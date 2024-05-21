Описание приготовления:
Необязательно покупать вкусную закуску в магазине, можно приготовить ароматные пивчики из свинины в домашних условиях. Они получатся вкусными и сочными, не пересушенными. По желанию добавляйте и пару щепоток острого красного перца — пивчики получатся пикантными на вкус.
Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 400 Грамм
- Лук репчатый 1/2 Штуки (крупный)
- Паприка молотая 4 Щепотки
- Приправа мясная 1 Ст. ложка
- Чеснок 3 Зубчика
Количество порций 6
Калорийность
205 ккал
Калорийность
18 г
Белки
7 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пивчики»
Подготовьте указанные продукты. Приобретите свинину с сальной прожилкой: подчеревок, лопатку и т.д.
Свинину промойте, обсушите салфетками и вырежьте жилы, пленки. Прокрутите вместе с половинкой очищенной луковицы через мясорубку, установив насадку с мелкими ячейками.
Всыпьте специи и пряности, очистите зубчики чеснока и спрессуйте их в емкость. Тщательно вымешайте фарш и оставьте минимум на 1 час, чтобы он насытился ароматами и вкусами специй.
Выложите фарш в кулинарный пакет и выложите тонкие колбаски на пергаментную бумагу, застеленную на противень. Разогрейте духовку до 80 градусов и поместите в нее противень на средний ярус. Чуть приоткройте дверцу техники и сушите колбаски 2-3 часа. Затем охладите их в течение часа и еще раз просушите в течение 2-3 часов.
Аккуратно отделите колбаски от пергаментной бумаги и выложите на досочку или тарелку.
Подайте пивчики к столу охлажденными с бокалом пенистого пива. Приятного вам аппетита!