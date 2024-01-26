Как приготовить свеклу бесподобно и полезно. Простой салат, который заменит ужин

Свекольные блюда всегда были полезным дополнением к любому столу. Самые майонезные салаты становятся не такими плохими со свеклой. Этот прекрасный овощ имеет большое количество полезных веществ, в том числе много витаминов.
Впервые свеклу начали выращивать на Востоке. Там использовали овощ в качестве пищи. Уже в Вавилоне свекла стала важным источником лекарственных препаратов. Свеклу вавилоняне не ели, так как считали ее священным овощем. Есть предположение, что свеклу приносили к богам, как великий дар.
Приготовим простой свекольный салат на каждый день.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Свёкла — 3 шт.;
- Лук — 1 шт.;
- Огурцы маринованные — 3 шт.;
- Яйца — 2 шт.;
- Чеснок — 3 зубчика;
Ингредиенты для домашнего майонеза:
- Молоко — 50 мл;
- Масло растительное — 100 мл;
- Соль — 13 ч.л.;
- Сахар — ½ ч.л.;
- Горчица — ½ ч.л.;
- Сок лимона — 1 ч.л.
Приготовление свекольного салата:
Отвариваем до готовности свеклу, очищаем и натираем на крупной терке. Нарезаем мелко лук, маринованные огурцы. Отвариваем вкрутую яйца, очищаем и нарезаем маленькими кубиками.
Смешиваем в салатнике лук, яйца и огурцы. Сливаем лишнюю жидкость из-под свеклы, добавляем в салат. Пропускаем в салат через пресс зубчики чеснока.
Для майонеза смешиваем молоко с растительным маслом, взбиваем 30 секунд блендером. Добавляем соль,сахар, горчицу и сок лимона, снова взбиваем 30 секунд.
Заправляем салат майонезом и тщательно перемешиваем.
Получается полезный салат с домашним майонезом.
Это блюдо станет важной закуской.