Описание приготовления:

Блюдо получается просто невесомым, и желток действительно лежит как в пуху. Лучше всего если белки будут комнатной температуры, тогда они будут лучше взбиваться. К яйцам можно подать любимый соус или густую сметану.

Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Яичница

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Сыр 50 Грамм (твердый)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Количество порций 1

Калорийность

217 ккал

Калорийность

16 г

Белки

15 г

Жиры

0 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Яйца в пуховом гнезде»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления яиц в пуховом гнезде.

Яйца разделите на белки и желтки, желтки выложите по отдельности. Сыр натрите на крупной терке.

К белкам выложите щепотку соли и взбейте в плотную пену. Форму для запекания застелите пергаментом для запекания и разделив белки на две части, сформируйте круги с углублением посередине.

Белки посыпьте тертым сыром, поперчите и выложите в углубление по одному яйцу.

Форму с яйцами поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 6-8 минут, до румяной сырной корочки. Готовые яйца в пуховом гнезде подавайте сразу.

Приятного аппетита!