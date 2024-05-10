Описание приготовления:

Такое мороженое отлично замораживается без малейшей кристаллизации, имеет гладкую, кремообразную структуру. Обязательно попробуйте приготовить шоколадный пломбир по этому рецепту! Это очень вкусно!

Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Десерты / Мороженое

Состав / Ингредиенты:

Молоко 150 Миллилитров

Шоколад 90 Грамм (темный, без наполнителя)

Сливки 500 Миллилитров (33-35% жирности)

Сахарная пудра 50 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

172 ккал

Калорийность

10 г

Белки

3 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный пломбир»

Выложите на стол все ингредиенты.

На кастрюльку с водой поместите металлическую миску так, чтобы дно не касалось воды, залейте молоко в миску, добавьте шоколад, поломанный кусочками, все это поставьте на небольшой огонь.

Растапливайте шоколад в нагретом молоке до полного растворения и получения однородной смеси.

Жирные сливки залейте в просторную миску, взбивайте их миксером до кремообразного состояния.

Ко взбитым сливкам залейте шоколадную смесь.

Венчиком все перемешайте до получения однородной смеси.

Эту сливочно-шоколадную смесь разложите по пластиковым контейнерам и отправьте в морозильную камеру на 4-6 часов. В течение этого времени пару раз перемешайте ложкой смесь для равномерного замораживания.

Подавайте готовый пломбир в красивых креманках, посыпав тертым шоколадом.