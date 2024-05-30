Шоколадный торт без выпечки за 15 минут. Все хотят этот рецепт: делюсь

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Во многих странах мира существуют свои уникальные рецепты шоколадных тортов. Они могут отличаться по ингредиентам, способу приготовления и внешнему виду.
«Захер»— это классический шоколадный торт из Австрии с насыщенным вкусом шоколада и абрикосовым джемом. Он имеет плотную текстуру и тёмный цвет.
«Брауни» — это влажный и плотный шоколадный пирог из США с хрустящей корочкой. Он обычно подаётся тёплым с шариком ванильного мороженого.
Это лишь некоторые примеры шоколадных тортов, которые можно попробовать в разных странах. Каждый из них имеет свою уникальную историю и особенности приготовления.
Приготовим простой шоколадный торт.
Ингредиенты:
- Печенье — 600 г;
- Сахар — 110 г;
- Молоко — 250 мл;
- Ванильный сахар — 1 ч.л.;
- Соль — щепотка;
- Сливочное масло — 150 г;
- Какао-порошок — 60 г;
- Грецкие орехи — 100 г;
- Шоколад — 100 г;
- Сливки 33% — 100 г.
Приготовление шоколадного торта:
В сотейник высыпаем сахар классический и ванильный, соль и какао. Вливаем постепенно в смесь молоко, перемешиваем.
Доводим смесь до кипения на среднем огне, добавляем сливочное масло. Расплавляем масло в смеси молока и какао.
Часть печенья выкладываем в кондитерскую квадратную формы. Остальную часть печенья измельчаем в крупную крошку.
Подсушиваем орехи и измельчаем, смешиваем с печеньем. Вливаем в данную смесь какао массу, перемешиваем.
Выкладываем какао тесто на слой из печенья в кондитерской форме.
Фото: www.youtube.com
Выкладываем на слой какао теста слой печенья.
Для глазури смешиваем горячие сливки с шоколадом. Выливаем глазурь на верхушку торта и оставляем в холодильнике до полного застывания.
Фото: www.youtube.com
Фото: www.youtube.com
В итоге мы имеем вкусный шоколадный торт. Для его приготовления не требуется выпекать коржи, что делаем готовку намного быстрее и проще.