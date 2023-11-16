Рецепт: Паштет из филе куриного — Со сливками и без сливочного масла

Ингредиенты:

филе куриное — 100 г;

сливки 10% — 50мл;

специи — по вкусу

Способ приготовления: У нас в семье никто не любит есть куриное мясо, которое остается после приготовления бульона и поэтому каждый раз я придумываю чтобы с ним сделать.

Один из вариантов — паштет со сливками.

Готовиться супер просто. Куриное филе отвариваем до готовности. Рвем или режем на небольшие кусочки и отправляем в кастрюльку.

Добавляем сливки, соль, специи по вкусу и ставим на медленный огонь.

После того, как сливки закипят, варим примерно 5 минут.

В качестве специй я предпочитаю использовать только черный перец и соль, мне кажется, что другие специи «перегружают» готовое блюдо. Но это исключительно дело вкуса, поэтому если любите какие-то приправы — смело добавляйте.

Так как в этом рецепте не используется сливочное масло, взбивать паштет можно сразу же, не дожидаясь охлаждения. Если нет блендера, можно прокрутить все 2-3 раза через мясорубку с самой мелкой насадкой.

Готово!

Такой паштет можно хранить в холодильнике до трех дней, но он настолько вкусный, что съедается намного быстрее.

Время приготовления: 30 мин.