Описание приготовления:

Кекс получается влажным, очень ароматным, но по желанию можно добавить еще мускатный орех, молотый имбирь, цедру лимона или апельсина. В тесто можно добавить рубленые орехи, изюм или нарезанную курагу. Если крем сверху получился слишком густым, добавьте в него немного жирных сливок и снова взбейте.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Овощи / Морковь Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Морковь 175 Грамм (тесто)

Яйцо 1/2 Штуки (начинка)

Яйца 2 Штуки (тесто)

Ванильный сахар 7 Грамм (начинка)

Корица молотая 1/3 Чайных ложки (тесто)

Миндальная мука 100 Грамм (тесто)

Соль 1 Щепотка (тесто)

Сахар 140 Грамм (тесто)

Сахар 50 Грамм (начинка)

Сахарная пудра 25 Грамм (крем)

Масло растительное 125 Грамм (без запаха и вкуса, тесто)

Разрыхлитель 1 Чайная ложка (тесто)

Сыр творожный 150 Грамм (начинка)

Сыр творожный 100 Грамм (крем)

Крахмал кукурузный 1 Чайная ложка (с горкой, начинка)

Количество порций 8

Калорийность

335 ккал

Калорийность

5 г

Белки

23 г

Жиры

26 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морковный кекс с творожным сыром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления морковного кекса с творожным сыром.

Сначала сделайте начинку. Для этого смешайте творожный сыр, сахар, яйцо, ванильный сахар и крахмал до однородности.

Для теста почистите морковь и натрите на средней терке, выложите в миску.

Добавьте к моркови сахар, миндальную муку и перемешайте.

Разбейте в морковную массу яйца, влейте растительное масло, добавьте корицу и перемешайте.

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в морковную массу. Перемешайте, тесто по консистенции должно быть как густая сметана.

Форму смажьте сливочным маслом и обсыпьте мукой. Выложите половину теста и разровняйте. Сверху выложите сырную начинку. Поверх выложите оставшееся тесто ровным слоем.

Духовку разогрейте и поставьте форму с морковным кексом. Выпекайте его в течение 45-60 минут при температуре 180 градусов.

Готовый кекс достаньте из духовки, полностью остудите и только потом извлеките из формы.

Для верха творожный сливочный сыр взбейте с сахарной пудрой до пышной массы. Нанесите крем поверх морковного кекса ровным слоем.

Украсьте морковный кекс с творожным сыром по своему усмотрению и подавайте к столу.

Приятного аппетита!