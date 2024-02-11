Почему первое блюдо может получиться невкусным: простые рекомендации, чтобы избежать этого

Чтобы ваши блюда всегда получались вкусными и питательными, не ленитесь советоваться со специалистами своего дела — кулинарами, кондитерами, диетологами.

Обычно первое блюдо может вариться или на так называемые выходные семейные обеды, или вообще на неделю, когда хозяйка работает и не имеет возможности ежедневно угощать свою семью свеженьким супчиком. Поэтому и рецепты не всегда оказываются такими же отработанными, как относительно вторых блюд и салатов или десертов, к которым относятся с особым кулинарным вниманием. Об основных ошибках нам рассказали кулинары с сайта Ukr.Media.

Чтобы ваши первые блюда всегда получались вкусными и члены вашей семьи просили еще и еще, старайтесь не делать таких ошибок.

Варить только на мясном филе

Многие не применяют косточку, оставляя в кастрюле только мякоть. Если ваша семья может есть наваристый суп или борщ, обязательно оставьте косточку — она насытит его более глубоким вкусом.

Кипятить овощи

Заметьте: не стоит бросать нарезку из овощей в кипящий бульон и оставлять их в кастрюле. Экстремальные температуры буквально испаряют из них огромную часть полезных микроэлементов.

Нарушать очередность добавления овощей

Многие не придерживаются алгоритма добавления овощей, в результате чего некоторые овощи не доходят до готовности, тогда как другие уже разваливаются как каша. Поэтому сначала следует класть сырые овощи, затем те, которые пассеруются на сковороде, а уже в конце — зелень.

Разбавлять густой суп водой

Если первое блюдо получилось слишком густым, то не стоит вливать туда просто воду. Оптимальным вариантом будет овощной отвар. При этом суп придется повторно прокипятить.

Всыпать специи когда угодно

Соль, перец и другие специи нужно добавлять в конце варки, оставив блюдо настояться минут на десять. Не волнуйтесь — все растворится и блюдо будет ароматным.