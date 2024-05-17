Портал про города-курорты | Perekop

Блины из перепелиных яиц

На чтение: 1 минута
Блины из перепелиных яиц

Описание приготовления:

Попробуйте приготовить блины из перепелиных яиц по этому рецепту. Блины получаются тонкие, румяные и очень вкусные! Чтобы блины получились эластичные, берите молоко жирностью 2,5% или 3,5%. Порядок и действия ничем не отличаются от процесса приготовления обычных блинов, только не торопитесь печь блины стразу. Обязательно дайте тесту постоять 10-15 минут. Такие блинчики на завтрак — идеальное начало любого дня!
Назначение: На завтрак / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Яйца / Перепелиные яйца Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

  • Молоко 300 Миллилитров
  • Мука 120 Грамм
  • Яйца 8 Штук (перепелиные)
  • Соль 1 Щепотка
  • Сахар 1,5 Ст. ложки
  • Растительное масло 1 Ст. ложка

Количество порций 12

Калорийность

168 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины из перепелиных яиц»

Блины из перепелиных яиц

Подготовьте все ингредиенты.

Блины из перепелиных яиц

В глубокую ёмкость всыпьте сахар и соль. Добавьте яйца.

Блины из перепелиных яиц

Взбейте всё венчиком или вилкой.

Блины из перепелиных яиц

Добавьте молоко и масло.

Блины из перепелиных яиц

Добавьте муку.

Блины из перепелиных яиц

Перемешайте всё до однородного состояния.

Блины из перепелиных яиц

Выпекайте блины на смазанной маслом сковороде, с двух сторон, до готовности.

Блины из перепелиных яиц

Блины из перепелиных яиц готовы. Приятного аппетита!

Что будем искать? Например,Человек