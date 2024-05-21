Ягоды останутся целыми и не разварятся: этот рецепт клубничного варенья любят все

Сезон клубники – это не только возможность насладиться любимой ягодой, но и заготовить немного запасов. И варенье – один из лучших способов воплотить этот план.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Один из самых больших вызовов – сделать варенье таким образом, чтобы ягоды были целыми. Такой продукт пригодится, когда потом захочется украсить десерт. И с этим рецептом у вас точно все получится!

Будет интересно Сколько клубники можно есть в день: что говорит наука и придерживаемся ли мы нормы

Рецепт клубничного варенья

Время: 30 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 2 столовые ложки воды;

– 1 килограмм сахара;

– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты.

Приготовление:

Клубнику моем, обсушиваем. Высыпаем на сковороду и добавляем воду. Когда клубника пустит сок, жарим еще 5 – 8 минут на среднем огне. Добавляем сахар и лимонную кислоту, с момента закипания готовим еще 5 минут. Постоянно снимаем пену. Снимаем с огня и перемешиваем 2 – 3 раза, чтобы пенка растворилась. Когда варенье остынет, разливаем его в стерилизованные банки и закручиваем.

Приятного аппетита!

Вы знаете об этом далеко не все: чем полезен молодой картофель.