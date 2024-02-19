Просто возьмите 3 картофелины. Простая, но сытная картофельная запеканка: быстрый и вкусный рецепт

Картофель — это важный источник разных витаминов и минералов для организма. Однако, сейчас некоторые нутрициологи говорят о том, что картошка вредна для организма. В данный факт слабо верится, так как картофель на протяжении нескольких веков был важным элементов питания для европейцев и жителей СНГ.
В картошке содержится железо, фосфор, магний и цинк. Это необходимо для роста и укрепления костей. Если перестать употреблять картофель, то кости могут стать менее плотными. Это приводит к заболеваниям остеопорозу. Нужно несколько раз в неделю есть картошку.
Приготовим запеканку из картофеля для разнообразия блюд из этого овоща.
Ингредиенты для картофельной запеканки:
- картофель — 3 шт.;
- лук — шт.;
- морковь — шт.;
- красный перец — ½ шт.;
- соль — щепотка;
- зеленый лук — пучок;
- петрушка — пучок;
- яйца — 3 шт.;
- молоко — 200 мл;
- мука — 200 мл;
- разрыхлитель — ч.л.;
- сыр — 150 г.
Приготовление картофельной запеканки:
Очищаем и натираем на крупной терке картофель, опускаем в воду на 15 минут. Нарезаем маленьким кубиком репчатый лук.
Обжариваем 4-5 минут лук в сковороде на растительном масле. Натираем на крупной терке морковь, обжариваем с луком.
Режем мелко красный перец, удаляем внутренности и выкладываем к луку и моркови. Солим овощи, обжариваем до мягкости.
Отжимаем картофель от жидкости, выливаем воду. Выкладываем к картофелю жареные овощи. Шинкуем зеленый лук и петрушку, высыпаем к овощам с картошкой.
В миску разбиваем яйца, солим и взбиваем. Выливаем к яйцу молоко, просеиваем муку и разрыхлитель, перемешиваем.
Выливаем тесто в картофельную смесь, тщательно перемешиваем.
Смазываем растительным маслом пергамент, кладем на противень.
Выкладываем массу из картошки и теста на противень, запекаем при 180 градусах 25 минут.
Натираем мелко сыр, посыпаем им запеканку и выпекаем еще 10 минут.
Получается простая, но сытная картофельная запеканка.
Это блюдо поможет разнообразить выбор блюд из картофеля для ужина.