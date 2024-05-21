ГлавнаяРецептыЯгоды останутся целыми и не разварятся: этот рецепт клубничного варенья любят все Ягоды останутся целыми и не разварятся: этот рецепт клубничного варенья любят все На чтение: 1 минута Сезон клубники – это не только возможность насладиться любимой ягодой, но и заготовить немного запасов. И варенье – один из лучших способов воплотить этот план. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Один из самых больших вызовов – сделать варенье таким образом, чтобы ягоды были целыми. Такой продукт пригодится, когда потом захочется украсить десерт. И с этим рецептом у вас точно все получится! Будет интересно Сколько клубники можно есть в день: что говорит наука и придерживаемся ли мы нормы Рецепт клубничного варенья Время: 30 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 1 килограмм клубники; – 2 столовые ложки воды; – 1 килограмм сахара; – 1/3 чайной ложки лимонной кислоты. Приготовление: Клубнику моем, обсушиваем. Высыпаем на сковороду и добавляем воду. Когда клубника пустит сок, жарим еще 5 – 8 минут на среднем огне. Добавляем сахар и лимонную кислоту, с момента закипания готовим еще 5 минут. Постоянно снимаем пену. Снимаем с огня и перемешиваем 2 – 3 раза, чтобы пенка растворилась. Когда варенье остынет, разливаем его в стерилизованные банки и закручиваем. Приятного аппетита! Вы знаете об этом далеко не все: чем полезен молодой картофель. Поделитесь с друзьями