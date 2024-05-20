Описание приготовления:
Чтобы хлеб получился воздушным и пористым, не забивайте тесто мукой! Его консистенция должна быть вязкой, отлично вымешанной. Не забывайте и про расстойки, их должно быть минимум две, последняя — непосредственно в форме. По желанию в тесто допустимо вмешать различные пряности и специи, сушеный молотый чеснок, жареный лук, овощную приправу и т.д. Это подарит выпечке незабываемый вкус и аромат.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Хлеб
Состав / Ингредиенты:
- Мука пшеничная 350 Грамм
- Дрожжи 15 Грамм (живые)
- Вода 120 Миллилитров (теплая)
- Соль 1 Щепотка
- Приправа овощная 1/2 Чайных ложки
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Сахар 1 Чайная ложка
Количество порций 4
Калорийность
322 ккал
Калорийность
9 г
Белки
8 г
Жиры
46 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хлеб в духовке»
Подготовьте указанные ингредиенты. Живые дрожжи можно заменить сухими в расчете 5-6 граммов. Теплую воду можно заменить молоком любой жирности.
Влейте теплую воду в глубокую емкость. Температура воды не должна превышать 35 градусов, иначе дрожжи не активируются. Всыпьте сахар и соль, приправу, раскрошите живые дрожжи и тщательно все перемешайте. Если используете сухие дрожжи, то их добавляйте вместе с мукой.
Всыпьте 120-150 граммов пшеничной муки высшего сорта и замесите опару — она должна получиться вязкой.
Чтобы мука отлично вмешалась в жидкость, лучше всего воспользоваться венчиком.
Перелейте опару в высокую миску и накройте полотенцем. Оставьте в тепле на 15-20 минут. Следите за ней, так как дрожжи дают интенсивный рост.
Затем влейте растительное масло и вмешайте его в опару. Всыпьте по частям оставшуюся муку и тщательно вымесите вязкое, липнущее к рукам тесто. Вам понадобится 10-12 минут, чтобы оно стало менее липким.
Выстелите форму пергаментной бумагой и сбрызните ее растительным маслом. Выложите тесто в форму и слегка округлите. Накройте полотенцем и дайте расстояться 20-40 минут в зависимости от температуры в комнате.
Спустя указанное время тесто поднимется до краев формы. Разогрейте духовку до 240 градусов и поместите на ее дно поддон с кипятком. Выложите форму с тестом на средний уровень и запеките 20 минут вместе с паром.
После чего убавьте нагрев до 200 градусов и допеките хлеб еще 15-20 минут. Извлеките его из духовки и остудите в форме.
Нарежьте хлеб ломтиками и подайте к столу с различными закусками, паштетами. Приятного вам аппетита!