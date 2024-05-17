Описание приготовления:

Попробуйте приготовить блины из перепелиных яиц по этому рецепту. Блины получаются тонкие, румяные и очень вкусные! Чтобы блины получились эластичные, берите молоко жирностью 2,5% или 3,5%. Порядок и действия ничем не отличаются от процесса приготовления обычных блинов, только не торопитесь печь блины стразу. Обязательно дайте тесту постоять 10-15 минут. Такие блинчики на завтрак — идеальное начало любого дня!

Назначение: На завтрак / На праздничный стол / Масленица Основной ингредиент: Яйца / Перепелиные яйца Блюдо: Выпечка / Блины

Состав / Ингредиенты:

Молоко 300 Миллилитров

Мука 120 Грамм

Яйца 8 Штук (перепелиные)

Соль 1 Щепотка

Сахар 1,5 Ст. ложки

Растительное масло 1 Ст. ложка

Количество порций 12

Калорийность

168 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блины из перепелиных яиц»

Подготовьте все ингредиенты.

В глубокую ёмкость всыпьте сахар и соль. Добавьте яйца.

Взбейте всё венчиком или вилкой.

Добавьте молоко и масло.

Добавьте муку.

Перемешайте всё до однородного состояния.

Выпекайте блины на смазанной маслом сковороде, с двух сторон, до готовности.

Блины из перепелиных яиц готовы. Приятного аппетита!