Идеальны к чаю: рецепт вкусных булочек с маком

Обязательно попробуйте испечь эти булочки с маком. Это невероятно вкусно.
Выпечка с маковой начинкой была и остается одной из самых вкусных и любимой для многих. Сегодня мы с вами приготовим вкусные булочки с маком. Готовятся они очень легко, из доступных продуктов. Булочки с маком по этому рецепту получаются ароматными, мягкими, с большим количеством вкусной маковой начинки. Рецептом поделились на сайте smachni_receptu_blogeriv.
Вкусные булочки с маком
Ингредиенты:
- 120 мл теплого молока;
- 15 г живых дрожжей;
- 60 г сахара;
- 1 яйцо;
- 60 г растопленного сливочного масла;
- 320 г муки;
- 500 г маковой начинки; 500 г маковой начинки;
- 1 яйцо + 1 ст. л. молока (для смазывания).
Сначала подготовим опару. К теплому молоку добавляем 1 столовую ложку сахара от общего количества, дрожжи и 1 столовую ложку муки из общего количества. Все хорошо перемешиваем, накрываем чистым полотенцем и оставляем на 15 минут.
На опаре должна появиться пышная шапка, это показатель того, что дрожжи качественные и уже работают. А булочки получатся пышными.
Далее к опаре добавляем яйцо, сахар, растопленное сливочное масло, муку и замешиваем тесто.
Вымешиваем сначала в посуде, а когда оно начнет держаться кучи, вымешиваем на поверхности.
Тесто сначала будет липнуть, расползаться, но не добавляйте муку, уже через 5-7 минут оно станет таким, как надо. Скатайте тесто в пласт. Переложите в смазанную маслом миску, накрываем полотенцем и оставляем подниматься на полтора часа в теплом месте.
После того как тесто подойдет мы его обминаем и раскатываем в тонкий пласт. Смазываем начинкой, оставляем небольшой отступ с края. Заворачиваем в плотный рулет и защипываем края.
С помощью нитки делим на 6 больших или 12 маленьких булочек.
Перекладываем на застеленный пергаментом противень, накрываем полотенцем и оставляем еще полчаса.
Смазываем булочки яйцом с молоком и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут.
Булочки охлаждаем и по желанию поливаем растопленным шоколадом.
Также вы можете приготовить вкусный меренговый рулет.