Готовлю 2 вкусных рецепта из 5 картофелин. Простой рецепт: вкусно и полезно

Какой овощ часто используют в приготовлении тех или иных блюд? Как правило, чаще всего в рейтинге встречается картофель.

Картофель содержит множество полезных веществ, таких как витамины С, В, калий, магний, фосфор и другие. Он также является источником сложных углеводов, которые могут обеспечить организм энергией на длительное время.

Блюда из картофеля могут быть полезны для здоровья, если их готовить правильно и употреблять в умеренных количествах. Важно учитывать способ приготовления: жареный картофель может быть вреден из-за большого количества масла, а варёный или запечённый — полезен.

Расскажем, как приготовить картофельные рулетики и картофельные снеки.

Картофельные рулеты

Ингредиенты:

картофель — 5 шт.;

яйца — 3 шт.;

петрушка — 10 г;

лук — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — щепотка;

мука — 2 ст.л.;

перец болгарский — шт.;

помидор — шт.;

куриное филе — 200 г;

сливки 30% — 30 г;

сыр — 50 г.

Приготовление картофельных рулетов:

Очищаем картофель от кожуры и натираем на крупной терке. Кладем картофель в дуршлаг и поливаем водой, промываем от излишков крахмала.

К промытому картофелю разбиваем яйцо, высыпаем нашинкованную петрушку, мелко нарезанный лук (1 шт.) и чеснок. Добавляем к картофелю соль и муку, тщательно перемешиваем компоненты.

Выкладываем смесь на противень, застеленный пергаментом и распределяем равномерно. Выпекаем картофельный пласт при 180 градусах 20-25 минут.

Нарезаем мелко лук, чеснок, болгарский перец и помидор. В сковороде на растительном масле обжариваем лук, чеснок, перец и помидор до мягкости.

Нарезаем небольшими кусочками куриное филе, выкладываем к овощам вместе со сметаной и перемешиваем. Обжариваем мясо в сметане и овощах, по вкусу добавляем зеленый лук и зелень.

Не забываем посолить и поперчить начинку. Картофельный пласт делим на 6 небольших прямоугольников, выкладываем на поверхность начинку.

Заворачиваем начинку внутрь картофельной лепешки, кладем на противень. Посыпаем натертым сыром верхушки рулетов и выпекаем при 180 градусах 10 минут.

Получаются сочные и сытные картофельные рулеты.

В качестве начинки можно использовать другие продукты.

Картофельные снеки

Ингредиенты:

Картофель — 400 г;

Мягкий сливочный сыр — 150 г;

Сметана — 150 г;

Мука — 250 г;

Горчица — 1 ч.л.;

Лимонный сок — 1 ст.л.;

Петрушка — 10 г;

Укроп — 10 г;

Соль — щепотка.

Приготовление картофельных снеков:

Отвариваем до готовности очищенный картофель. Разминаем мягкий сыр, формуем из него небольшие шарики.

В сметану выкладываем горчицу, вливаем лимонный сок. Шинкуем петрушку и укроп, высыпаем в сметану, смешиваем ингредиенты.

Разминаем картофель до состояния пюре, смешиваем с мукой. Вымешиваем тесто из картофельной массы. Формуем из части теста шарики с углублением.

Из второй части теста делаем небольшие лепешки, куда кладем шарики из сыра. Запечатываем сырные шарики внутри картофельных лепешек.

Тоже делаем в шариках углубление.

В сковороде на растительном масле обжариваем картофельные заготовки до золотистого цвета с обеих сторон.

Эти снеки отлично сочетаются со сметанным соусом. Получается интересный перекус, лучше чем чипсы.