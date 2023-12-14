Рецепт: Суп из чечевицы — по-турецки

Ингредиенты:

картофель — 250 гр;

морковь — 100 гр;

чечевица красная — 250 гр;

лавровый лист — 2 шт;

лук репчатый — 1 шт;

масло сливочное — 50 гр

Способ приготовления: Суп из красной чечевицы мы увидели в Турции. И сегодня с дочкой решили воспроизвести рецепт супа-пюре из красной чечевицы. Готовить его не так долго, зато вкус точно порадует всех.

Для начала подготовим картофель.

Нарежем картофель мелким кубиком, так, чтобы было затем удобно пройтись по нему блендером. Следующим ингредиентом станет морковь. Моем и чистим ее.

Оба ингредиента заливаем водой в кастрюле и начинаем процесс варения. Варим овощи до того момента, пока не станут мягкими.

Для аромата закидываем сюда же 2 листика лавровых. Их уберем перед тем, как запустим блендер.

Пока кастрюля на огне, промоем и подготовим чечевицу.

Лук измельченный обжарим на скороде в 50 граммах сливочного масла.

После обжарки выкладываем это все также в кастрюлю и доводим суп до кипения. Соль, перец — все по вкусу.

Теперь уже можно спокойно запускать в процесс блендер. превращаем наш суп в суп-пюре.

Вот и суп готов. Остается только дать ему чуток настояться и можно разливать его по порциям.

Приятного всем аппетита! Спасибо, что готовите вместе со мной.

Время приготовления: 35 мин.