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Пивчики

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Пивчики

Описание приготовления:

Необязательно покупать вкусную закуску в магазине, можно приготовить ароматные пивчики из свинины в домашних условиях. Они получатся вкусными и сочными, не пересушенными. По желанию добавляйте и пару щепоток острого красного перца — пивчики получатся пикантными на вкус.
Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Свинина 400 Грамм
  • Лук репчатый 1/2 Штуки (крупный)
  • Паприка молотая 4 Щепотки
  • Приправа мясная 1 Ст. ложка
  • Чеснок 3 Зубчика

Количество порций 6

Калорийность

205 ккал

Калорийность

18 г

Белки

7 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пивчики»

Пивчики

Подготовьте указанные продукты. Приобретите свинину с сальной прожилкой: подчеревок, лопатку и т.д.

Пивчики

Свинину промойте, обсушите салфетками и вырежьте жилы, пленки. Прокрутите вместе с половинкой очищенной луковицы через мясорубку, установив насадку с мелкими ячейками.

Пивчики

Всыпьте специи и пряности, очистите зубчики чеснока и спрессуйте их в емкость. Тщательно вымешайте фарш и оставьте минимум на 1 час, чтобы он насытился ароматами и вкусами специй.

Пивчики

Выложите фарш в кулинарный пакет и выложите тонкие колбаски на пергаментную бумагу, застеленную на противень. Разогрейте духовку до 80 градусов и поместите в нее противень на средний ярус. Чуть приоткройте дверцу техники и сушите колбаски 2-3 часа. Затем охладите их в течение часа и еще раз просушите в течение 2-3 часов.

Пивчики

Аккуратно отделите колбаски от пергаментной бумаги и выложите на досочку или тарелку.

Пивчики

Подайте пивчики к столу охлажденными с бокалом пенистого пива. Приятного вам аппетита!

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