Тыквенные блинчики с корицей: лучшее, что можно предложить на завтрак

Такие блинчики отлично подойдут к чаю или кофе.

Тыква – продукт не только полезный, но и универсальный. Ее используют для приготовления супов, запеканок, десертов, салатов и множества других блюд. Сегодня мы предлагаем вам приготовить тыквенные блинчики с корицей. Необычное сочетание вкусов не оставит равнодушным никого, а как их сделать, рассказала автор кулинарного блога «Вкусные рецепты на каждый день».

Тыквенные блинчики с корицей

Ингредиенты:

яйца – 3 шт;

сахар – 60 гр;

соль – щепотка;

мука – 150 гр;

разрыхлитель – 1 ч. л;

сливочное масло – 30 гр;

молоко – 300 мл;

корица молотая – 1 ч. л;

пюре из тыквы – 200 гр.

Способ приготовления:

Тыкву для пюре запечь в духовке. Приготовленное таким способом оно получается менее жидким.

Готовую тыкву размять вилкой в пюре, сложить получившуюся массу в глубокую посуду или чашу миксера. Туда же добавить яйца, соль и сахар, взбить венчиком до однородности. Далее всыпать корицу, растопленное сливочное масло, перемешать. В муку ввести разрыхлитель, перемешать и просеять все в общую массу. Размешать до однородности.

В конце приготовления теста влить в чашу к перемешанным ингредиентам горячее молоко и еще раз хорошо вымешать, чтобы не было комочков.

Оставить тесто на 15-30 минут, после чего пожарить блинчики на разогретой сковороде с двух сторон до готовности. Для первого блинчика сковороду обязательно смазать растительным маслом.

Ранее Фокус писал, как приготовить суп из запеченной тыквы.