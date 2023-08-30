Так готовят китайские повара. Котлеты, которые можно есть каждый день: даже гарнира не надо

О котлетах известно довольно много информации. Это блюдо впервые появилось во французской кухне, было долгое время ее главной фишкой и атрибутом. Однако, со временем рецепт котлет настолько сильно изменился, что от французского способа приготовления почти ничего не осталось.

Котлеты из рубленого мяса захватили мир. Их готовят повсеместно в нашем государстве, в Америке и даже во многих европейских странах.

Трудно представить, чтобы сейчас для нас котлетой были запеченные ребрышки.

Приготовим котлеты по способу китайских поваров.

Ингредиенты для китайских котлет:

Фарш — 600 г;

Манная крупа — 4 ст. л.;

Лук репчатый — 2 шт.;

Яйца — 2 шт.;

Соль — ½ ч. л.;

Перец черный — щепотка;

Паприка — ½ ч. л.;

Кориандр — ½ ч. л.;

Картофель — 2 шт.

Приготовление китайских котлет:

Смешиваем фарш с манной крупой, перемешиваем и оставляем на 10 минут. Нарезаем крупными кусочками репчатый лук, разбиваем к нему яйца, погружным миксером превращаем ингредиенты в однородную массу.

В луковую массу высыпаем соль, черный перец, паприку и кориандр. Выливаем луковую массу в фарш, тщательно вымешиваем и отбиваем мясную смесь.

Смачиваем руки в воде, формируем из фарша котлеты. В сковороде разогреваем растительное масло, обжариваем котлеты до румяной корочки — запечатываем их.

Очищенный картофель нарезаем тонкими пластинами. Выкладываем в глубокую сковороду пластины картофеля, на него котлеты. Заливаем котлеты 50 мл воды, накрываем крышкой. На медленном огне тушим котлеты 15 минут.

Получается гарнир и котлеты с нему. Не забываем посыпать котлеты зеленью — кинзой и петрушкой для большего аромата.