.;
  • лук репчатый — шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • сливки — 150 мл;
  • петрушка — пучок.

Приготовление рыбы по-польски:

Филе минтая посыпаем со всех сторон солью и черным молотым перцем, втираем специи и соль в волокна.

Рыбу больше не жарю, а готовлю «по-польски». Просто тает во рту: вкуснота невероятная

Нарезаем мелким кубиком лук, на растопленном сливочном масле в сковороде обжариваем 3-4 минуты.

Нарезаем маленьким кубиком яйца, добавляем к луку, солим и смешиваем. Обжариваем лук с яйцом пару минут, вливаем к ним сливки.

Рыбу больше не жарю, а готовлю «по-польски». Просто тает во рту: вкуснота невероятная

Перчим яйца и лук, жарим еще 2-3 минуты, затем выкладываем в соус рыбу.

Рыбу больше не жарю, а готовлю «по-польски». Просто тает во рту: вкуснота невероятная

Тушим рыбу под крышкой 7-8 минут, затем переворачиваем на другую сторону и тушим аналогично.

Рыбу больше не жарю, а готовлю «по-польски». Просто тает во рту: вкуснота невероятная

Шинкуем мелко петрушку, посыпаем ей рыбу и подаем к столу. Такой минтай хорошо сочетается с картофелем и макаронами.

Что будем искать? Например,Человек