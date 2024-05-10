ГлавнаяРецептыИдеальный легкий ужин: готовим салат из тунца и фасоли Идеальный легкий ужин: готовим салат из тунца и фасоли На чтение: 1 минута Питательные салаты – отличный вариант для ужина. А вкус тунца поставит яркий итог прошедшему дню. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Этот салат может слегка напоминать знаменитый Нисуаз. Готовить его легко, а питательностью он может превзойти многие основные блюда. Читайте также Секретный ингредиент, который изменит все: как вкусно замариновать шашлык Рецепт салата из тунца и фасоли Время: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты: – 100 грамм стручковой фасоли; – 2 яйца; – 400 грамм промытой консервированной фасоли; – 100 грамм разрезанных пополам помидоров черри; – 4 тонко нарезанные луковицы; – 160 грамм консервированного тунца; заправка: – 1 столовая ложка оливкового масла ; – чайная ложка красного винного уксуса; – 1 чайная ложка дижонской горчицы; – соль и перец по вкусу. Приготовление: Стручковую фасоль варим 4 минуты и опускаем в миску с холодной водой. Варим яйца вкрутую, чистим и нарезаем четвертинками. Ингредиенты для заправки смешиваем вместе. Смешиваем ингредиенты для салата, заправляем и хорошо перемешиваем, сверху выкладываем яйца. Приятного аппетита! Это просто и вкусно: как приготовить кабачковую лазанью. Поделитесь с друзьями