Описание приготовления:
Блюдо получается просто невесомым, и желток действительно лежит как в пуху. Лучше всего если белки будут комнатной температуры, тогда они будут лучше взбиваться. К яйцам можно подать любимый соус или густую сметану.
Назначение: На завтрак Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Горячие блюда / Яичница
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Сыр 50 Грамм (твердый)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
Количество порций 1
Калорийность
217 ккал
Калорийность
16 г
Белки
15 г
Жиры
0 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Яйца в пуховом гнезде»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления яиц в пуховом гнезде.
Яйца разделите на белки и желтки, желтки выложите по отдельности. Сыр натрите на крупной терке.
К белкам выложите щепотку соли и взбейте в плотную пену. Форму для запекания застелите пергаментом для запекания и разделив белки на две части, сформируйте круги с углублением посередине.
Белки посыпьте тертым сыром, поперчите и выложите в углубление по одному яйцу.
Форму с яйцами поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 180 градусов в течение 6-8 минут, до румяной сырной корочки. Готовые яйца в пуховом гнезде подавайте сразу.
Приятного аппетита!