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Салат из шпротов и яиц: сытная закуска для вкусного ужина

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Салат из шпротов и яиц: сытная закуска для вкусного ужина

Вечер – это время, когда хочется отдохнуть, а значит, вкус и легкость приготовления играют немаловажную роль в выборе блюда. Если вы ищете идеальный вечерний вариант, сочетающий насыщенность и простоту приготовления, салат со шпротами станет настоящим открытием.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Шпроты, лук и яйца – это отличное сочетание для сытного салата. Его приготовит даже ребенок, так что об энергозатратности приготовления можете не беспокоиться.

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Рецепт салата со шпротами

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 банка шпротов;
– 2 вареных яйца;
– 2 соленых огурца;
– 1 луковица;
– масло для жарки;
– майонез по вкусу;
– пол чайной ложки соли;
– пол чайной ложки чесночного порошка.

Приготовление:

  1. Откройте банку шпротов и слейте масло.
  2. Выложите рыбу в тарелку и разомните вилкой.
  3. Отварите яйца на «круто».
  4. Очистите их и нарежьте кубики.
  5. Выложите их на красивую тарелку. Это будет первый слой салата.
  6. Нарежьте огурцы на кубики и поместите поверх яиц.
  7. На огурцы выложите шпроты.
  8. Луковицу мелко нашинкуйте и обжарьте до золотистого цвета.
  9. Выложите ее на шпроты.
  10. Несколько ложек майонеза переложите в пакет, срежьте уголок и нарисуйте на салате сеточку.
  11. Украсьте салат домашними сухариками.

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