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Овсяная каша на молоке

На чтение: 9 минут
Овсяная каша на молоке

Овсяная каша на молоке – это традиционное славянское кушанье, которое обладает множеством полезных свойств. Блюдо согреет вас в холодное время года и зарядит энергией на целый день, так как овсянка имеет высокий гликемический индекс, что ведет к быстрому и длительному насыщению. Овсянка на молоке обладает нежным вкусом и нежной текстурой, которая нравится как детям, так и взрослым. Для приготовления каши на молоке нужно всего лишь отварить овсяные хлопья в молоке под закрытой крышкой до готовности. После добавить сахар, сливочное масло и фрукты по вкусу. Овсянка на молоке является отличным источником клетчатки, белка и углеводов, которые необходимы для поддержания здоровья и хорошего настроения.

Овсяная каша на молоке в кастрюле на 2 порции

Овсяная каша на молоке в кастрюле на 2 порции – это проверенный рецепт на скорую руку, благодаря которому вы научитесь правильно и вкусно готовить аппетитное блюдо. Для готовки нам потребуется минимальный продуктовый набор и совсем немного свободного времени.

Овсяная каша на молоке

Ингредиенты –+2 порц.

  • Молоко коровье 120 мл.
  • Хлопья овсяные 70 гр.
  • Вода 300 мл.
  • Сахар-песок  по вкусу
  • Соль 1 щепотка
  • Молоко коровье 2 ст.
  • Хлопья овсяные ⅔ ст.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Соль 1 щепотка
  • Масло сливочное 50 гр.
  • Мед  по вкусу
  • Ягоды  по вкусу

Шаги 15 мин.

  1. Овсяная каша на молоке

    Как приготовить овсяную кашу на молоке в кастрюле? Указанное количество воды переливаем в кастрюлю или сотейник и ставим на конфорку.

  2. Овсяная каша на молоке

    Вливаем молоко.

  3. Овсяная каша на молоке

    Закипающую смесь дополняем щепоткой соли и желаемым количеством сахарного песка.

  4. Овсяная каша на молоке

    Убавляем нагрев и всыпаем овсянку, перемешиваем и томим под крышкой на протяжении 15 минут.

  5. Овсяная каша на молоке

    Готовое кушанье оставляем под крышкой еще на 5-10 минут «дойти».

  6. Овсяная каша на молоке

    Раскладываем аппетитную кашу по порционным тарелкам.

  7. Овсяная каша на молоке

    По желанию украшаем фруктами, ягодами или любым другим компонентом, который вам нравится. Приятного аппетита!

Сладкая овсяная каша на молоке с сахаром

Сладкая овсяная каша на молоке с сахаром на 3 порции – это десерт, который подарит море удовольствия и сладости. Овсяные хлопья варятся в молоке с добавлением подсластителя и усилителя вкуса до готовности, после чего кашу можно украсить ягодами или орехами. Получается нежное и сладкое угощение, которое порадует любителей каш и полезных завтраков.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 3-5 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

  • Овсянка – 1 ст.
  • Молоко коровье – 3 ст.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – по вкусу.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

  1. В кастрюлю отправляем молоко, а также сахар и соль – ставим на огонь и доводим до кипения.

    Овсяная каша на молоке

  2. Засыпаем овсянку.

    Овсяная каша на молоке

  3. При постоянном помешивании, провариваем кашу на медленном пламени 5 минут либо столько, сколько указано на упаковке.

    Овсяная каша на молоке

  4. В горячее блюдо добавляем сливочное масло для насыщенности вкуса.

    Овсяная каша на молоке

  5. Аппетитное кушанье сервируем и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

    Овсяная каша на молоке

Вкусная овсяная каша на молоке на 1 порцию

Вкусная овсяная каша на молоке на 1 порцию – это отличный завтрак для одного человека, который не любит проводить все утро у плиты. Овсяные хлопья варятся в молоке до готовности, благодаря чему, готовое кушанье отличается нежностью и легкой сладостью. Для баланса и насыщенности также добавим сухофрукты

Время готовки – 8 ч.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 65 гр.
  • Вода – 150 мл.
  • Молоко коровье – 100 мл.
  • Курага – 2 шт.
  • Чернослив – 2 шт.
  • Бананы сушеные – 2 ломтика.
  • Соль – 1 щепотка.
  • Сахар-песок – по вкусу.

Процесс приготовления:

  1. Предварительно замоченные и обсушенные сухофрукты нарезаем небольшими кубиками.

    Овсяная каша на молоке

  2. В глубокую емкость высыпаем добавки и овсянку, заливаем теплой водой и оставляем под крышкой на всю ночь.

    Овсяная каша на молоке

  3. Поутру вливаем к компонентам молоко, солим и добавляем сахар – ставим на конфорку.

    Овсяная каша на молоке

  4. Доводим ингредиенты до кипения и сразу же убавляем пламя до минимума, активно работая ложкой, томим 3-4 минуты.

    Овсяная каша на молоке

  5. Раскладываем по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

    Овсяная каша на молоке

Как сварить молочную кашу из овсяных хлопьев

Как сварить молочную кашу из овсяных хлопьев – это простой рецепт для приготовления здорового завтрака, после употребления которого вы еще долго не ощутите ненавистное чувство голода. Овсяные хлопья залить молоком и варить на медленном огне, помешивая, пока каша не загустеет. Получается нежная и ароматная каша, которая отлично сочетается с медом или свежими фруктами.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 5-7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 0,75 ст.
  • Молоко коровье – 250 мл.
  • Вода – 250 мл.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

  1. В сотейник наливаем указанное количество коровьего молока и воды, на умеренном огне доводим до кипения и вмешиваем столовую ложку меда.

    Овсяная каша на молоке

  2. В кипящий раствор высыпаем овсянку и провариваем на медленном пламени 10-15 минут, периодически помешивая, дабы не допустить пригорании.

    Овсяная каша на молоке

  3. В готовую кашку добавляем кусочек сливочного масла и хорошенько перемешиваем (немного масла можно оставить для подачи).

    Овсяная каша на молоке

  4. Овсянку распределяем по порционным глубоким чашам.

    Овсяная каша на молоке

  5. Снимаем пробу и при желании декорируем орешками и ягодами. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

    Овсяная каша на молоке

Овсяная каша на молоке с бананом

Овсяная каша на молоке с бананом – это десертный завтрак либо перекус, который приятно удивит своим вкусом и ароматом. Овсяные хлопья варятся в молоке до готовности, после чего кашу украшают кружками банана и посыпают корицей. Получается сладкая и освежающая каша, которая накормит и поднимет настроение.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 200 гр.
  • Молоко коровье – 600 мл.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Бананы – 2 шт.
  • Соль – 0,25 ч.л.
  • Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

  1. В толстостенную жаропрочную посуду высыпаем хлопья.

    Овсяная каша на молоке

  2. Заливаем холодным молоком и тщательно перемешиваем, на минимальном пламени доводим до кипения.

    Овсяная каша на молоке

  3. Подсыпаем сахарный песок и соль, периодически помешивая, варим около 10 минут.

    Овсяная каша на молоке

  4. Банановую мякоть нарезаем небольшими кубиками. Горсть убираем в сторону для декора.

    Овсяная каша на молоке

  5. Добавляем бананы в кашу, мешаем и томим еще 10 минут.

    Овсяная каша на молоке

  6. Вмешиваем ломтик сливочного масла и оставляем кушанье под крышкой на 5-10 минут.

    Овсяная каша на молоке

  7. Сервируем, украсив фруктовыми кусочками. Приятного аппетита!

    Овсяная каша на молоке

Как сварить овсяную кашу на стакан молока в мультиварке

Как сварить овсяную кашу на стакан молока в мультиварке – это быстрый и удобный способ приготовить полезный завтрак. Овсяные хлопья заливаются молоком в мультиварке и готовятся в режиме «каша» до готовности. Получается нежное и вкусное кушанье, которое подойдет как для детей, так и для взрослых.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

  • Овсянка – 0,3 ст.
  • Молоко коровье – 1 ст.
  • Масло сливочное – 15 гр.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

  1. Дно и стенки мультиварки промазываем кусочком сливочного масла.

    Овсяная каша на молоке

  2. Высыпаем указанное количество хлопьев.

    Овсяная каша на молоке

  3. Заливаем молоком, добавляем соль и сахар, перемешиваем и на 20 минут включаем программу «Каша» либо «Тушение». Периодически состав перемешиваем.

    Овсяная каша на молоке

  4. Если вы любите густую консистенцию, то оставляем кашу в режиме подогрева еще на 15 минут.

    Овсяная каша на молоке

  5. Сервируем и дополняем ломтиком сливочного масла – дегустируем. Приятного аппетита!

    Овсяная каша на молоке

Овсяная каша на молоке с тыквой

Овсяная каша на молоке с тыквой – это ароматное и полезное кушанье, которое придется по вкусу всем членам вашей семьи. Овсяные хлопья отлично сочетаются с кусочками оранжевого овоща и коровьим молоком. После окончания термической обработки, кашу можно посыпать корицей.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Тыква – 150 гр.
  • Хлопья овсяные – 100 гр.
  • Молоко коровье – 200 мл.
  • Вода – 250 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.
  • Изюм – 40 гр.
  • Масло сливочное – 25 гр.

Процесс приготовления:

  1. Подготавливаем продуктовый набор, согласно списку, представленному выше.

    Овсяная каша на молоке

  2. Тыкву режем на небольшие кубики и высыпаем в чашу, заливаем водой и молоком, готовим в режиме «молочная каша» 10 минут.

    Овсяная каша на молоке

  3. По истечении указанного времени, добавляем овсяные хлопья, соль и сахарный песок – перемешиваем.

    Овсяная каша на молоке

  4. Дополняем состав изюмом и снова размешиваем, закрыв крышкой, готовим на той же программе еще 5 минут.

    Овсяная каша на молоке

  5. По истечении указанного времени, заправляем кушанье сливочным маслом и даем постоять под крышкой еще несколько минут.

    Овсяная каша на молоке

  6. Горячую овсянку выкладываем в тарелку и снимаем пробу. Приятного аппетита!

    Овсяная каша на молоке

Жидкая овсяная каша на молоке на 4 порции

Жидкая овсяная каша на молоке на 4 порции – это отличный выбор для большой семьи или дружной компании. Овсяные хлопья варятся в молоке до образования густой консистенции, после чего кашу можно подавать со сливочным маслом. Получается нежная и насыщенная каша, которая отлично утоляет голод и дарит ощущение тепла.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 300 гр.
  • Вода – 300 мл.
  • Молоко коровье – 500 мл.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Сахар-песок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем продукты на стол.

    Овсяная каша на молоке

  2. Воду доводим до кипения и высыпаем хлопья, варим на медленном пламени 7-8 минут, помешивая.

    Овсяная каша на молоке

  3. Когда вода практически впиталась, вливаем теплое молоко.

    Овсяная каша на молоке

  4. Добавляем сахар и доводим овсянку до готовности в течение 15 минут.

    Овсяная каша на молоке

  5. Заправляем сливочным маслом и даем настояться еще около 5 минут. Затем сразу же подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

    Овсяная каша на молоке

Овсяная каша на кокосовом молоке

Овсяная каша на кокосовом молоке – это вегетарианский вариант любимого завтрака, который поразит своими необычайными вкусовыми характеристиками и чарующим ароматом. Для оригинальности подачи, дополним кушанье ломтиками жареных бананов. Получается нежная и ароматная каша, которая идеально подходит для любителей экзотических вкусов.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 80 гр.
  • Молоко кокосовое – 250 мл.
  • Вода – 250 мл.
  • Бананы – 2 шт.
  • Масло кокосовое – 0,5 ст.л.
  • Сироп кленовый – 3 ст.л.
  • Стружка кокосовая – 2 ч.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

  1. Переливаем воду и кокосовое молоко в толстостенный ковшик, засыпаем овсянку и, помешивая, провариваем на медленном огне 15 минут после закипания.

    Овсяная каша на молоке

  2. Не теряя времени, очищаем бананы и нарезаем мякоть колечками средней толщины.

    Овсяная каша на молоке

  3. В сковородке растапливаем кокосовое масло и вливаем кленовый сироп.

    Овсяная каша на молоке

  4. В момент, когда смесь запузырилась – высыпаем фруктовые ломтики и обжариваем с двух сторон до золотистого оттенка.

    Овсяная каша на молоке

  5. Половину бананов вмешиваем в кашу вместе со щепоткой соли.

    Овсяная каша на молоке

  6. Для подачи выкладываем кашу в тарелку и украшаем жареными бананами, посыпаем ароматной стружкой. Приятного аппетита!

    Овсяная каша на молоке

Овсяная каша на молоке с медом

Овсяная каша на молоке с медом – это простой и полезный вариант сбалансированного завтрака, который доставит удовольствие и зарядит энергией на весь день. Овсяные хлопья варятся в молоке до готовности, после чего кашу можно посыпать орехами или фруктами. Получается сладкое и аппетитное кушанье, которое укрепляет здоровье и поднимает настроение.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

  • Хлопья овсяные – 60 гр.
  • Вода – 250 мл.
  • Молоко коровье – 350 мл.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 1,5 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

  1. Необходимые продукты выкладываем на рабочий стол.

    Овсяная каша на молоке

  2. Молоко, воду, мед и соль смешиваем, доводим до кипения.

    Овсяная каша на молоке

  3. Помешивая молочный раствор, высыпаем овсянку.

    Овсяная каша на молоке

  4. Варим при слабом кипении, помешивая венчиком, 10-15 минут.

    Овсяная каша на молоке

  5. Заправляем готовую кашу половиной сливочного масла.

    Овсяная каша на молоке

  6. Распределяем овсянку по пиалам и добавляем еще немного сливочного масла. Приятного аппетита!

    Овсяная каша на молоке

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