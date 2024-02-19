Просто возьмите 3 картофелины. Простая, но сытная картофельная запеканка: быстрый и вкусный рецепт

Картофель — это важный источник разных витаминов и минералов для организма. Однако, сейчас некоторые нутрициологи говорят о том, что картошка вредна для организма. В данный факт слабо верится, так как картофель на протяжении нескольких веков был важным элементов питания для европейцев и жителей СНГ.

В картошке содержится железо, фосфор, магний и цинк. Это необходимо для роста и укрепления костей. Если перестать употреблять картофель, то кости могут стать менее плотными. Это приводит к заболеваниям остеопорозу. Нужно несколько раз в неделю есть картошку.

Приготовим запеканку из картофеля для разнообразия блюд из этого овоща.

Ингредиенты для картофельной запеканки:

картофель — 3 шт.;

лук — шт.;

морковь — шт.;

красный перец — ½ шт.;

соль — щепотка;

зеленый лук — пучок;

петрушка — пучок;

яйца — 3 шт.;

молоко — 200 мл;

мука — 200 мл;

разрыхлитель — ч.л.;

сыр — 150 г.

Приготовление картофельной запеканки:

Очищаем и натираем на крупной терке картофель, опускаем в воду на 15 минут. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук.

Обжариваем 4-5 минут лук в сковороде на растительном масле. Натираем на крупной терке морковь, обжариваем с луком.

Режем мелко красный перец, удаляем внутренности и выкладываем к луку и моркови. Солим овощи, обжариваем до мягкости.

Отжимаем картофель от жидкости, выливаем воду. Выкладываем к картофелю жареные овощи. Шинкуем зеленый лук и петрушку, высыпаем к овощам с картошкой.

В миску разбиваем яйца, солим и взбиваем. Выливаем к яйцу молоко, просеиваем муку и разрыхлитель, перемешиваем.

Выливаем тесто в картофельную смесь, тщательно перемешиваем.

Смазываем растительным маслом пергамент, кладем на противень.

Выкладываем массу из картошки и теста на противень, запекаем при 180 градусах 25 минут.

Натираем мелко сыр, посыпаем им запеканку и выпекаем еще 10 минут.

Получается простая, но сытная картофельная запеканка.

Это блюдо поможет разнообразить выбор блюд из картофеля для ужина.