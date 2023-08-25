Салаты на праздничный стол – это базовая закуска, подающаяся аперитивом к основным блюдам в одной большой салатнице или порционной посуде. Необычный вкус праздничным салатам придают деликатесные ингредиенты: копченое или вяленое мясо, морепродукты и благородные рыба и сыр. Готовка праздничного салата требует времени, поэтому каждой хозяйке важны рецепты удобные, что предлагается в данной теме.

Крабовый салат на праздничный стол

Крабовый салат с кукурузой не теряет своей популярности за счет хорошего вкуса тандема этих ингредиентов, простого приготовления и он востребован на любом праздничном столе. В этом рецепте все ингредиенты, кроме крабовых палочек, измельчаем на терке и формируем послойно.

Ингредиенты –+5 порц.

Крабовые палочки 250 гр.

Яйцо куриное 4 шт.

Огурец 300 гр.

Консервированная кукуруза 250 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 150 гр.

Майонез 150 гр.

Соль по вкусу

Шаги 60 мин.

Как приготовить простой и вкусный салат на праздничный стол? Крабовые палочки освободите от упаковки и нарежьте небольшими кубиками. Заранее отваренные вкрутую куриные яйца очистите от скорлупы и измельчите на крупной терке по отдельности белки и желтки. На этой же терке измельчите твердый сыр. Огурцы промойте, обсушите и с помощью овощечистки снимите кожуру, чтобы получились ленты для декора. Затем очищенные огурцы измельчите на крупной терке, переложите на сито, немного посолите и оставьте на 20 минут для стекания сока. Для формирования салата возьмите разъемное кольцо и установите его на тарелку. Первым слоем уложите нарезку крабовых палочек и покройте майонезной сеточкой. Поверх палочек уложите натертый сыр и покройте майонезом. Следующим слоем уложите в кольцо натертые на терке огурцы и консервированную кукурузу. Смажьте их небольшим количеством майонеза. Поверх кукурузы уложите натертые белки, немного посыпьте солью и покройте майонезом. Равномерно посыпьте салат измельченными желтками и декорируйте свернутыми огуречными лентами. Приготовленный крабовый салат с кукурузой освободите от кольца и сразу можете подавать на праздничный стол. Салат на праздничный стол получается не только вкусным, но и красивым в разрезе. Приятного аппетита!

Праздничный салат Цезарь

Праздничный вариант популярного салата Цезарь лучше готовить по классическим рецептам. Основными ингредиентами берутся вкусно приготовленная курица, особый соус-заправки и неизменными остаются сухарики и сыр. В этом рецепте курицу маринуем и запекаем. Соус готовим своими руками, подобным домашнему майонезу.

Время готовки: 1 час 5 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Филе курицы – 350 гр.

Салат – 100 гр.

«Черри» – 200 гр.

Батон – 150 гр.

Твердый сыр – 70 гр.

Мед – 1 ч.л.

Сливочное масло – 30 гр.

Масло оливковое – 1 ч. л.

Горчица – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Итальянские травы – 2 щепотки.

Каперсы – 1 ч.л.

Для заправки:

Растительное масло – 150 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ч.л.

Горчица – 2 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Сок лимона– 1 ч.л.

Чеснок – 1 зубок.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте, согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для «Цезаря». Продукты выберите свежие и качественные.

Шаг 2. Филе курицы промойте, обсушите, натрите с обеих сторон смесью оливкового масла с чайной ложкой меда, горчицы, соли и перца. Прикройте филе пищевой пленкой и на полчаса поместите в холодильник для маринования.

Шаг 3. Небольшими одинаковыми кубиками нарежьте батон.

Шаг 4. Переложите их в форму для запекания, посыпьте солью с итальянскими травами, полейте оливковым маслом и на 12 минут поставьте в духовку при 180°С.

Шаг 5. В отдельную посуду для взбивания переложите все, указанные в рецепте ингредиенты для заправки, яйцо с растительным маслом не должны быть холодными.

Шаг 6. Погружным блендером все взбейте в густую однородную массу.

Шаг 7. Мелко нарежьте каперсы. На мелкой терке измельчите кусок твердого сыра.

Шаг 8. На большом огне, лучше на сковороде-гриль, обжарьте маринованное филе по 2-3 минуты с каждой стороны до ярких полосок.

Шаг 9. Обжаренное филе заверните в фольгу, добавив сливочное масло и на 7 минут поставьте в духовку при 160°С. За это время филе пропечется внутри и останется сочным и нежным.

Шаг 10. Запеченное филе нарежьте слайсами поперек мышечных волокон.

Шаг 11. Для сборки «Цезаря» большое блюдо смажьте частью заправки и разложите листья зеленого салата.

Шаг 12. Помидоры промойте, обсушите и разрежьте на половинки.

Шаг 13. Поверх салатных листьев равномерно разложите нарезку филе и помидор. Добавьте сухарики, каперсы, слайсы твердого сыра и остальную заправку. Приготовленный праздничный салат Цезарь сразу сервируйте к столу на общем блюде, или немного перемешайте и разложите по порционным салатницам. Приятного аппетита!

Простой и вкусный салат с курицей и грибами

Простой и вкусный салат с курицей и грибами для праздничного стола готовим из небольшого набора ингредиентов и красиво послойно оформляем, подобно перевертышам. Для салата заранее отвариваем куриное филе, картофель и яйца. Шампиньоны обжариваем. Вкус салата дополняем корейской морковью.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Филе курицы – 120 гр.

Свежие шампиньоны – 5 шт.

Твердый сыр – 70 гр.

Морковь по-корейски – 70 гр.

Лук – 1 шт.

Яйцо – 2 шт.

Картофель – 2 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Зелень – для декора.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Глубокую салатницу застелите куском пищевой пленки. На средней терке измельчите твердый сыр и уложите в салатницу первым слоем.

Шаг 2. Почистите свежие шампиньоны, нарежьте маленькими кубиками и обжарьте на небольшом количестве разогретого растительного масла, до выпаривания грибного сока. Грибы немного остудите, выложите в салатницу поверх сыра и смажьте майонезом.

Шаг 3. Отваренные вкрутую яйца очистите от скорлупы, мелко нарежьте или измельчите на крупной терке, переложите поверх грибов и смажьте майонезом.

Шаг 4. Следующим слоем уложите корейскую морковь, но уже без майонеза.

Шаг 5. Мелко нарежьте заранее отваренное куриное филе и уложите поверх моркови. Смажьте филе майонезом. Филе покройте натертым на крупной терке отварным картофелем.

Шаг 6. Приготовленный простой и вкусный салат с курицей и грибами на час поставьте в холодильник. Затем его аккуратно переверните на блюдо, уберите пленку, декорируйте зеленью и можете сервировать к праздничному столу. Приятного аппетита!

Салат Мимоза с рыбными консервами

Салат Мимоза с рыбными консервами имеет разные варианты исполнения, а для праздничного стола и эффектной подачи готовится в виде рулета. Салат имеет некоторые особенности готовки: измельчение всех ингредиентов на мелкой терке, использование качественного майонеза со вкусными рыбными консервами из сайры, лосося, горбуши, скумбрии или нерки, и декорирование блюда измельченным желтком, подобно цветку мимозы. Чередование слоев произвольное. Яйца и морковь отвариваются заранее.

Время готовки: 1 час 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 4.

Ингредиенты:

Консервированная скумбрия – 1 банка.

Морковь отварная – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Лук зеленый – 4 пера.

Яйцо – 4 шт.

Твердый сыр – 150 гр.

Майонез – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отваренные вкрутую яйца очистить от скорлупы и разделить на белки и желтки. Затем белки, твердый сыр и отваренную в подсоленной воде морковь, измельчить на мелкой терке.

Шаг 2. Пищевой пленкой застелить бамбуковый коврик размером примерно 50х60 см. На него ровным слоем выложить измельченные белки.

Шаг 3. Вторым слоем уложить натертый сыр и покрыть майонезом.

Шаг 4. Третьим слоем уложить отваренную морковь и покрыть майонезом.

Шаг 5. Тонкими четверть кольцами нарезать луковицу и равномерно разложить поверх слоя моркови.

Шаг 6. Затем посыпать все мелко нарезанным зеленым луком.

Шаг 7. Рыбные консервы вилкой хорошо размять и уложить в середину рулета.

Шаг 8. Аккуратно и плотно слои салата свернуть в рулет. Минимум на 1 час салат поместить в холодильник.

Шаг 9. Приготовленный и охлажденный салат Мимоза с рыбными консервами переложить на блюдо, посыпать измельченным желтком, декорировать зеленью и сервировать к праздничному столу. Приятного аппетита!

Салат Гранатовый браслет на праздничный стол

Салат Гранатовый браслет своим ярким видом, аппетитной композицией различных ингредиентов в дополнении кисло-сладкими зернами граната, является украшением любого праздничного стола. В этом рецепте вам предлагается заменить свеклу маринованной капустой. Готовим салат с отварным картофелем, отварной грудкой, обжаренным луком и орехами.

Время готовки: 2 часа.

Время приготовления: 1 час.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Гранат – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Лук – 1 шт.

Капуста маринованная – 300 гр.

Грудка куриная – 300 гр.

Грецкие орехи – 50 гр.

Майонез – по вкусу.

Сахар – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Картофель промойте и отварите в мундирах до готовности. Затем его остудите.

Шаг 2. В другой кастрюле отварите до готовности куриную грудку с добавлением в бульон соли и специй.

Шаг 3. Остуженный и почищенный картофель измельчите на крупной терке.

Шаг 4. Маринованную и лучше со свеклой капусту мелко нашинкуйте.

Шаг 5. Для салата выберите крупный зрелый гранат и любым способом разберите его на зерна.

Шаг 6. На сухой сковороде подсушите грецкие орехи и мелко нарубите ножом. Затем их смешайте с нарезкой маринованной капусты.

Шаг 7. Мелко измельчите очищенную луковицу и обжарьте до золотистого цвета на разогретом растительном масле. Куриную грудку нарежьте небольшими кубиками. Эти ингредиенты смешайте и посыпьте солью с черным перцем.

Шаг 8. Для сборки салата возьмите сервировочное блюдо, поставьте в середину его стакан и уложите ровным слоем натертый картофель с нарезкой куриного мяса и обжаренного лука. Покройте эти ингредиенты майонезом.

Шаг 9. Следующим слоем вокруг стакана выложите нарезку маринованной капусты с орехами и покройте майонезом.

Шаг 10. В последнюю очередь салат равномерно посыпьте гранатовыми зернами. На 1 час, как минимум, поставьте салат в холодильник.

Шаг 11. Приготовленный и охлажденный салат «Гранатовый браслет» декорируйте зеленью и можете сервировать к праздничному столу. Приятного аппетита!

Легкий и вкусный салат с тунцом

Легкий и вкусный салат с тунцом быстро готовится из небольшого набора ингредиентов. Консервированный тунец в рассоле или масле, не обладает характерным рыбным вкусом и салаты с ним достаточно популярны, да и полезны. Для праздничного стола к такому салату добавим яркие овощи с зеленью, что сделает блюдо презентабельным. Заправим салат оливковым маслом.

Время готовки: 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 2.

Ингредиенты:

Тунец в собственном соку рубленый – 100 гр.

Огурец свежий – 200 гр.

Помидоры – 160 гр.

Лисья салата – 100 гр.

Маслины б/к – 10 шт.

Лук – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Оливковое масло – 25 мл.

Соль – по вкусу.

Зелень – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций все ингредиенты для салата. Промыть и обсушить салфеткой овощи с зеленью. Отварить вкрутую яйцо. Тунец разделить на небольшие кусочки или взять рубленый.

Шаг 2. Тонкими кружками нарезать огурцы. Помидоры и лучше «Черри» разрезать пополам. Лук нарезать тонкими полукольцами. На сервировочное блюдо уложить салатные листья. Поверх их равномерно разложить нарезку огурца, помидор и лука.

Шаг 3. Затем поверх овощей разложить кусочки тунца и маслины. Полить салат оливковым маслом и посыпать мелко нарезанной зеленью.

Шаг 4. Приготовленный легкий и вкусный салат с тунцом дополнить четвертинками вареного яйца и сразу подать к праздничному столу. Приятного аппетита!

Вкусный праздничный салат с кальмарами

Вкусный праздничный салат с кальмарами готовится по разным вариантам, не требует много ингредиентов и всегда дополняется деликатесными продуктами, например, красной рыбой или икрой. Закуска изысканная и готовится быстро. В этом рецепте готовим кальмаровый салат с отварным картофелем, яйцами и твердым сыром. Заправляем майонезом и дополняем красной икрой.

Время готовки: 45 минут.

Время приготовления: 35 минут.

Порции: 8.

Ингредиенты:

Кальмары – 1 кг.

Картофель отварной – 3 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Яйцо отварное – 4 шт.

Красная икра – 1 банка.

Майонез – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кальмары на 5 минут залейте крутым кипятком. Затем почистите, промойте и в течение 2 минут отварите. Отваренные кальмары немного остудите и нарежьте тонкими кольцами.

Шаг 2. Картофель с отваренными яйцами и твердым сыром измельчите на средней терке.

Шаг 3. Для формирования салата возьмите красивое блюдо и на него первым слоем выложите нарезку кальмара. Поверх равномерно разложите натертый картофель и покройте майонезной сеточкой.

Шаг 4. Третьим слоем разложите измельченные яйца и поверх их разложите красную икру, оставив немного для декора. Затем равномерно салат посыпьте натертым сыром и краям салата ножом придайте ровную форму.

Шаг 5. Для декора поверх салата нанесите майонез в виде крупной сетки и в каждую клетку положите немного красной икры и по желанию можно дополнить блюдо зеленью.

Шаг 6. Приготовленный вкусный праздничный салат с кальмарами сразу сервируйте к столу. Приятного аппетита!

Греческий салат в домашних условиях

Праздничным вариантом популярного греческого салата может быть у вас оригинальное его формирование на шпажках, что получается красиво и эффектно. Ингредиенты для салата берем, как и для классического, крупно нарезаем одинаковыми кусочками и в любом порядке нанизываем на шпажки. Заправкой поливаем салат перед подачей.

Время готовки: 25 минут.

Время приготовления: 25 минут.

Порции: 12 шт.

Ингредиенты:

Помидоры «Черри» – 12 шт.

Перец болгарский – 50 гр.

Фета/брынза – 50 гр.

Свежий огурец – 50 гр.

Салат «Айсберг» –20 гр.

Оливки – 12 шт.

Для заправки:

Масло оливковое – 1.5 ст.л.

Уксус фруктовый – 1 ч.л.

Сахар – 1 щепотка.

Соль – 1 щепотка.

Соус бальзамический – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом подготовьте, согласно рецепту, набор ингредиентов для салата. Овощи хорошо промойте и обсушите салфеткой.

Шаг 2. Черри разрежьте пополам. Огурцы, сыр и болгарский перец разрежьте на 12 одинаковых кусочков. Листья салата руками разорвите на большие куски, чтобы можно было сложить вчетверо.

Шаг 3. Нарезку этих ингредиентов аккуратно и в любой последовательности нанижите на шпажки, начиная с помидора.

Шаг 4. Листья айсберга сложите 3-4 раза. Последним на шпажке поместите половину помидора. Шпажки с салатом красиво разложите на блюде.

Шаг 5. В отдельной пиале хорошо смешайте указанные ингредиенты для заправки.

Шаг 6. Перед подачей к праздничному столу греческий салат полейте заправкой, вкус дополните, если у вас есть, бальзамическим соусом. Приятного аппетита!

Праздничный салат «Гнездо глухаря»

Праздничный салат Гнездо глухаря будет у вас эффектным, красивым и деликатесным блюдом, хотя требует времени на готовку. В этом рецепте основной салат готовим из отварной курицы, ветчины и шампиньонов. «Перепелиные яйца» формируем из плавленого сыра, желтков, зелени и чеснока. Для салата важно правильно обжарить соломку картофеля и сохранить ее хрустящий вкус. Заправляем салат майонезом.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 40 минут.

Порции: 5.

Ингредиенты:

Яйцо – 3 шт.

Куриное филе отварное – 250 гр.

Ветчина – 100 гр.

Шампиньоны маринованные – 200 гр.

Укроп – 1 горсть.

Сырок плавленый – 100 гр.

Картофель крупный – 2 шт.

Салат – 1 пучок.

Майонез – 150 гр.

Чеснок – 2 зубка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Крупный картофель почистить от кожуры, промыть и с помощью корейской терки измельчить тонкой соломкой. Нарезку картофеля порционно обжарить на разогретом растительном масле до хрустящего румяного состояния. Затем бумажным полотенцем лишнее масло убрать.

Шаг 2. Отваренные вкрутую и охлажденные яйца разделить на белки и желтки. На терке измельчить плавленый сырок, желтки, через чесночницу добавить зубки чеснока с горстью укропа, немного майонеза с солью и все хорошо перемешать. Влажными руками из этой массы сформировать набольшие «перепелиные яйца» и поставить в холодильник.

Шаг 3. Белки измельчить на крупной терке. Отварное куриное филе руками разобрать на отдельные волокна и немного нарезать.

Шаг 4. Соломкой нарезать ветчину. Шампиньоны разрезать на половинки.

Шаг 5. Эти измельченные ингредиенты переложить в салатницу, добавить майонез с зеленью и перемешать.

Шаг 6. Большое блюдо застелить промытыми листьями салата. Поверх их горкой выложить приготовленный салат и в середине ложкой сделать небольшое углубление.

Шаг 7. Равномерно салат посыпать жареной картофельной соломкой и в середину уложить «яйца». Приготовленный праздничный салат «Гнездо глухаря» сервировать к столу сразу, чтобы картофель сохранился хрустящим. Приятного аппетита!

Вкусный и простой салат с креветками

На праздничном столе со множеством мясных блюд всегда востребованы простые и легкие салаты, а хорошим вариантом являются салаты с креветками в дополнении овощами и фруктами в любом наборе. В этом рецепте предлагаем вам приготовить такой салат с тандемом креветок и манго. Салат дополним «Айсбергом» со свежим огурцом и заправим смесью растительного масла с соком цитрусовых и зеленью. Для салата важны качественные креветки.

Время готовки: 30 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 3.

Ингредиенты:

Креветки – 250 гр.

Манго – 250 гр.

«Айсберг» – 100 гр.

Свежий огурец – 200 гр.

Пармезан – 50 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Петрушка – 10 гр.

Сок лимона – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для салата подготовьте, согласно пропорции рецепта и нужному вам количеству порций. Манго выберите мягкое и со сладкой сочной мякотью.

Шаг 2. Листья салата промойте, стряхните лишнюю влагу и порвите на небольшие кусочки.

Шаг 3. Манго очистите от кожуры и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 4. Такими же кубиками нарежьте свежий огурец.

Шаг 5. Заранее и в естественных условиях разморозьте креветки, почистите, промойте и салфеткой обсушите.

Шаг 6. Обжарьте креветки на большом огне в течение 1-1,5 минуты на разогретом растительном масле. Пережаривать нежелательно, чтобы они не утратили нежность текстуры.

Шаг 7. Мелко нашинкуйте листья петрушки.

Шаг 8. Для заправки в отдельной пиале смешайте нарезку петрушки с растительным маслом и соком лимона.

Шаг 9. На мелкой терке измельчите кусочек пармезана. Нарезку манго, салата, огурца и обжаренные креветки переложите в отдельную посуду.

Шаг 10. Если подавать салат к столу сразу не планируете, можете его прикрыть и поставить на несколько часов в холодильник, не добавляя заправки.

Шаг 11. Перед подачей к столу приготовленный вкусный и простой салат с креветками посыпьте пармезаном, полейте заправкой и аккуратно перемешайте. Приятного аппетита!