Готовлю 2 вкусных рецепта из 5 картофелин. Простой рецепт: вкусно и полезно

Какой овощ часто используют в приготовлении тех или иных блюд? Как правило, чаще всего в рейтинге встречается картофель.
Картофель содержит множество полезных веществ, таких как витамины С, В, калий, магний, фосфор и другие. Он также является источником сложных углеводов, которые могут обеспечить организм энергией на длительное время.
Блюда из картофеля могут быть полезны для здоровья, если их готовить правильно и употреблять в умеренных количествах. Важно учитывать способ приготовления: жареный картофель может быть вреден из-за большого количества масла, а варёный или запечённый — полезен.
Расскажем, как приготовить картофельные рулетики и картофельные снеки.
Картофельные рулеты
Ингредиенты:
- картофель — 5 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- петрушка — 10 г;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — щепотка;
- мука — 2 ст.л.;
- перец болгарский — шт.;
- помидор — шт.;
- куриное филе — 200 г;
- сливки 30% — 30 г;
- сыр — 50 г.
Приготовление картофельных рулетов:
Очищаем картофель от кожуры и натираем на крупной терке. Кладем картофель в дуршлаг и поливаем водой, промываем от излишков крахмала.
К промытому картофелю разбиваем яйцо, высыпаем нашинкованную петрушку, мелко нарезанный лук (1 шт.) и чеснок. Добавляем к картофелю соль и муку, тщательно перемешиваем компоненты.
Выкладываем смесь на противень, застеленный пергаментом и распределяем равномерно. Выпекаем картофельный пласт при 180 градусах 20-25 минут.
Нарезаем мелко лук, чеснок, болгарский перец и помидор. В сковороде на растительном масле обжариваем лук, чеснок, перец и помидор до мягкости.
Нарезаем небольшими кусочками куриное филе, выкладываем к овощам вместе со сметаной и перемешиваем. Обжариваем мясо в сметане и овощах, по вкусу добавляем зеленый лук и зелень.
Не забываем посолить и поперчить начинку. Картофельный пласт делим на 6 небольших прямоугольников, выкладываем на поверхность начинку.
Заворачиваем начинку внутрь картофельной лепешки, кладем на противень. Посыпаем натертым сыром верхушки рулетов и выпекаем при 180 градусах 10 минут.
Получаются сочные и сытные картофельные рулеты.
В качестве начинки можно использовать другие продукты.
Картофельные снеки
Ингредиенты:
- Картофель — 400 г;
- Мягкий сливочный сыр — 150 г;
- Сметана — 150 г;
- Мука — 250 г;
- Горчица — 1 ч.л.;
- Лимонный сок — 1 ст.л.;
- Петрушка — 10 г;
- Укроп — 10 г;
- Соль — щепотка.
Приготовление картофельных снеков:
Отвариваем до готовности очищенный картофель. Разминаем мягкий сыр, формуем из него небольшие шарики.
В сметану выкладываем горчицу, вливаем лимонный сок. Шинкуем петрушку и укроп, высыпаем в сметану, смешиваем ингредиенты.
Разминаем картофель до состояния пюре, смешиваем с мукой. Вымешиваем тесто из картофельной массы. Формуем из части теста шарики с углублением.
Из второй части теста делаем небольшие лепешки, куда кладем шарики из сыра. Запечатываем сырные шарики внутри картофельных лепешек.
Тоже делаем в шариках углубление.
В сковороде на растительном масле обжариваем картофельные заготовки до золотистого цвета с обеих сторон.
Эти снеки отлично сочетаются со сметанным соусом. Получается интересный перекус, лучше чем чипсы.