ГлавнаяРецептыСалат из шпротов и яиц: сытная закуска для вкусного ужина Салат из шпротов и яиц: сытная закуска для вкусного ужина На чтение: 1 минута Вечер – это время, когда хочется отдохнуть, а значит, вкус и легкость приготовления играют немаловажную роль в выборе блюда. Если вы ищете идеальный вечерний вариант, сочетающий насыщенность и простоту приготовления, салат со шпротами станет настоящим открытием. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Шпроты, лук и яйца – это отличное сочетание для сытного салата. Его приготовит даже ребенок, так что об энергозатратности приготовления можете не беспокоиться. Интересно Подойдет для салатов и мяса: рецепт универсального американского соуса Рецепт салата со шпротами Время: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 банка шпротов; – 2 вареных яйца; – 2 соленых огурца; – 1 луковица; – масло для жарки; – майонез по вкусу; – пол чайной ложки соли; – пол чайной ложки чесночного порошка. Приготовление: Откройте банку шпротов и слейте масло. Выложите рыбу в тарелку и разомните вилкой. Отварите яйца на «круто». Очистите их и нарежьте кубики. Выложите их на красивую тарелку. Это будет первый слой салата. Нарежьте огурцы на кубики и поместите поверх яиц. На огурцы выложите шпроты. Луковицу мелко нашинкуйте и обжарьте до золотистого цвета. Выложите ее на шпроты. Несколько ложек майонеза переложите в пакет, срежьте уголок и нарисуйте на салате сеточку. Украсьте салат домашними сухариками. К бульону или на перекус: как приготовить аппетитные пирожки. Поделитесь с друзьями