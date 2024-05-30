Портал про города-курорты | Perekop

Шоколадный торт без выпечки за 15 минут. Все хотят этот рецепт: делюсь

На чтение: 2 минуты
Шоколадный торт без выпечки за 15 минут. Все хотят этот рецепт: делюсь

Новые рецепты

Во многих странах мира существуют свои уникальные рецепты шоколадных тортов. Они могут отличаться по ингредиентам, способу приготовления и внешнему виду.

«Захер»— это классический шоколадный торт из Австрии с насыщенным вкусом шоколада и абрикосовым джемом. Он имеет плотную текстуру и тёмный цвет.
«Брауни» — это влажный и плотный шоколадный пирог из США с хрустящей корочкой. Он обычно подаётся тёплым с шариком ванильного мороженого.

Это лишь некоторые примеры шоколадных тортов, которые можно попробовать в разных странах. Каждый из них имеет свою уникальную историю и особенности приготовления.

Приготовим простой шоколадный торт.

Ингредиенты:

  • Печенье — 600 г;
  • Сахар — 110 г;
  • Молоко — 250 мл;
  • Ванильный сахар — 1 ч.л.;
  • Соль — щепотка;
  • Сливочное масло — 150 г;
  • Какао-порошок — 60 г;
  • Грецкие орехи — 100 г;
  • Шоколад — 100 г;
  • Сливки 33% — 100 г.

Приготовление шоколадного торта:

В сотейник высыпаем сахар классический и ванильный, соль и какао. Вливаем постепенно в смесь молоко, перемешиваем.

Доводим смесь до кипения на среднем огне, добавляем сливочное масло. Расплавляем масло в смеси молока и какао.

Часть печенья выкладываем в кондитерскую квадратную формы. Остальную часть печенья измельчаем в крупную крошку.

Подсушиваем орехи и измельчаем, смешиваем с печеньем. Вливаем в данную смесь какао массу, перемешиваем.

Выкладываем какао тесто на слой из печенья в кондитерской форме.

Шоколадный торт без выпечки за 15 минут. Все хотят этот рецепт: делюсь

Фото: www.youtube.com

Выкладываем на слой какао теста слой печенья.

Для глазури смешиваем горячие сливки с шоколадом. Выливаем глазурь на верхушку торта и оставляем в холодильнике до полного застывания.

Шоколадный торт без выпечки за 15 минут. Все хотят этот рецепт: делюсь

Фото: www.youtube.com

Шоколадный торт без выпечки за 15 минут. Все хотят этот рецепт: делюсь

Фото: www.youtube.com

В итоге мы имеем вкусный шоколадный торт. Для его приготовления не требуется выпекать коржи, что делаем готовку намного быстрее и проще. 

Что будем искать? Например,Человек