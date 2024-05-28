Описание приготовления:
Кекс получается влажным, очень ароматным, но по желанию можно добавить еще мускатный орех, молотый имбирь, цедру лимона или апельсина. В тесто можно добавить рубленые орехи, изюм или нарезанную курагу. Если крем сверху получился слишком густым, добавьте в него немного жирных сливок и снова взбейте.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Выпечка / Кексы
Состав / Ингредиенты:
- Морковь 175 Грамм (тесто)
- Яйцо 1/2 Штуки (начинка)
- Яйца 2 Штуки (тесто)
- Ванильный сахар 7 Грамм (начинка)
- Корица молотая 1/3 Чайных ложки (тесто)
- Миндальная мука 100 Грамм (тесто)
- Соль 1 Щепотка (тесто)
- Сахар 140 Грамм (тесто)
- Сахар 50 Грамм (начинка)
- Сахарная пудра 25 Грамм (крем)
- Масло растительное 125 Грамм (без запаха и вкуса, тесто)
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка (тесто)
- Сыр творожный 150 Грамм (начинка)
- Сыр творожный 100 Грамм (крем)
- Крахмал кукурузный 1 Чайная ложка (с горкой, начинка)
Количество порций 8
Калорийность
335 ккал
Калорийность
5 г
Белки
23 г
Жиры
26 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Морковный кекс с творожным сыром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления морковного кекса с творожным сыром.
Сначала сделайте начинку. Для этого смешайте творожный сыр, сахар, яйцо, ванильный сахар и крахмал до однородности.
Для теста почистите морковь и натрите на средней терке, выложите в миску.
Добавьте к моркови сахар, миндальную муку и перемешайте.
Разбейте в морковную массу яйца, влейте растительное масло, добавьте корицу и перемешайте.
Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в морковную массу. Перемешайте, тесто по консистенции должно быть как густая сметана.
Форму смажьте сливочным маслом и обсыпьте мукой. Выложите половину теста и разровняйте. Сверху выложите сырную начинку. Поверх выложите оставшееся тесто ровным слоем.
Духовку разогрейте и поставьте форму с морковным кексом. Выпекайте его в течение 45-60 минут при температуре 180 градусов.
Готовый кекс достаньте из духовки, полностью остудите и только потом извлеките из формы.
Для верха творожный сливочный сыр взбейте с сахарной пудрой до пышной массы. Нанесите крем поверх морковного кекса ровным слоем.
Украсьте морковный кекс с творожным сыром по своему усмотрению и подавайте к столу.
Приятного аппетита!