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Торт «Наполеон» классический

На чтение: 15 минут
Торт «Наполеон» классический

Классический торт «Наполеон» – это вкусный и привлекательный десерт для вашего домашнего чаепития или праздничного стола. Приготовить знаменитый торт можно разными способами. Лучшие кулинарные идеи мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти самых простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический торт «Наполеон» советского времени

Классический торт «Наполеон» советского времени получается очень вкусным и привлекательным. Такой десерт идеально дополнит чашечку горячего чая или кофе. Для приготовления традиционного «Наполеона» используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Торт «Наполеон» классический

Ингредиенты –+8 порц.

  • Мука 3.5 ст.
  • Масло сливочное 350 гр. (82,5%)
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Вода 1 ст.
  • Лимонная кислота 1 щепотка
  • Соль 1 щепотка
  • Для крема заварного:
  • Молоко коровье 2 ст.
  • Сахар-песок 3 ст.л.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Масло сливочное 200 гр. (82,5%)
  • Ванилин 2 гр.

Шаги 13 ч.

  1. Торт «Наполеон» классический

    Как приготовить торт «Наполеон» по классическому рецепту советского времени? Сперва приготовим заварной крем. В кастрюлю или в сотейник вливаем молоко, добавляем яйца, сахар и ванилин. Вымешиваем с помощью венчика и ставим посуду на водяную баню. Прогреваем на умеренном огне до загустения. Убираем с бани и погружаем сюда сливочное масло, перемешиваем.

  2. Торт «Наполеон» классический

    Готовый крем переливаем в контейнер и закрываем его крышкой, оставляем на время.

  3. Торт «Наполеон» классический

    Теперь займемся приготовлением коржа. Сливочное масло и муку рубим до образования мелкой крошки.

  4. Торт «Наполеон» классический

    Сюда погружаем яйцо, вливаем воду, добавляем лимонную кислоту и соль. Вымешиваем все до однородности.

  5. Торт «Наполеон» классический

    Отщипываем тесто на один корж, остальное убираем в холодильник. Раскатываем корж в тонкий пласт и выкладываем на противень с пергаментом.

  6. Торт «Наполеон» классический

    Отправляем в разогретую до 220° духовку и выпекаем до появления яркого румянца.

  7. Торт «Наполеон» классический

    Перекладываем корж на круглую тарелку и слегка даем ему остыть.

  8. Торт «Наполеон» классический

    Аккуратно обрезаем корж по краям, придавая круглую форму.

  9. Торт «Наполеон» классический

    Складываем коржи друг на друга, обмазываем их кремом. Также обмазываем всю поверхность торта.

  10. Торт «Наполеон» классический

    Посыпаем угощение оставшейся крошкой теста. Убираем в холодильник на 12 часов для пропитки.

  11. Торт «Наполеон» классический

    Классический торт «Наполеон» советского времени готов. Делите на порционные кусочки и подавайте к столу!

«Наполеон» с заварным кремом в домашних условиях

«Наполеон» с заварным кремом в домашних условиях – это идеальный десерт для вашего праздника или чаепития. Торт порадует интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Попробуйте приготовить его по нашему проверенному кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 50 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 700 гр.
  • Масло сливочное – 250 гр.
  • Сметана – 230 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сода – 0,5 ч.л.
  • Сок лимонный – 1 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Для крема заварного:

  • Молоко коровье – 2 л.
  • Яичный желток – 7 шт.
  • Сахар-песок – 500 гр.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Крахмал кукурузный – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления коржей.

Шаг 2. Муку делим на две части. В одну миску всыпаем две трети, во вторую миску оставшуюся небольшую часть муки.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 3. В большую миску с мукой разбиваем куриное яйцо.

Шаг 4. Муку с яйцом растираем до образования крошки.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 5. Далее сюда натираем замороженное сливочное масло.

Шаг 6. Еще раз растираем все в мелкую крошку.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 7. В отдельной миске гасим лимонным соком соду. Также вы можете использовать уксус.

Шаг 8. Вводим гашеную соду в наше тесто.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 9. Выкладываем также сметану и постепенно вводим оставшуюся муку.

Шаг 10. Вымешиваем однородное мягкое тесто.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 11. Кладем его в целлофановый пакет и убираем в морозилку на 30 минут.

Шаг 12. Теперь подготовим все необходимые продукты для заварного крема.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 13. В глубокую миску погружаем яичные желтки.

Шаг 14. Всыпаем к ним немного сахара.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 15. Взбиваем продукты миксером до однородности.

Шаг 16. Теперь вводим оставшийся сахар.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 17. Вливаем 500 миллилитров молока. Остальное молоко прогреваем в кастрюле с толстым дном.

Шаг 18. Теперь в крем вводим муку.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 19. Также всыпаем указанное количество крахмала.

Шаг 20. Снова все взбиваем до однородности исчезновения комочков.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 21. В кипящее на плите молоко тонкой струей вливаем наш подготовленный крем. Провариваем 2 минуты выключаем огонь. Крем закрываем пищевой пленкой и оставляем остужаться.

Шаг 22. Из морозилки достаем тесто и лепим из него колбаску. Разделяем ее на части по количеству коржей.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 23. У нас получилось 12 коржей, отправляем их ненадолго в холодильник.

Шаг 24. Далее каждый кусочек раскатываем в тонкий круг.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 25. Выпекаем коржи 5 минут при температуре 180°.

Шаг 26. Аккуратно подрезаем коржи по краям, чтобы придать форму круга. Складываем эти круги друг на друга, обмазывая кремом. Также кремом поливаем весь торт и сверху посыпаем крошкой из остатков теста. Убираем угощение в холодильник для пропитки на 6-8 часов.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 27. «Наполеон» с заварным кремом в домашних условиях готов. Можно пробовать!

Торт «Наполеон» классический

Классический «Наполеон» со сгущенкой

Классический «Наполеон» со сгущенкой выходит очень ярким по вкусу и привлекательным. Тающее во рту угощение точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 50 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 600 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Масло сливочное – 400 гр.
  • Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Для крема:

  • Молоко коровье – 350 мл.
  • Молоко сгущенное вареное – 370 гр.
  • Сливки 33% – 500 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар-песок – 120 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Крахмал картофельный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем с приготовления коржей. В глубокой миске взбалтываем яйцо со щепоткой соли.

Шаг 2. В холодной воде растворяем уксус, перемешиваем его.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 3. Воду с уксусом вливаем в яйцо, перемешиваем и убираем в холодильник.

Шаг 4. Подмороженное сливочное масло рубим на небольшие кубики и складываем в глубокую миску.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 5. Всыпаем сюда 550 грамм просеянной муки.

Шаг 6. Растираем муку с маслом до образования крошки.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 7. Делаем в нашей заготовке углубление и вливаем сюда смесь из яйца, воды и уксуса. Перемешиваем до впитывания влаги.

Шаг 8. Подсыпаем оставшуюся просеянную муку и формируем однородное тесто.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 9. Тесто делим на 10 равных частей и убираем их в холодильник на полтора часа.

Шаг 10. Далее каждый кусок теста раскатываем в тонкий круг. На тесто кладем тарелку вверх дном и обрезаем тесто по контуру тарелки. Обрезки не убираем, а оставляем на пергаменте.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 11. Круглый корж прокалываем вилкой по всему периметру.

Шаг 12. Отправляем его выпекаться на 5 минут в разогретую до 220° духовку.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 13. Так же выпекаем все коржи и их обрезки.

Шаг 14. Теперь займемся приготовлением крема. Молоко доводим до кипения. В другой посуде взбиваем венчиком яйцо и крахмал. Также сюда всыпаем сахар обычный и ванильный.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 15. К яично-сахарной смеси тонкой струей вливаем половину закипевшего молока и хорошенько все вымешиваем.

Шаг 16. Переливаем смесь в оставшееся молоко и ставим на небольшой огонь. Провариваем до загустения.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 17. Затем крем остужаем и погружаем сюда вареную сгущенку.

Шаг 18. Продолжаем помешивать венчиком до полной однородности.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 19. В отдельной посуде взбиваем жирные холодные сливки до получения густой массы.

Шаг 20. К взбитым сливками порционно добавляем основную часть крема. Вымешиваем до однородности.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 21. Начинаем формировать торт. На плоскую тарелку складываем коржи друг на друга и обмазываем их кремом.

Шаг 22. Всю заготовку также поливаем кремом.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 23. Обсыпаем торт крошкой из остатков коржа и убираем в холодильник для пропитки на 8 часов.

Шаг 24. Классический «Наполеон» со сгущенкой готов. Нарезайте десерт и подавайте к столу!

Торт «Наполеон» классический

Торт «Наполеон» из печенья «Ушки»

Торт «Наполеон» из печенья «Ушки» получается привлекательным и интересным по вкусу. Такой десерт точно никого не оставит равнодушным и идеально подойдет для вашего праздника. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 2 часа 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Печенье слоеное «ушки» – 400 гр.
  • Яичный желток – 7 шт.
  • Молоко коровье – 900 мл.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Экстракт ванили – 1 ст.л.
  • Мука – 100 гр.
  • Масло сливочное 82,5% – 200 гр.
  • Ягоды – по вкусу.
  • Фрукты, ягоды – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим крем. В кастрюлю или сотейник отправляем яичные желтки, сахар и после всыпаем муку. Вымешиваем все до однородности и вливаем 100 миллилитров молока.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 2. Оставшееся молоко отдельно прогреваем и тонкой струей вливаем сюда смесь из желтков. Провариваем пару минут до загустения.

Шаг 3. Убираем крем с огня и погружаем сюда сливочное масло, вымешиваем.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 4. Закрываем пищевой пленкой и убираем его в холодильник.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 5. Начинаем формировать наш торт. В тарелку выкладываем слой печенья и заливаем кремом. Так повторяем слои и формируем торт, убираем его в холодильник на 2 часа.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 6. Оставшееся печенье измельчаем в крошку и украшаем ей наш торт.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 7. Торт «Наполеон» из печенья «Ушки» готов. Украшайте ягодами и фруктами!

Торт «Наполеон» классический

Простой рецепт торта «Наполеон» из готового слоеного теста

Простой рецепт торта «Наполеон» из готового слоеного теста получается интересным по вкусу и привлекательным. Такой десерт идеально дополнит чашечку горячего чая или кофе. Для приготовления быстрого «Наполеона» своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 9 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное бездрожжевое – 500 гр.
  • Сливки 33% – 400 мл.
  • Молоко сгущенное – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем слоеное тесто и разрезаем его на полосы. Эти полосы отправляем в разогретую до 220° духовку на 15 минут.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 2. В это время займемся приготовлением крема. Взбиваем холодные жирные сливки до образования небольших пиков.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 3. Вливаем к сливкам сгущенку небольшой струей и продолжаем взбивать на небольшой скорости.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 4. Получаем нежный однородный крем. Небольшую часть крема откладываем – его будем использовать для обмазывания торта после пропитки.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 5. Начинаем формировать торт в глубокой форме. Застилаем ее пленкой и на дно выливаем слой из крема.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 6. На крем выкладываем слоеные палочки и снова поливаем кремом.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 7. Так мы собираем весь торт и поливаем сверху кремом.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 8. Убираем торт в холодильник на 8 часов или на ночь, затем аккуратно извлекаем его из формы.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 9. Обмазываем торт остатками крема по бокам.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 10. Оставшиеся слоеные палочки измельчаем до состояния крошки и посыпаем ими наш десерт.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 11. Простой рецепт торта «Наполеон» из готового слоеного теста готов. Подавайте к столу!

Торт «Наполеон» классический

Быстрый и вкусный торт «Наполеон» на сковороде

Быстрый и вкусный торт «Наполеон» на сковороде порадует вас не только несложным кулинарным процессом, но и ярким интересным вкусом. Такое лакомство идеально подойдет для ваших праздников и дружных чаепитий в кругу семьи. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 7 часов

Время приготовления – 40 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Мука – 460 гр. + для раскатки теста
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Разрыхлитель теста – 1 ч.л.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Сахар-песок – 100 гр.

Для крема:

  • Молоко коровье – 700 мл.
  • Сахар-песок – 120 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сахар ванильный – 1 ч.л.
  • Мука – 2,5 ст.л.
  • Масло сливочное 82,5% – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем необходимое количество муки и заранее достаем из холодильника сливочное масло, чтобы оно размягчилось. С мукой перемешиваем соль и разрыхлитель.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 2. В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром. Добавляем сюда мягкое сливочное масло и взбиваем еще раз. Соединяем смесь с мукой и вымешиваем однородное тесто.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 3. Ком теста закрываем пленкой и оставляем на 20 минут при комнатной температуре.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 4. Для крема взбиваем яйца с обычным сахаром и ванильным, также добавляем муку. Постепенно вливаем молоко и ставим все это на слабый огонь. Провариваем до загустения и даем остыть.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 5. Сливочное масло для крема режем кубиками и оставляем на рабочей поверхности.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 6. Тесто делим на девять равных частей и каждую раскатываем в круг. Каждую лепешку обжариваем на сухой сковороде до румянца с обеих сторон.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 7. Из полученных коржей аккуратно срезаем неровные края.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 8. Возвращаемся к крему. Добавляем сюда сливочное масло и хорошенько все взбиваем миксером.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 9. Начинаем формировать торт. Складываем коржи друг на друга, обмазываем кремом. Из остатков делаем крошку и обсыпают ей десерт. Убираем в холодильник для пропитки.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 10. Быстрый и вкусный торт «Наполеон» на сковороде готов. Нарезайте кусочками и угощайтесь!

Торт «Наполеон» классический

Самый простой «Наполеон» из готовых коржей

Самый простой «Наполеон» из готовых коржей – это отличная кулинарная идея для вашего праздника или семейного чаепития. Десерт порадует вас не только несложным кулинарным процессом, но и интересным вкусом. Обязательно попробуйте приготовить торт по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 6 часов 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Коржи из слоеного теста – 300 гр.
  • Сыр маскарпоне – 250 гр.
  • Молоко сгущенное – 120 гр.
  • Посыпка кондитерская – 1 пачка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Для крема в глубокую миску выкладываем сыр маскарпоне.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 3. Вливаем к нему сгущенное молоко.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 4. Хорошенько вымешиваем продукты до однородности.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 5. Достаем из упаковки готовые коржи для «Наполеона».

Торт «Наполеон» классический

Шаг 6. Обмазываем кремом первый корж.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 7. Кладем на него второй корж и так собираем весь торт.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 8. Один корж откладываем и измельчаем его в крошку.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 9. Этой крошкой посыпаем наш десерт.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 10. Также угощение можно украсить кондитерской посыпкой. Убираем торт для пропитки в холодильник на 6 часов или больше.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 11. Самый простой «Наполеон» из готовых коржей готов. Угощайтесь!

Торт «Наполеон» классический

Вкусный творожный «Наполеон»

Вкусный творожный «Наполеон» отличается нежным и приятным вкусом. Такой десерт точно никого не оставит равнодушным и идеально подойдет для вашего праздника. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 9 часов

Время приготовления – 1 час

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 700 гр.
  • Сахар-песок – 400 гр.
  • Яйцо – 6 шт.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Творог жирный – 500 гр.
  • Сода – 1,5 ч.л.
  • Сок лимонный/уксус яблочный – 1,5 ст.л.

Для крема:

  • Молоко коровье – 1 л.
  • Яйцо – 4 шт.
  • Сахар-песок – 200 гр.
  • Мука – 80 гр.
  • Масло сливочное 82,5% – 400 гр.
  • Сыр сливочный – 500 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйца с сахаром и солью до получения пышной массы.

Шаг 2. Необходимое количество творога перетираем через мелкое металлическое сито. Отдельно гасим соду лимонным соком или уксусом. Подготовленную соду вымешиваем с творогом.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 3. Соединяем творог с яичной массой и просеиваем сюда муку. Вымешиваем однородное тесто, делим его на 15 равных частей и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 4. Для крема взбиваем яйца с сахаром и добавляем сюда муку. Отдельно доводим до кипения молоко.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 5. В кипящее молоко тонкой струей вводим яичную смесь. Варим крем до загустения.

Шаг 6. В полученный крем выкладываем кусочки сливочного масла и хорошенько все взбиваем.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 7. Достаем тесто из холодильника и каждый кусочек раскатываем в тонкий круг. Аккуратно обрезаем края. Их также необходимо запечь. Все коржи и обрезки выпекаем по 3-5 минут при температуре 180°.

Шаг 8. Формируем торт. Коржи складываем друг на друга, обмазываем их кремом.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 9. Посыпаем угощение крошкой из обрезков теста и убираем в холодильник на ночь для пропитки.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 10. Вкусный творожный «Наполеон» готов. Подавайте десерт к столу!

Торт «Наполеон» классический

Ленивый «Наполеон» в домашних условиях

Ленивый «Наполеон» в домашних условиях – это простой и быстрый десерт для вашего праздника или чаепития. Торт порадует интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Попробуйте приготовить его по нашему проверенному кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное бездрожжевое – 750 гр.
  • Молоко коровье – 300 мл.
  • Сахар-песок – 100 гр.
  • Масло сливочное – 50 гр.
  • Мука – 5 ст.л.
  • Ванилин – 2 гр.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Слоеное тесто заранее размораживаем.

Шаг 2. Для крема соединяем муку с сахаром, ванилином и солью. Вливаем холодное молоко и тщательно вымешиваем.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 3. Прогреваем заготовку на слабом огне, постоянно помешивая. Варим до загустения и погружаем сюда сливочное масло. Затем крем закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 час.

Шаг 4. Слоеное тесто разрезаем на прямоугольники и выпекаем при температуре 220° в течение 20 минут.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 5. Остужаем наши заготовки и аккуратно разбираем их на слои.

Шаг 6. Складываем слои теста друг на друга, обмазываем кремом.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 7. Остатки румяного теста измельчаем в крошку и посыпаем ей десерт. Убираем в холодильник на 3 часа для пропитки.

Шаг 8. Ленивый «Наполеон» в домашних условиях готов. Подавайте к столу, украсив ягодами или фруктами!

Торт «Наполеон» классический

Лучший торт «Наполеон» от бабушки Эммы

Лучший торт «Наполеон» от бабушки Эммы получается невероятно вкусным и привлекательным. Такой десерт идеально дополнит чашечку горячего чая или кофе. Для приготовления вкуснейшего «Наполеона» используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 1 час

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Мука – 600-650 гр.
  • Масло сливочное – 300 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Вода – 150 мл.
  • Уксус яблочный 6% – 1 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Для крема:

  • Молоко коровье – 1 л.
  • Сахар-песок – 400 гр.
  • Сахар ванильный – 10 гр.
  • Яичный желток – 8 шт.
  • Мука – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Холодную воду вымешиваем с уксусом.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 3. В глубокой миске взбиваем яйца до пышной пены.

Шаг 4. Вливаем сюда воду с уксусом и добавляем соль, перемешиваем.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 5. Холодное сливочное масло натираем на крупной терке.

Шаг 6. На рабочую поверхность высыпаем муку.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 7. В муку выкладываем тертое сливочное масло.

Шаг 8. Муку с маслом рубим ножом до образования крошки.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 9. В полученной массе делаем углубление и вливаем сюда яйца с водой и уксусом.

Шаг 10. Замешиваем однородное тесто.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 11. Далее тесто делим на 10-12 равных шариков.

Шаг 12. Закрываем шарики пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 час.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 13. Затем каждый шарик тонко раскатываем и выкладываем на пергамент.

Шаг 14. Из этих коржей вырезаем аккуратные круги. Обрезки не выбрасываем, их также выпекаем.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 15. Прокалываем наши заготовки вилкой по всей поверхности и убираем в разогретую до 180° духовку на 8 минут.

Шаг 16. В кастрюле или в сотейнике доводим до кипения молоко.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 17. В отдельной миске растираем желтки с обычным сахаром и ванильным до образования белой массы.

Шаг 18. В желтки вводим муку и перемешиваем.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 19. Сюда же вливаем горячее молоко и снова все перемешиваем.

Шаг 20. Прогреваем заготовку на небольшом огне и варим до загустения.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 21. Первый испеченный корж выкладываем на тарелку или в специальную форму.

Шаг 22. Обмазываем его кремом.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 23. На крем выкладываем еще один корж. Таким образом собираем весь торт.

Шаг 24. Обрезки коржей измельчаем в блендере до получения крошки. Этой крошкой посыпаем наш десерт и убираем его в холодильник для пропитки на 6-8 часов.

Торт «Наполеон» классический

Шаг 25. Лучший торт «Наполеон» от бабушки Эммы готов. Можно угощаться!

Торт «Наполеон» классический

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