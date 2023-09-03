Врач назвала продукт, который опасно сочетать с мясом

Мясная продукция необходима в рационе, так как она является источником белка, витаминов и минералов. Однако нутрициолог Татьяна Яковлева напомнила, что не все виды мяса полезны для нашего организма, особенно в дуэте с другими «несочетаемыми» продуктами. Интервью с экспертом опубликовал журнал «Собака.ru».

Если вы планируете есть жареное мясо, то избегайте употребления молочных продуктов. Такое сочетание может вызвать расстройство пищеварения, а кальций, содержащийся в йогуртах, сырах и молоке, мешает железу усваиваться. Запивать мясо лучше водой или соком из цитрусов, а не кофе или чаем: в некоторых напитках есть полифенол танин, который также препятствует нормальной усвояемости железа. К этим рекомендациям важно прислушаться людям с анемией.

В качестве гарнира к мясу не стоит подавать крахмалистые продукты: макароны, картофель и кукурузу. С ними мясо будет хуже перевариваться. Идеальным вариантом считаются легкие овощные гарниры — например, ранее нутрициолог посоветовала добавлять к мясным блюдам тушеные или вареные кабачки.

Яковлева также напомнила, что употребление в пищу дичи и дикой птицы повышает риск заражения инфекциями. Всегда интересуйтесь, каким образом мясо было добыто и какие проверки проходило.