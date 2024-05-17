Описание приготовления:
Попробуйте приготовить блины из перепелиных яиц по этому рецепту. Блины получаются тонкие, румяные и очень вкусные! Чтобы блины получились эластичные, берите молоко жирностью 2,5% или 3,5%. Порядок и действия ничем не отличаются от процесса приготовления обычных блинов, только не торопитесь печь блины стразу. Обязательно дайте тесту постоять 10-15 минут. Такие блинчики на завтрак — идеальное начало любого дня!
Назначение: На завтрак / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Яйца / Перепелиные яйца Блюдо: Выпечка / Блины
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 300 Миллилитров
- Мука 120 Грамм
- Яйца 8 Штук (перепелиные)
- Соль 1 Щепотка
- Сахар 1,5 Ст. ложки
- Растительное масло 1 Ст. ложка
Количество порций 12
Калорийность
168 ккал
Калорийность
8 г
Белки
8 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блины из перепелиных яиц»
Подготовьте все ингредиенты.
В глубокую ёмкость всыпьте сахар и соль. Добавьте яйца.
Взбейте всё венчиком или вилкой.
Добавьте молоко и масло.
Добавьте муку.
Перемешайте всё до однородного состояния.
Выпекайте блины на смазанной маслом сковороде, с двух сторон, до готовности.
Блины из перепелиных яиц готовы. Приятного аппетита!