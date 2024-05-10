Описание приготовления:
Такое мороженое отлично замораживается без малейшей кристаллизации, имеет гладкую, кремообразную структуру. Обязательно попробуйте приготовить шоколадный пломбир по этому рецепту! Это очень вкусно!
Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Десерты / Мороженое
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 150 Миллилитров
- Шоколад 90 Грамм (темный, без наполнителя)
- Сливки 500 Миллилитров (33-35% жирности)
- Сахарная пудра 50 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
172 ккал
Калорийность
10 г
Белки
3 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадный пломбир»
Выложите на стол все ингредиенты.
На кастрюльку с водой поместите металлическую миску так, чтобы дно не касалось воды, залейте молоко в миску, добавьте шоколад, поломанный кусочками, все это поставьте на небольшой огонь.
Растапливайте шоколад в нагретом молоке до полного растворения и получения однородной смеси.
Жирные сливки залейте в просторную миску, взбивайте их миксером до кремообразного состояния.
Ко взбитым сливкам залейте шоколадную смесь.
Венчиком все перемешайте до получения однородной смеси.
Эту сливочно-шоколадную смесь разложите по пластиковым контейнерам и отправьте в морозильную камеру на 4-6 часов. В течение этого времени пару раз перемешайте ложкой смесь для равномерного замораживания.
Подавайте готовый пломбир в красивых креманках, посыпав тертым шоколадом.