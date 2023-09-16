ГлавнаяРецептыПирог «Невидимка» с яблоками – идеальная выпечка выходного дня Пирог «Невидимка» с яблоками – идеальная выпечка выходного дня На чтение: 2 минуты Если вы еще не пробовали этот яблочный пирог – самое время его приготовить. А название говорит само за себя – он чрезвычайно быстро исчезает из тарелки. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Пирог «Невидимка» с яблоками – популярный вариант домашней выпечки с большим количеством фруктов, приятной ноткой лимона и хрустящей корочкой. Он быстрый и легкий в приготовлении, вкус – невероятный. Читайте также Вкусно и сбалансировано: чем наполнить ланч бокс в школу и работу Во время приготовления тесто превращается в крем с яблоками, что придает домашней выпечке особый вкус и аромат. Бюджетный десерт к чаю или кофе точно не оставит вас без приятных впечатлений. Рецепт яблочного пирога «Невидимка» Время: 60 минут Порции: 6 Ингредиенты: – 700 граммов яблок; – 2 столовые ложки лимонного сока; – 2 яйца; – 50 граммов сахара; – 1 пакетик ванильного сахара; – щепотка соли; – 100 граммов молока; – 30 граммов сливочного масла; – 80 граммов муки; – 7 грамм разрыхлителя для теста. Приготовление: Яблоки очищаем и вырезаем серединку. Нарезаем на тонкие слайсы. Полим лимонным соком. Яйца, сахар, ванильный сахар, соль взбиваем до светлой пены. Добавляем молоко, растопленное масло, просеянную муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности. Добавляем к тесту яблоки и хорошо перемешиваем, чтобы каждый ломтик яблока был окутан тестом. Перекладываем массу в форму для запекания, выравниваем и присыпаем миндальными хлопьями. Выпекаем в духовке при 180 градусах 50 – 60 минут, все зависит от мощности духовки. Если горит верх, накройте его фольгой. После запекания дайте немного остыть. Теплый пирог будет вкуснейший с мороженым, а холодный самостоятельно. По вкусу он как яблоки с заварным кремом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить диетическую галету с грушей. Поделитесь с друзьями