Идеальны к чаю: рецепт вкусных булочек с маком

Обязательно попробуйте испечь эти булочки с маком. Это невероятно вкусно.

Выпечка с маковой начинкой была и остается одной из самых вкусных и любимой для многих. Сегодня мы с вами приготовим вкусные булочки с маком. Готовятся они очень легко, из доступных продуктов. Булочки с маком по этому рецепту получаются ароматными, мягкими, с большим количеством вкусной маковой начинки. Рецептом поделились на сайте smachni_receptu_blogeriv.

Вкусные булочки с маком

Ингредиенты:

120 мл теплого молока;

15 г живых дрожжей;

60 г сахара;

1 яйцо;

60 г растопленного сливочного масла;

320 г муки;

500 г маковой начинки; 500 г маковой начинки;

1 яйцо + 1 ст. л. молока (для смазывания).

Сначала подготовим опару. К теплому молоку добавляем 1 столовую ложку сахара от общего количества, дрожжи и 1 столовую ложку муки из общего количества. Все хорошо перемешиваем, накрываем чистым полотенцем и оставляем на 15 минут.

На опаре должна появиться пышная шапка, это показатель того, что дрожжи качественные и уже работают. А булочки получатся пышными.

Далее к опаре добавляем яйцо, сахар, растопленное сливочное масло, муку и замешиваем тесто.

Вымешиваем сначала в посуде, а когда оно начнет держаться кучи, вымешиваем на поверхности.

Тесто сначала будет липнуть, расползаться, но не добавляйте муку, уже через 5-7 минут оно станет таким, как надо. Скатайте тесто в пласт. Переложите в смазанную маслом миску, накрываем полотенцем и оставляем подниматься на полтора часа в теплом месте.

После того как тесто подойдет мы его обминаем и раскатываем в тонкий пласт. Смазываем начинкой, оставляем небольшой отступ с края. Заворачиваем в плотный рулет и защипываем края.

С помощью нитки делим на 6 больших или 12 маленьких булочек.

Перекладываем на застеленный пергаментом противень, накрываем полотенцем и оставляем еще полчаса.

Смазываем булочки яйцом с молоком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.

Булочки охлаждаем и по желанию поливаем растопленным шоколадом.

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