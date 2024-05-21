Описание приготовления:

Необязательно покупать вкусную закуску в магазине, можно приготовить ароматные пивчики из свинины в домашних условиях. Они получатся вкусными и сочными, не пересушенными. По желанию добавляйте и пару щепоток острого красного перца — пивчики получатся пикантными на вкус.

Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Свинина 400 Грамм

Лук репчатый 1/2 Штуки (крупный)

Паприка молотая 4 Щепотки

Приправа мясная 1 Ст. ложка

Чеснок 3 Зубчика

Количество порций 6

Калорийность

205 ккал

Калорийность

18 г

Белки

7 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пивчики»

Подготовьте указанные продукты. Приобретите свинину с сальной прожилкой: подчеревок, лопатку и т.д.

Свинину промойте, обсушите салфетками и вырежьте жилы, пленки. Прокрутите вместе с половинкой очищенной луковицы через мясорубку, установив насадку с мелкими ячейками.

Всыпьте специи и пряности, очистите зубчики чеснока и спрессуйте их в емкость. Тщательно вымешайте фарш и оставьте минимум на 1 час, чтобы он насытился ароматами и вкусами специй.

Выложите фарш в кулинарный пакет и выложите тонкие колбаски на пергаментную бумагу, застеленную на противень. Разогрейте духовку до 80 градусов и поместите в нее противень на средний ярус. Чуть приоткройте дверцу техники и сушите колбаски 2-3 часа. Затем охладите их в течение часа и еще раз просушите в течение 2-3 часов.

Аккуратно отделите колбаски от пергаментной бумаги и выложите на досочку или тарелку.

Подайте пивчики к столу охлажденными с бокалом пенистого пива. Приятного вам аппетита!