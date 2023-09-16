Пирог «Невидимка» с яблоками – идеальная выпечка выходного дня

Если вы еще не пробовали этот яблочный пирог – самое время его приготовить. А название говорит само за себя – он чрезвычайно быстро исчезает из тарелки.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Пирог «Невидимка» с яблоками – популярный вариант домашней выпечки с большим количеством фруктов, приятной ноткой лимона и хрустящей корочкой. Он быстрый и легкий в приготовлении, вкус – невероятный.

Читайте также Вкусно и сбалансировано: чем наполнить ланч бокс в школу и работу

Во время приготовления тесто превращается в крем с яблоками, что придает домашней выпечке особый вкус и аромат. Бюджетный десерт к чаю или кофе точно не оставит вас без приятных впечатлений.

Рецепт яблочного пирога «Невидимка»

Время: 60 минут

60 минут Порции: 6

Ингредиенты:

– 700 граммов яблок;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– 2 яйца;

– 50 граммов сахара;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 100 граммов молока;

– 30 граммов сливочного масла;

– 80 граммов муки;

– 7 грамм разрыхлителя для теста.

Приготовление:

Яблоки очищаем и вырезаем серединку. Нарезаем на тонкие слайсы. Полим лимонным соком.

Яйца, сахар, ванильный сахар, соль взбиваем до светлой пены. Добавляем молоко, растопленное масло, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности.

Добавляем к тесту яблоки и хорошо перемешиваем, чтобы каждый ломтик яблока был окутан тестом. Перекладываем массу в форму для запекания, выравниваем и присыпаем миндальными хлопьями.

Выпекаем в духовке при 180 градусах 50 – 60 минут, все зависит от мощности духовки. Если горит верх, накройте его фольгой.

После запекания дайте немного остыть. Теплый пирог будет вкуснейший с мороженым, а холодный самостоятельно. По вкусу он как яблоки с заварным кремом.

Приятного аппетита!

Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить диетическую галету с грушей.