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Так готовят китайские повара. Котлеты, которые можно есть каждый день: даже гарнира не надо

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Так готовят китайские повара. Котлеты, которые можно есть каждый день: даже гарнира не надо

О котлетах известно довольно много информации. Это блюдо впервые появилось во французской кухне, было долгое время ее главной фишкой и атрибутом. Однако, со временем рецепт котлет настолько сильно изменился, что от французского способа приготовления почти ничего не осталось.

Котлеты из рубленого мяса захватили мир. Их готовят повсеместно в нашем государстве, в Америке и даже во многих европейских странах.

Трудно представить, чтобы сейчас для нас котлетой были запеченные ребрышки.

Приготовим котлеты по способу китайских поваров.

Ингредиенты для китайских котлет:

  • Фарш — 600 г;
  • Манная крупа — 4 ст. л.;
  • Лук репчатый — 2 шт.;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Соль — ½ ч. л.;
  • Перец черный — щепотка;
  • Паприка — ½ ч. л.;
  • Кориандр — ½ ч. л.;
  • Картофель — 2 шт.

Приготовление китайских котлет:

Смешиваем фарш с манной крупой, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Нарезаем крупными кусочками репчатый лук, разбиваем к нему яйца, погружным миксером превращаем ингредиенты в однородную массу.

В луковую массу высыпаем соль, черный перец, паприку и кориандр. Выливаем луковую массу в фарш, тщательно вымешиваем и отбиваем мясную смесь.

Смачиваем руки в воде, формируем из фарша котлеты. В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты до румяной корочки — запечатываем их.

Так готовят китайские повара. Котлеты, которые можно есть каждый день: даже гарнира не надо

Очищенный картофель нарезаем тонкими пластинами. Выкладываем в глубокую сковороду пластины картофеля, на него котлеты. Заливаем котлеты 50 мл воды, накрываем крышкой. На медленном огне тушим котлеты 15 минут.

Так готовят китайские повара. Котлеты, которые можно есть каждый день: даже гарнира не надо

Получается гарнир и котлеты с нему. Не забываем посыпать котлеты зеленью — кинзой и петрушкой для большего аромата.

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