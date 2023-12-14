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Рецепт: Суп из чечевицы — по-турецки

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Рецепт: Суп из чечевицы — по-турецки

Ингредиенты:
картофель — 250 гр;
морковь — 100 гр;
чечевица красная — 250 гр;
лавровый лист — 2 шт;
лук репчатый — 1 шт;
масло сливочное — 50 гр
Способ приготовления: Суп из красной чечевицы мы увидели в Турции. И сегодня с дочкой решили воспроизвести рецепт супа-пюре из красной чечевицы. Готовить его не так долго, зато вкус точно порадует всех.

Для начала подготовим картофель.

Нарежем картофель мелким кубиком, так, чтобы было затем удобно пройтись по нему блендером. Следующим ингредиентом станет морковь. Моем и чистим ее.

Рецепт: Суп из чечевицы - по-турецки

Оба ингредиента заливаем водой в кастрюле и начинаем процесс варения. Варим овощи до того момента, пока не станут мягкими.

Рецепт: Суп из чечевицы - по-турецки

Для аромата закидываем сюда же 2 листика лавровых. Их уберем перед тем, как запустим блендер.

Рецепт: Суп из чечевицы - по-турецки

Пока кастрюля на огне, промоем и подготовим чечевицу.

Рецепт: Суп из чечевицы - по-турецки

Лук измельченный обжарим на скороде в 50 граммах сливочного масла.

Рецепт: Суп из чечевицы - по-турецки

После обжарки выкладываем это все также в кастрюлю и доводим суп до кипения. Соль, перец — все по вкусу.

Рецепт: Суп из чечевицы - по-турецки

Теперь уже можно спокойно запускать в процесс блендер. превращаем наш суп в суп-пюре.

Рецепт: Суп из чечевицы - по-турецки

Вот и суп готов. Остается только дать ему чуток настояться и можно разливать его по порциям.

Рецепт: Суп из чечевицы - по-турецки

Приятного всем аппетита! Спасибо, что готовите вместе со мной.

Время приготовления: 35 мин.

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