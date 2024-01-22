«Яблочник»: картофельная запеканка с мясом

Слыша такое название блюда, как «Яблочник», многие сразу же начинают думать о пышной фруктовой выпечке. Но эта ассоциация далека от действительности. Ведь ранее так называли картофельную запеканку, приготовленную с мясом и грибами. Неожиданно, не так ли?

Такое горячее блюдо отличается особой сытностью. Всё благодаря продуктам, входящих в его состав. Согласитесь, картофель, мясной фарш и грибы — одно из лучших базовых сочетаний ингредиентов в основном блюде. Это всегда беспроигрышный вариант!

Как красиво приготовить картофельную запеканку «Яблочник»

Чтобы горячее блюдо выглядело эффектно, рекомендуем перед запеканием сделать на нём аккуратный узор. Нарисуйте спираль при помощи ложки. Переверните ее и обратной стороной сделайте на картофельном пюре рисунок.

Ингредиенты

Картофель500 г Свиной фарш300 г Лук200 г Шампиньоны80 г Яйцо2 шт. Молоко3 ст. л. Сливочное масло20 г Панировочные сухари20 г Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло3 ст. л.

Приготовление

Очищаем картофель. Промываем его. Нарезаем картошку произвольными кусочками. Помещаем ее в кастрюлю и заливаем водой. Варим картофель до готовности в слегка подсоленной воде.Затем сливаем лишнюю жидкость с кастрюли. Добавляем 2 ст. л. молока и сливочное масло. Вбиваем 1 яйцо. Хорошенько всё разминаем до однородного пюре, используя толкушку.Очищаем 1 луковицу. Мелко ее нарезаем. Обжариваем лук на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до полупрозрачности. Добавляем свиной фарш. Перемешиваем всё. Добавляем к мясу соль и черный молотый перец. Снова перемешиваем. Обжариваем фарш в течение 10–12 минут, установив умеренный огонь.Очищаем оставшуюся луковицу. Нарезаем ее и шампиньоны небольшим кубиком. Обжариваем их на второй сковороде с подсолнечным маслом. Готовим грибы с луком в течение 10 минут.Форму для выпекания смазываем размягченным или растопленным сливочным маслом. Присыпаем ее панировочными сухарями. Выкладываем в форму первым слоем половину от общего количества картофельного пюре. Ровняем его. Сверху выкладываем свиной фарш. Равномерно его распределяем. На мясо помещаем обжаренные шампиньоны. Затем выкладываем оставшееся пюре, ровняем его кулинарной лопаткой.Делаем на поверхности картошки узор в виде спирали, используя обратную сторону ложки. Потом взбиваем яйцо с оставшимся молоком. Смазываем полученной смесью пюре. Разогреваем духовой шкаф до 200 градусов. Отправляем в него форму на 30–35 минут (до аппетитной золотистой корочки). Готово!

Подавайте «Яблочник», пока он еще горячий. Тогда ваши родные смогут вдоволь насладиться столь сытной и ароматной запеканкой. А какая первая ассоциация возникла в вашей голове, когда вы услышали название этого блюда?