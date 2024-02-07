Торт «Наполеон» классический

Классический торт «Наполеон» – это вкусный и привлекательный десерт для вашего домашнего чаепития или праздничного стола. Приготовить знаменитый торт можно разными способами. Лучшие кулинарные идеи мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти самых простых рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классический торт «Наполеон» советского времени

Классический торт «Наполеон» советского времени получается очень вкусным и привлекательным. Такой десерт идеально дополнит чашечку горячего чая или кофе. Для приготовления традиционного «Наполеона» используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Ингредиенты –+8 порц.

Мука 3.5 ст.

Масло сливочное 350 гр. (82,5%)

Яйцо куриное 1 шт.

Вода 1 ст.

Лимонная кислота 1 щепотка

Соль 1 щепотка

Для крема заварного:

Молоко коровье 2 ст.

Сахар-песок 3 ст.л.

Яйцо куриное 2 шт.

Масло сливочное 200 гр. (82,5%)

Ванилин 2 гр.

Шаги 13 ч.

Как приготовить торт «Наполеон» по классическому рецепту советского времени? Сперва приготовим заварной крем. В кастрюлю или в сотейник вливаем молоко, добавляем яйца, сахар и ванилин. Вымешиваем с помощью венчика и ставим посуду на водяную баню. Прогреваем на умеренном огне до загустения. Убираем с бани и погружаем сюда сливочное масло, перемешиваем. Готовый крем переливаем в контейнер и закрываем его крышкой, оставляем на время. Теперь займемся приготовлением коржа. Сливочное масло и муку рубим до образования мелкой крошки. Сюда погружаем яйцо, вливаем воду, добавляем лимонную кислоту и соль. Вымешиваем все до однородности. Отщипываем тесто на один корж, остальное убираем в холодильник. Раскатываем корж в тонкий пласт и выкладываем на противень с пергаментом. Отправляем в разогретую до 220° духовку и выпекаем до появления яркого румянца. Перекладываем корж на круглую тарелку и слегка даем ему остыть. Аккуратно обрезаем корж по краям, придавая круглую форму. Складываем коржи друг на друга, обмазываем их кремом. Также обмазываем всю поверхность торта. Посыпаем угощение оставшейся крошкой теста. Убираем в холодильник на 12 часов для пропитки. Классический торт «Наполеон» советского времени готов. Делите на порционные кусочки и подавайте к столу!

«Наполеон» с заварным кремом в домашних условиях

«Наполеон» с заварным кремом в домашних условиях – это идеальный десерт для вашего праздника или чаепития. Торт порадует интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Попробуйте приготовить его по нашему проверенному кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 50 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 700 гр.

Масло сливочное – 250 гр.

Сметана – 230 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сода – 0,5 ч.л.

Сок лимонный – 1 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Для крема заварного:

Молоко коровье – 2 л.

Яичный желток – 7 шт.

Сахар-песок – 500 гр.

Мука – 3 ст.л.

Крахмал кукурузный – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты для приготовления коржей.

Шаг 2. Муку делим на две части. В одну миску всыпаем две трети, во вторую миску оставшуюся небольшую часть муки.

Шаг 3. В большую миску с мукой разбиваем куриное яйцо.

Шаг 4. Муку с яйцом растираем до образования крошки.

Шаг 5. Далее сюда натираем замороженное сливочное масло.

Шаг 6. Еще раз растираем все в мелкую крошку.

Шаг 7. В отдельной миске гасим лимонным соком соду. Также вы можете использовать уксус.

Шаг 8. Вводим гашеную соду в наше тесто.

Шаг 9. Выкладываем также сметану и постепенно вводим оставшуюся муку.

Шаг 10. Вымешиваем однородное мягкое тесто.

Шаг 11. Кладем его в целлофановый пакет и убираем в морозилку на 30 минут.

Шаг 12. Теперь подготовим все необходимые продукты для заварного крема.

Шаг 13. В глубокую миску погружаем яичные желтки.

Шаг 14. Всыпаем к ним немного сахара.

Шаг 15. Взбиваем продукты миксером до однородности.

Шаг 16. Теперь вводим оставшийся сахар.

Шаг 17. Вливаем 500 миллилитров молока. Остальное молоко прогреваем в кастрюле с толстым дном.

Шаг 18. Теперь в крем вводим муку.

Шаг 19. Также всыпаем указанное количество крахмала.

Шаг 20. Снова все взбиваем до однородности исчезновения комочков.

Шаг 21. В кипящее на плите молоко тонкой струей вливаем наш подготовленный крем. Провариваем 2 минуты выключаем огонь. Крем закрываем пищевой пленкой и оставляем остужаться.

Шаг 22. Из морозилки достаем тесто и лепим из него колбаску. Разделяем ее на части по количеству коржей.

Шаг 23. У нас получилось 12 коржей, отправляем их ненадолго в холодильник.

Шаг 24. Далее каждый кусочек раскатываем в тонкий круг.

Шаг 25. Выпекаем коржи 5 минут при температуре 180°.

Шаг 26. Аккуратно подрезаем коржи по краям, чтобы придать форму круга. Складываем эти круги друг на друга, обмазывая кремом. Также кремом поливаем весь торт и сверху посыпаем крошкой из остатков теста. Убираем угощение в холодильник для пропитки на 6-8 часов.

Шаг 27. «Наполеон» с заварным кремом в домашних условиях готов. Можно пробовать!

Классический «Наполеон» со сгущенкой

Классический «Наполеон» со сгущенкой выходит очень ярким по вкусу и привлекательным. Тающее во рту угощение точно никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Порадуйте себя и близких!

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 50 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 600 гр.

Вода – 150 мл.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Масло сливочное – 400 гр.

Уксус столовый 9% – 1 ст.л.

Для крема:

Молоко коровье – 350 мл.

Молоко сгущенное вареное – 370 гр.

Сливки 33% – 500 мл.

Яйцо – 1 шт.

Сахар-песок – 120 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Крахмал картофельный – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Начнем с приготовления коржей. В глубокой миске взбалтываем яйцо со щепоткой соли.

Шаг 2. В холодной воде растворяем уксус, перемешиваем его.

Шаг 3. Воду с уксусом вливаем в яйцо, перемешиваем и убираем в холодильник.

Шаг 4. Подмороженное сливочное масло рубим на небольшие кубики и складываем в глубокую миску.

Шаг 5. Всыпаем сюда 550 грамм просеянной муки.

Шаг 6. Растираем муку с маслом до образования крошки.

Шаг 7. Делаем в нашей заготовке углубление и вливаем сюда смесь из яйца, воды и уксуса. Перемешиваем до впитывания влаги.

Шаг 8. Подсыпаем оставшуюся просеянную муку и формируем однородное тесто.

Шаг 9. Тесто делим на 10 равных частей и убираем их в холодильник на полтора часа.

Шаг 10. Далее каждый кусок теста раскатываем в тонкий круг. На тесто кладем тарелку вверх дном и обрезаем тесто по контуру тарелки. Обрезки не убираем, а оставляем на пергаменте.

Шаг 11. Круглый корж прокалываем вилкой по всему периметру.

Шаг 12. Отправляем его выпекаться на 5 минут в разогретую до 220° духовку.

Шаг 13. Так же выпекаем все коржи и их обрезки.

Шаг 14. Теперь займемся приготовлением крема. Молоко доводим до кипения. В другой посуде взбиваем венчиком яйцо и крахмал. Также сюда всыпаем сахар обычный и ванильный.

Шаг 15. К яично-сахарной смеси тонкой струей вливаем половину закипевшего молока и хорошенько все вымешиваем.

Шаг 16. Переливаем смесь в оставшееся молоко и ставим на небольшой огонь. Провариваем до загустения.

Шаг 17. Затем крем остужаем и погружаем сюда вареную сгущенку.

Шаг 18. Продолжаем помешивать венчиком до полной однородности.

Шаг 19. В отдельной посуде взбиваем жирные холодные сливки до получения густой массы.

Шаг 20. К взбитым сливками порционно добавляем основную часть крема. Вымешиваем до однородности.

Шаг 21. Начинаем формировать торт. На плоскую тарелку складываем коржи друг на друга и обмазываем их кремом.

Шаг 22. Всю заготовку также поливаем кремом.

Шаг 23. Обсыпаем торт крошкой из остатков коржа и убираем в холодильник для пропитки на 8 часов.

Шаг 24. Классический «Наполеон» со сгущенкой готов. Нарезайте десерт и подавайте к столу!

Торт «Наполеон» из печенья «Ушки»

Торт «Наполеон» из печенья «Ушки» получается привлекательным и интересным по вкусу. Такой десерт точно никого не оставит равнодушным и идеально подойдет для вашего праздника. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 2 часа 40 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Печенье слоеное «ушки» – 400 гр.

Яичный желток – 7 шт.

Молоко коровье – 900 мл.

Сахар-песок – 200 гр.

Экстракт ванили – 1 ст.л.

Мука – 100 гр.

Масло сливочное 82,5% – 200 гр.

Ягоды – по вкусу.

Фрукты, ягоды – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим крем. В кастрюлю или сотейник отправляем яичные желтки, сахар и после всыпаем муку. Вымешиваем все до однородности и вливаем 100 миллилитров молока.

Шаг 2. Оставшееся молоко отдельно прогреваем и тонкой струей вливаем сюда смесь из желтков. Провариваем пару минут до загустения.

Шаг 3. Убираем крем с огня и погружаем сюда сливочное масло, вымешиваем.

Шаг 4. Закрываем пищевой пленкой и убираем его в холодильник.

Шаг 5. Начинаем формировать наш торт. В тарелку выкладываем слой печенья и заливаем кремом. Так повторяем слои и формируем торт, убираем его в холодильник на 2 часа.

Шаг 6. Оставшееся печенье измельчаем в крошку и украшаем ей наш торт.

Шаг 7. Торт «Наполеон» из печенья «Ушки» готов. Украшайте ягодами и фруктами!

Простой рецепт торта «Наполеон» из готового слоеного теста

Простой рецепт торта «Наполеон» из готового слоеного теста получается интересным по вкусу и привлекательным. Такой десерт идеально дополнит чашечку горячего чая или кофе. Для приготовления быстрого «Наполеона» своими руками используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 9 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое – 500 гр.

Сливки 33% – 400 мл.

Молоко сгущенное – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем слоеное тесто и разрезаем его на полосы. Эти полосы отправляем в разогретую до 220° духовку на 15 минут.

Шаг 2. В это время займемся приготовлением крема. Взбиваем холодные жирные сливки до образования небольших пиков.

Шаг 3. Вливаем к сливкам сгущенку небольшой струей и продолжаем взбивать на небольшой скорости.

Шаг 4. Получаем нежный однородный крем. Небольшую часть крема откладываем – его будем использовать для обмазывания торта после пропитки.

Шаг 5. Начинаем формировать торт в глубокой форме. Застилаем ее пленкой и на дно выливаем слой из крема.

Шаг 6. На крем выкладываем слоеные палочки и снова поливаем кремом.

Шаг 7. Так мы собираем весь торт и поливаем сверху кремом.

Шаг 8. Убираем торт в холодильник на 8 часов или на ночь, затем аккуратно извлекаем его из формы.

Шаг 9. Обмазываем торт остатками крема по бокам.

Шаг 10. Оставшиеся слоеные палочки измельчаем до состояния крошки и посыпаем ими наш десерт.

Шаг 11. Простой рецепт торта «Наполеон» из готового слоеного теста готов. Подавайте к столу!

Быстрый и вкусный торт «Наполеон» на сковороде

Быстрый и вкусный торт «Наполеон» на сковороде порадует вас не только несложным кулинарным процессом, но и ярким интересным вкусом. Такое лакомство идеально подойдет для ваших праздников и дружных чаепитий в кругу семьи. Берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 7 часов

Время приготовления – 40 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 460 гр. + для раскатки теста

Масло сливочное – 30 гр.

Соль – 1 щепотка.

Разрыхлитель теста – 1 ч.л.

Яйцо – 3 шт.

Сахар-песок – 100 гр.

Для крема:

Молоко коровье – 700 мл.

Сахар-песок – 120 гр.

Яйцо – 2 шт.

Сахар ванильный – 1 ч.л.

Мука – 2,5 ст.л.

Масло сливочное 82,5% – 120 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Просеиваем необходимое количество муки и заранее достаем из холодильника сливочное масло, чтобы оно размягчилось. С мукой перемешиваем соль и разрыхлитель.

Шаг 2. В отдельной миске взбиваем яйца с сахаром. Добавляем сюда мягкое сливочное масло и взбиваем еще раз. Соединяем смесь с мукой и вымешиваем однородное тесто.

Шаг 3. Ком теста закрываем пленкой и оставляем на 20 минут при комнатной температуре.

Шаг 4. Для крема взбиваем яйца с обычным сахаром и ванильным, также добавляем муку. Постепенно вливаем молоко и ставим все это на слабый огонь. Провариваем до загустения и даем остыть.

Шаг 5. Сливочное масло для крема режем кубиками и оставляем на рабочей поверхности.

Шаг 6. Тесто делим на девять равных частей и каждую раскатываем в круг. Каждую лепешку обжариваем на сухой сковороде до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Из полученных коржей аккуратно срезаем неровные края.

Шаг 8. Возвращаемся к крему. Добавляем сюда сливочное масло и хорошенько все взбиваем миксером.

Шаг 9. Начинаем формировать торт. Складываем коржи друг на друга, обмазываем кремом. Из остатков делаем крошку и обсыпают ей десерт. Убираем в холодильник для пропитки.

Шаг 10. Быстрый и вкусный торт «Наполеон» на сковороде готов. Нарезайте кусочками и угощайтесь!

Самый простой «Наполеон» из готовых коржей

Самый простой «Наполеон» из готовых коржей – это отличная кулинарная идея для вашего праздника или семейного чаепития. Десерт порадует вас не только несложным кулинарным процессом, но и интересным вкусом. Обязательно попробуйте приготовить торт по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 6 часов 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Коржи из слоеного теста – 300 гр.

Сыр маскарпоне – 250 гр.

Молоко сгущенное – 120 гр.

Посыпка кондитерская – 1 пачка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Для крема в глубокую миску выкладываем сыр маскарпоне.

Шаг 3. Вливаем к нему сгущенное молоко.

Шаг 4. Хорошенько вымешиваем продукты до однородности.

Шаг 5. Достаем из упаковки готовые коржи для «Наполеона».

Шаг 6. Обмазываем кремом первый корж.

Шаг 7. Кладем на него второй корж и так собираем весь торт.

Шаг 8. Один корж откладываем и измельчаем его в крошку.

Шаг 9. Этой крошкой посыпаем наш десерт.

Шаг 10. Также угощение можно украсить кондитерской посыпкой. Убираем торт для пропитки в холодильник на 6 часов или больше.

Шаг 11. Самый простой «Наполеон» из готовых коржей готов. Угощайтесь!

Вкусный творожный «Наполеон»

Вкусный творожный «Наполеон» отличается нежным и приятным вкусом. Такой десерт точно никого не оставит равнодушным и идеально подойдет для вашего праздника. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному пошаговому рецепту с фотографиями.

Время готовки – 9 часов

Время приготовления – 1 час

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 700 гр.

Сахар-песок – 400 гр.

Яйцо – 6 шт.

Соль – 1 щепотка.

Творог жирный – 500 гр.

Сода – 1,5 ч.л.

Сок лимонный/уксус яблочный – 1,5 ст.л.

Для крема:

Молоко коровье – 1 л.

Яйцо – 4 шт.

Сахар-песок – 200 гр.

Мука – 80 гр.

Масло сливочное 82,5% – 400 гр.

Сыр сливочный – 500 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем яйца с сахаром и солью до получения пышной массы.

Шаг 2. Необходимое количество творога перетираем через мелкое металлическое сито. Отдельно гасим соду лимонным соком или уксусом. Подготовленную соду вымешиваем с творогом.

Шаг 3. Соединяем творог с яичной массой и просеиваем сюда муку. Вымешиваем однородное тесто, делим его на 15 равных частей и убираем в холодильник на 30 минут.

Шаг 4. Для крема взбиваем яйца с сахаром и добавляем сюда муку. Отдельно доводим до кипения молоко.

Шаг 5. В кипящее молоко тонкой струей вводим яичную смесь. Варим крем до загустения.

Шаг 6. В полученный крем выкладываем кусочки сливочного масла и хорошенько все взбиваем.

Шаг 7. Достаем тесто из холодильника и каждый кусочек раскатываем в тонкий круг. Аккуратно обрезаем края. Их также необходимо запечь. Все коржи и обрезки выпекаем по 3-5 минут при температуре 180°.

Шаг 8. Формируем торт. Коржи складываем друг на друга, обмазываем их кремом.

Шаг 9. Посыпаем угощение крошкой из обрезков теста и убираем в холодильник на ночь для пропитки.

Шаг 10. Вкусный творожный «Наполеон» готов. Подавайте десерт к столу!

Ленивый «Наполеон» в домашних условиях

Ленивый «Наполеон» в домашних условиях – это простой и быстрый десерт для вашего праздника или чаепития. Торт порадует интересным вкусом и привлекательным внешним видом. Попробуйте приготовить его по нашему проверенному кулинарному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое – 750 гр.

Молоко коровье – 300 мл.

Сахар-песок – 100 гр.

Масло сливочное – 50 гр.

Мука – 5 ст.л.

Ванилин – 2 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку. Слоеное тесто заранее размораживаем.

Шаг 2. Для крема соединяем муку с сахаром, ванилином и солью. Вливаем холодное молоко и тщательно вымешиваем.

Шаг 3. Прогреваем заготовку на слабом огне, постоянно помешивая. Варим до загустения и погружаем сюда сливочное масло. Затем крем закрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 час.

Шаг 4. Слоеное тесто разрезаем на прямоугольники и выпекаем при температуре 220° в течение 20 минут.

Шаг 5. Остужаем наши заготовки и аккуратно разбираем их на слои.

Шаг 6. Складываем слои теста друг на друга, обмазываем кремом.

Шаг 7. Остатки румяного теста измельчаем в крошку и посыпаем ей десерт. Убираем в холодильник на 3 часа для пропитки.

Шаг 8. Ленивый «Наполеон» в домашних условиях готов. Подавайте к столу, украсив ягодами или фруктами!

Лучший торт «Наполеон» от бабушки Эммы

Лучший торт «Наполеон» от бабушки Эммы получается невероятно вкусным и привлекательным. Такой десерт идеально дополнит чашечку горячего чая или кофе. Для приготовления вкуснейшего «Наполеона» используйте наш проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 10 часов

Время приготовления – 1 час

Порции – 8

Ингредиенты:

Мука – 600-650 гр.

Масло сливочное – 300 гр.

Яйцо – 2 шт.

Вода – 150 мл.

Уксус яблочный 6% – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Для крема:

Молоко коровье – 1 л.

Сахар-песок – 400 гр.

Сахар ванильный – 10 гр.

Яичный желток – 8 шт.

Мука – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Холодную воду вымешиваем с уксусом.

Шаг 3. В глубокой миске взбиваем яйца до пышной пены.

Шаг 4. Вливаем сюда воду с уксусом и добавляем соль, перемешиваем.

Шаг 5. Холодное сливочное масло натираем на крупной терке.

Шаг 6. На рабочую поверхность высыпаем муку.

Шаг 7. В муку выкладываем тертое сливочное масло.

Шаг 8. Муку с маслом рубим ножом до образования крошки.

Шаг 9. В полученной массе делаем углубление и вливаем сюда яйца с водой и уксусом.

Шаг 10. Замешиваем однородное тесто.

Шаг 11. Далее тесто делим на 10-12 равных шариков.

Шаг 12. Закрываем шарики пищевой пленкой и убираем в холодильник на 1 час.

Шаг 13. Затем каждый шарик тонко раскатываем и выкладываем на пергамент.

Шаг 14. Из этих коржей вырезаем аккуратные круги. Обрезки не выбрасываем, их также выпекаем.

Шаг 15. Прокалываем наши заготовки вилкой по всей поверхности и убираем в разогретую до 180° духовку на 8 минут.

Шаг 16. В кастрюле или в сотейнике доводим до кипения молоко.

Шаг 17. В отдельной миске растираем желтки с обычным сахаром и ванильным до образования белой массы.

Шаг 18. В желтки вводим муку и перемешиваем.

Шаг 19. Сюда же вливаем горячее молоко и снова все перемешиваем.

Шаг 20. Прогреваем заготовку на небольшом огне и варим до загустения.

Шаг 21. Первый испеченный корж выкладываем на тарелку или в специальную форму.

Шаг 22. Обмазываем его кремом.

Шаг 23. На крем выкладываем еще один корж. Таким образом собираем весь торт.

Шаг 24. Обрезки коржей измельчаем в блендере до получения крошки. Этой крошкой посыпаем наш десерт и убираем его в холодильник для пропитки на 6-8 часов.

Шаг 25. Лучший торт «Наполеон» от бабушки Эммы готов. Можно угощаться!