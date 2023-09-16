Японские ученые: от глазури чашки зависит польза чая для здоровья

Японские ученые установили, что степень содержания катехинов в чае зависит от качества глазури, которой покрыта керамическая чашка. Об этом сообщает TechInsider.



Исследователи из Нагойского технологического института заявили, что на антиоксидантные свойства чая влияют температура воды, время заваривания и посуда. Специалисты проверили четыре популярных в Японии типа глазурных покрытий. В их основу чаще всего входят оксиды кремния, алюминия, натрия и кальция.

Для заваривания чая использовалась ионообменная вода температурой 80°C, на весь процесс уходило ровно 3 минуты. Ученые сделали из чая раствор, провели его центрифугирование и смешали с глазурным порошком. Для чистоты опыта еще одну порцию чайного раствора добавили в прозрачную мензурку.

Через 6 часов все образцы поменяли цвет из-за того, что в них изменилось количество катехинов. В емкостях с глазурью чай потенмнел, а в пробирке остался желтоватым.

В растворах с порошками глазури, в которых зафиксировали повышенное содержание оксида железа, меди и кобальта, был самый низкий уровень катехинов. Последний вид глазури — с титаном в составе — сохранил почти все подвиды антиоксидантов.

Ученые предполагают, что такие изменения происходят на фоне окисления катехинов при взаимодействии с некоторыми видами металлов.