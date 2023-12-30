Необычный праздничный салат: гости так и не отгадали из чего он. Век живи — век учись

Кто-то ждет праздники для того, чтобы весело провести время с друзьями, для кого-то это повод нарядиться и сделать подарки близким, а кто-то просто любит вкусно поесть на праздниках. Цели у большинства разные, не стоит никого осуждать. Для праздничного стола важно заранее придумать рецепты. Иначе, накануне это займет слишком много времени, которое лучше потратить на спокойное и качественное приготовление.

Покупка продуктов тоже должна происходить предварительно. Так легче выбрать хорошие товары по приятным ценам.

Но, какие салаты выбрать для праздника? Стоит уделять внимание вкусным и простым блюдам. Например, многослойным салатам. Они всегда смотрятся на столе выигрышно. Приготовим один из таких салатов.

Ингредиенты для салата:

картофель вареный — 2 шт.;

морковь вареная — шт.;

шпроты — 180 г;

зеленый лук — пучок;

вареные яйца — 2 шт.;

сыр — 100 г;

чипсы;

майонез.

Приготовление салата:

Натираем на крупной терке очищенную морковь, выкладываем в форму, застеленную пищевой пленкой. Солим слой и покрываем сеточкой из майонеза.

Натираем крупно морковь и выкладываем на слой из картошки. Утрамбовываем слои, смазываем майонезом. На слой моркови кладем шпроты.

Шинкуем мелко зеленый лук, посыпаем шпроты. Натираем очищенные яйца на мелкой терке, кладем на слой из лука и шпрот. Натираем мелко сыр, выкладываем на слой яиц, заранее смазанный майонезом.

Накрываем последний слой пищевой пленкой, переворачиваем форму. Вынимаем салат из формы и пленки, смазываем майонезом бока.

Посыпаем верхушку сыром и измельченными чипсами.

Получается отличный сочный салат на Новый год.

Это блюдо украсит ваш стол.