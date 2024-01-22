Салат из шпротов и яиц: сытная закуска для вкусного ужина

Вечер – это время, когда хочется отдохнуть, а значит, вкус и легкость приготовления играют немаловажную роль в выборе блюда. Если вы ищете идеальный вечерний вариант, сочетающий насыщенность и простоту приготовления, салат со шпротами станет настоящим открытием.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Шпроты, лук и яйца – это отличное сочетание для сытного салата. Его приготовит даже ребенок, так что об энергозатратности приготовления можете не беспокоиться.

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Рецепт салата со шпротами

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 банка шпротов;

– 2 вареных яйца;

– 2 соленых огурца;

– 1 луковица;

– масло для жарки;

– майонез по вкусу;

– пол чайной ложки соли;

– пол чайной ложки чесночного порошка.

Приготовление:

Откройте банку шпротов и слейте масло. Выложите рыбу в тарелку и разомните вилкой. Отварите яйца на «круто». Очистите их и нарежьте кубики. Выложите их на красивую тарелку. Это будет первый слой салата. Нарежьте огурцы на кубики и поместите поверх яиц. На огурцы выложите шпроты. Луковицу мелко нашинкуйте и обжарьте до золотистого цвета. Выложите ее на шпроты. Несколько ложек майонеза переложите в пакет, срежьте уголок и нарисуйте на салате сеточку. Украсьте салат домашними сухариками.

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