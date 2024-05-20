Описание приготовления:

Чтобы хлеб получился воздушным и пористым, не забивайте тесто мукой! Его консистенция должна быть вязкой, отлично вымешанной. Не забывайте и про расстойки, их должно быть минимум две, последняя — непосредственно в форме. По желанию в тесто допустимо вмешать различные пряности и специи, сушеный молотый чеснок, жареный лук, овощную приправу и т.д. Это подарит выпечке незабываемый вкус и аромат.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб

Состав / Ингредиенты:

Мука пшеничная 350 Грамм

Дрожжи 15 Грамм (живые)

Вода 120 Миллилитров (теплая)

Соль 1 Щепотка

Приправа овощная 1/2 Чайных ложки

Масло растительное 2 Ст. ложки

Сахар 1 Чайная ложка

Количество порций 4

Калорийность

322 ккал

Калорийность

9 г

Белки

8 г

Жиры

46 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хлеб в духовке»

Подготовьте указанные ингредиенты. Живые дрожжи можно заменить сухими в расчете 5-6 граммов. Теплую воду можно заменить молоком любой жирности.

Влейте теплую воду в глубокую емкость. Температура воды не должна превышать 35 градусов, иначе дрожжи не активируются. Всыпьте сахар и соль, приправу, раскрошите живые дрожжи и тщательно все перемешайте. Если используете сухие дрожжи, то их добавляйте вместе с мукой.

Всыпьте 120-150 граммов пшеничной муки высшего сорта и замесите опару — она должна получиться вязкой.

Чтобы мука отлично вмешалась в жидкость, лучше всего воспользоваться венчиком.

Перелейте опару в высокую миску и накройте полотенцем. Оставьте в тепле на 15-20 минут. Следите за ней, так как дрожжи дают интенсивный рост.

Затем влейте растительное масло и вмешайте его в опару. Всыпьте по частям оставшуюся муку и тщательно вымесите вязкое, липнущее к рукам тесто. Вам понадобится 10-12 минут, чтобы оно стало менее липким.

Выстелите форму пергаментной бумагой и сбрызните ее растительным маслом. Выложите тесто в форму и слегка округлите. Накройте полотенцем и дайте расстояться 20-40 минут в зависимости от температуры в комнате.

Спустя указанное время тесто поднимется до краев формы. Разогрейте духовку до 240 градусов и поместите на ее дно поддон с кипятком. Выложите форму с тестом на средний уровень и запеките 20 минут вместе с паром.

После чего убавьте нагрев до 200 градусов и допеките хлеб еще 15-20 минут. Извлеките его из духовки и остудите в форме.

Нарежьте хлеб ломтиками и подайте к столу с различными закусками, паштетами. Приятного вам аппетита!