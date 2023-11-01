Рецепт: Суп из консервированного нута с копчеными куриными крылышками — «по-домашнему»

Ингредиенты:

копченые куриные крылья — 1 пачка;

нут консервированный — 1 банка;

картофель — 200 граммов;

масло топленое — 3 столовых ложки;

морковь — 1 штука;

лук зеленый — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

серделей — две веточки;

лавровый лист — 3 листика

Способ приготовления: Здравствуйте все! Предлагаю рецепт вкусного первого блюда. Суп из консервированного нута с копчеными куриными крылышками. Нут еще называют турецким горохом. Нут очень полезен. Так же, как и многие бобовые, нут — прекрасный диетический продукт. Сам по себе он достаточно калориен (около 380 ккал на 100 г), а значит, очень питателен. Это здоровый источник полезных углеводов (60 г) и кладезь растительного белка (20 г на 100 г нута). В турецком горохе содержатся нерастворимые волокна, снабжающие организм энергией и очищающие кишечник от шлаков и токсинов. Благодаря тому, что нут богат витаминами группы В, калием, фосфором, магнием и железом, а также незаменимыми аминокислотами, он оказывает лечебное воздействие на организм. Он улучшает обмен веществ, способствует снижению содержания холестерина в крови и укрепляет иммунитет.

Приступаем к приготовлению супа.

Крылья куриные копченые провариваем пять минут на среднем огне. Сливаем воду. Заливаем новую воду и продолжаем варку.

Картофель нарезаем кубиками.

Опускаем в кастрюлю с кипящими не среднем огне крылышками. Незабываем снимать пену.

Добавим лавровый лист и посолим по вкусу.

Суп продолжает вариться. Мы подготовим морковь.

Натрем на крупной терке выложим на сковороду с топленым сливочным маслом. И недолго пассируем морковь.

Пассированную морковь и консервированный нут друг за другом добавляем в кипящий суп.

Так как нут консервированный он готов к употреблению. Теперь добавим мелко нарезанную зелень.

Пусть суп покипит две минуты с зеленью. Теперь можно закончить варку, суп готов.

Приятного аппетита.

Перед едой можно немного для придания вкуса посыпать в суп душистого перца.

Время приготовления: 45 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.