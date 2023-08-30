Любите ли вы сезонные блюда из баклажанов? Редакция «Со Вкусом» обожает! Поэтому сегодня мы предлагаем познакомиться с чем-то особенным. Японская закуска из баклажанов «Агебиташи» — это то неповторимое блюдо, которое несомненно порадует вас и ваших близких.

Его название состоит из ageh (жареный) и hitashi (вымоченный). Баклажаны сначала обжариваются во фритюре или, как в нашем рецепте, с добавлением небольшого количества масла. После — тушатся в ароматном бульоне. Аутентичные рецепты включают в себя бульон даши (с водорослями, грибами и стружкой тунца) и рисовое вино. Для вас же мы подготовили более адаптированную версию.

Японская закуска из баклажанов «Агебиташи»: нюансы приготовления

Японская закуска из баклажанов «Агебиташи» может стать вашим фаворитом среди рецептов из баклажанов. Готовые синенькие получаются чрезвычайно нежными и ароматными. Свежий имбирь чудесным образом преображает данную закуску, придавая ей необходимую остроту и пикантность. Это совершенно несложное в приготовлении блюдо, поэтому его непременно стоит попробовать!

Ингредиенты

Баклажан2 шт. Подсолнечное масло2 ст. л. Соевый соус4 ст. л. Рисовый уксус1,5 ст. л. Вода250 мл Сахар1 ст. л.

Приготовление

Разрежьте баклажаны пополам вдоль, на каждой из половинок сделайте глубокие надрезы по диагонали. Не разрезайте до конца, сделайте интервалы между надрезами 2–3 мм. Нагрейте сковороду на среднем огне, добавьте 1–2 ст. л. растительного масла, обжарьте баклажаны с обеих сторон по 3 минуты. Переложите баклажаны из сковороды в тарелку, дайте сковороде немного остыть. Если на сковороде появился нагар, осторожно удалите его бумажным полотенцем. Добавьте в сковороду соевый соус, рисовый уксус, сахар и воду, перемешайте и доведите до кипения. Обжаренные баклажаны добавьте в сковороду и готовьте под крышкой 10 минут, пока баклажаны не станут мягкими и впитают соус. Подавайте баклажаны охлажденными до комнатной температуры, посыпав зеленым луком, натертым имбирем с отварным рисом или без гарнира. Приятного аппетита!

Совет: если хотите приготовить аутентичную японскую версию, замените воду на такое же количество бульона, а рисовый уксус замените мирином или саке. Также баклажаны можно жарить во фритюрнице, температура масла должна быть 130 градусов. Готовое блюдо храните в холодильнике до 3 суток. Также рекомендуем приготовить творожную запеканку на сковороде к завтраку.