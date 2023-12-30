«Яйца дракона»: небанальная закуска на Новый год

Если вы, как и я, уже устали от банальных новогодних блюд, рекомендую подключить фантазию или в крайнем случае изучить новейшие предложения в Сети. Я, к примеру, занялась этим вопросом на ночь глядя и не пожалела! Нашла рецепт оригинальной закуски «Яйца дракона». Согласитесь, очень кстати к грядущему празднику.

Кто с нами давно, знает, что мы когда-то уже делились рецептом яиц, маринованных в свекольном соке. Если что, рецепт по ссылке. Этот продукт подается к столу как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к рамену. Только в том случае скорлупа с яиц снимается полностью. А что, если оставить ее чуть надбитой? Тогда вы получите необычный дизайн!

Как приготовить «Яйца дракона»: закуску на Новый год

Как бы фантастически ни выглядело это блюдо, по факту оно очень простое и состоит из минимума ингредиентов. Если будете готовить салат из синей капусты, отложите кусочек. Он вам понадобится, чтобы сразить гостей наповал!

Ингредиенты

Капуста краснокочанная300 г Яйцо6 шт. Кальмары100 г Огурцы75 г Чеснок1 зуб. Сливочный сыр125 г Сметана25 г Соль по вкусу Укроп по вкусу

Приготовление

Синюю капусту нарежьте брусками и измельчите в блендере до состояния каши. 3 ст. л. капусты переложите на сито, отожмите сок и отложите его в сторону. Остальную капустную кашу залейте 1 стак. питьевой воды. Яйца отварите вкрутую, остудите. Постучите каждым яйцом по столу, чтобы образовались трещины. Все яйца окуните в капустную кашицу, оставьте их там на 30 минут. Тем временем подготовьте остальные продукты. Маринованного кальмара мелко нарежьте, таким же способом измельчите половину свежего огурца. Когда подойдет время, достаньте яйца из капустной кашицы, очистите их от скорлупы. Разрежьте каждое яйцо пополам и отправьте желтки к кальмарам и огурцу в миску. Смешайте ингредиенты, добавив к ним немного соли, пропущенный через пресс чеснок, сметану и 50 г сливочного сыра. Этой смесью наполните белки. Остатки сливочного сыра смешайте с отложенным капустным соком. Полученной смесью перемажьте начинку. Сделайте небольшие точки сметаной.

Эффектная яичная закуска для праздничного стола готова! Подавайте ее гостям сразу же после приготовления или слегка охладив в холодильнике. Но недолго, ведь сырная оболочка «яиц» может покрыть корочкой. Как вам блюдо? Если понравилось, обязательно сохраните. Ведь Новый год совсем близко!