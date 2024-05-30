Портал про города-курорты | Perekop

Яичный рулет с крабовыми палочками: как приготовить вкусную закуску быстро и без проблем

На чтение: 1 минута
Яичный рулет с крабовыми палочками: как приготовить вкусную закуску быстро и без проблем

Легкая и простая закуска станет отличным угощением для гостей или перекусом на протяжении дня.

Яичный рулет с крабовыми палочками – быстрая в приготовлении и очень вкусная закуска. Рецепт от кулинарного блогера zefirka_recipes станет настоящей палочкой-выручалочкой в случае, если гости на пороге или просто очень мучит чувство голода. Блюдо хорошо утоляет голод, но в то же время не оставляет тяжести в желудке.

Яичный рулет с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • яйца – 5 шт;
  • сметана – 2 ст. л;
  • крабовые палочки – 200 гр;
  • сливочный творог – 100 гр;
  • огурец;
  • соль;
  • зеленый лук;
  • соус терияки.

Способ приготовления:

Форму выстелит силиконизированным пергаментом. Если обычный пергамент, нужно смазать его маслом.

В миске хорошо смешать яйца, сметану, соль. Вылить массу в форму и выпекать в духовке 15 минут при 180 градусах.

Крабовые палочки натереть на крупной терке, добавить сливочный творог.

Яичную лепешку охладить, смазать начинкой, выложить полоски свежего огурца и свернуть в рулет. Нарезать рулет порционно, присыпать мелко порубленным зеленым луком и полить соусом терияки.

Читайте также:

Штрудель с кабачками: рецепт вкусного пирога

Кармашки из свеклы: рецепт интересной и вкусной закуски (видео)

Хорош и как закуска и на гарнир: рецепт пикантного пирога из кабачков на сковороде

Что будем искать? Например,Человек