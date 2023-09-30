Яблочный пирог с двойной корочкой – идеальный способ встретить осень

Чтобы выходные удались, приготовим настоящий осенний пирог с яблоками. Такая домашняя выпечка станет любимой для всей семьи.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Яблочный пирог – популярный вариант домашней выпечки, который хоть раз готовил каждый. У нас есть интересный рецепт сладкого десерта с двойной корочкой, тающей во рту.

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Подавайте такую домашнюю выпечку к обыденному или праздничному столу, берите с собой на работу или угощайте друзей на отдыхе на природе.

Рецепт яблочного пирога

Время: 4 часа

4 часа Порции: 6

Ингредиенты:

– 2 стакана муки;

– 1 стакан холодного сливочного масла;

– 1 чайная ложка соли;

– 9 – 10 яблок;

– ½ стакана сахара;

– ¼ стакана муки;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– соль;

– 2 столовые ложки сливочного масла нарезанного кубиками.

Приготовление:

Пальцами смешиваем вместе муку, натертое на терке масло и соль в большой миске. Разминаем все пока масло хорошо не соединится. Постепенно вливаем 2 – 4 столовых ложки очень холодной воды в смесь, вымешивая, добавляя воду, пока тесто не станет однородным.

Переложите тесто на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность, вымешивайте, пока не образуется гладкий шар. Разделите тесто пополам и сформуйте 2 шарика. Оберните каждую пищевую пленку. Охлаждайте не менее 2 часов или до ночи в холодильнике.

Достаем одну часть теста и кладем на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность. Даем постоять при комнатной температуре, пока чуть-чуть не размякнет, примерно 5 минут.

Посыпаем мукой и раскатываем в круг. Осторожно перекладываем тесто в стеклянную форму для пирога. Охлаждаем в холодильнике.

Разогреваем духовку до 200 – 210 градусов.

Для начинки смешиваем очищенные и нарезанные произвольными кусочками яблоки, присыпаем сахаром, мукой, солью и молотой корицей. Ложкой выкладываем смесь в подготовленный пирог, выкладываем на яблоки кубики масла.

Достаем другой кусочек теста, оставляем его «отдохнуть» на 5 минут и раскатываем. Нарезаем тесто на 12 полосок.

Разложите полоски в форме решетки поверх начинки. Загните края теста вниз и сомните пальцами или вилкой.

Выпекаем пирог в разогретой духовке 15 минут. Убавьте температуру духовки до 180 градусов и продолжайте выпекать еще 45 минут. Неплотно накройте алюминиевой фольгой, чтобы предотвратить чрезмерное подрумянивание.

Продолжайте выпекать, пока сок не станет густым и пузырчатым, корочка не станет золотисто-коричневой, а яблоки не станут мягкими – примерно 30 минут. Переложите пирог на решетку и остудите не менее 1 часа.

Приятного аппетита!

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