Овсяная каша на молоке – это традиционное славянское кушанье, которое обладает множеством полезных свойств. Блюдо согреет вас в холодное время года и зарядит энергией на целый день, так как овсянка имеет высокий гликемический индекс, что ведет к быстрому и длительному насыщению. Овсянка на молоке обладает нежным вкусом и нежной текстурой, которая нравится как детям, так и взрослым. Для приготовления каши на молоке нужно всего лишь отварить овсяные хлопья в молоке под закрытой крышкой до готовности. После добавить сахар, сливочное масло и фрукты по вкусу. Овсянка на молоке является отличным источником клетчатки, белка и углеводов, которые необходимы для поддержания здоровья и хорошего настроения.

Овсяная каша на молоке в кастрюле на 2 порции

Овсяная каша на молоке в кастрюле на 2 порции – это проверенный рецепт на скорую руку, благодаря которому вы научитесь правильно и вкусно готовить аппетитное блюдо. Для готовки нам потребуется минимальный продуктовый набор и совсем немного свободного времени.

Ингредиенты –+2 порц.

Молоко коровье 120 мл.

Хлопья овсяные 70 гр.

Вода 300 мл.

Сахар-песок по вкусу

Соль 1 щепотка

Молоко коровье 2 ст.

Хлопья овсяные ⅔ ст.

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль 1 щепотка

Масло сливочное 50 гр.

Мед по вкусу

Ягоды по вкусу

Шаги 15 мин.

Как приготовить овсяную кашу на молоке в кастрюле? Указанное количество воды переливаем в кастрюлю или сотейник и ставим на конфорку. Вливаем молоко. Закипающую смесь дополняем щепоткой соли и желаемым количеством сахарного песка. Убавляем нагрев и всыпаем овсянку, перемешиваем и томим под крышкой на протяжении 15 минут. Готовое кушанье оставляем под крышкой еще на 5-10 минут «дойти». Раскладываем аппетитную кашу по порционным тарелкам. По желанию украшаем фруктами, ягодами или любым другим компонентом, который вам нравится. Приятного аппетита!

Сладкая овсяная каша на молоке с сахаром

Сладкая овсяная каша на молоке с сахаром на 3 порции – это десерт, который подарит море удовольствия и сладости. Овсяные хлопья варятся в молоке с добавлением подсластителя и усилителя вкуса до готовности, после чего кашу можно украсить ягодами или орехами. Получается нежное и сладкое угощение, которое порадует любителей каш и полезных завтраков.

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 3-5 мин.

Порции – 3-4.

Ингредиенты:

Овсянка – 1 ст.

Молоко коровье – 3 ст.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло сливочное – по вкусу.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

В кастрюлю отправляем молоко, а также сахар и соль – ставим на огонь и доводим до кипения. Засыпаем овсянку. При постоянном помешивании, провариваем кашу на медленном пламени 5 минут либо столько, сколько указано на упаковке. В горячее блюдо добавляем сливочное масло для насыщенности вкуса. Аппетитное кушанье сервируем и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Вкусная овсяная каша на молоке на 1 порцию

Вкусная овсяная каша на молоке на 1 порцию – это отличный завтрак для одного человека, который не любит проводить все утро у плиты. Овсяные хлопья варятся в молоке до готовности, благодаря чему, готовое кушанье отличается нежностью и легкой сладостью. Для баланса и насыщенности также добавим сухофрукты

Время готовки – 8 ч.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 65 гр.

Вода – 150 мл.

Молоко коровье – 100 мл.

Курага – 2 шт.

Чернослив – 2 шт.

Бананы сушеные – 2 ломтика.

Соль – 1 щепотка.

Сахар-песок – по вкусу.

Процесс приготовления:

Предварительно замоченные и обсушенные сухофрукты нарезаем небольшими кубиками. В глубокую емкость высыпаем добавки и овсянку, заливаем теплой водой и оставляем под крышкой на всю ночь. Поутру вливаем к компонентам молоко, солим и добавляем сахар – ставим на конфорку. Доводим ингредиенты до кипения и сразу же убавляем пламя до минимума, активно работая ложкой, томим 3-4 минуты. Раскладываем по тарелкам и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Как сварить молочную кашу из овсяных хлопьев

Как сварить молочную кашу из овсяных хлопьев – это простой рецепт для приготовления здорового завтрака, после употребления которого вы еще долго не ощутите ненавистное чувство голода. Овсяные хлопья залить молоком и варить на медленном огне, помешивая, пока каша не загустеет. Получается нежная и ароматная каша, которая отлично сочетается с медом или свежими фруктами.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 5-7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 0,75 ст.

Молоко коровье – 250 мл.

Вода – 250 мл.

Мед – 1 ст.л.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

В сотейник наливаем указанное количество коровьего молока и воды, на умеренном огне доводим до кипения и вмешиваем столовую ложку меда. В кипящий раствор высыпаем овсянку и провариваем на медленном пламени 10-15 минут, периодически помешивая, дабы не допустить пригорании. В готовую кашку добавляем кусочек сливочного масла и хорошенько перемешиваем (немного масла можно оставить для подачи). Овсянку распределяем по порционным глубоким чашам. Снимаем пробу и при желании декорируем орешками и ягодами. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Овсяная каша на молоке с бананом

Овсяная каша на молоке с бананом – это десертный завтрак либо перекус, который приятно удивит своим вкусом и ароматом. Овсяные хлопья варятся в молоке до готовности, после чего кашу украшают кружками банана и посыпают корицей. Получается сладкая и освежающая каша, которая накормит и поднимет настроение.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 200 гр.

Молоко коровье – 600 мл.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Бананы – 2 шт.

Соль – 0,25 ч.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

В толстостенную жаропрочную посуду высыпаем хлопья. Заливаем холодным молоком и тщательно перемешиваем, на минимальном пламени доводим до кипения. Подсыпаем сахарный песок и соль, периодически помешивая, варим около 10 минут. Банановую мякоть нарезаем небольшими кубиками. Горсть убираем в сторону для декора. Добавляем бананы в кашу, мешаем и томим еще 10 минут. Вмешиваем ломтик сливочного масла и оставляем кушанье под крышкой на 5-10 минут. Сервируем, украсив фруктовыми кусочками. Приятного аппетита!

Как сварить овсяную кашу на стакан молока в мультиварке

Как сварить овсяную кашу на стакан молока в мультиварке – это быстрый и удобный способ приготовить полезный завтрак. Овсяные хлопья заливаются молоком в мультиварке и готовятся в режиме «каша» до готовности. Получается нежное и вкусное кушанье, которое подойдет как для детей, так и для взрослых.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Овсянка – 0,3 ст.

Молоко коровье – 1 ст.

Масло сливочное – 15 гр.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Дно и стенки мультиварки промазываем кусочком сливочного масла. Высыпаем указанное количество хлопьев. Заливаем молоком, добавляем соль и сахар, перемешиваем и на 20 минут включаем программу «Каша» либо «Тушение». Периодически состав перемешиваем. Если вы любите густую консистенцию, то оставляем кашу в режиме подогрева еще на 15 минут. Сервируем и дополняем ломтиком сливочного масла – дегустируем. Приятного аппетита!

Овсяная каша на молоке с тыквой

Овсяная каша на молоке с тыквой – это ароматное и полезное кушанье, которое придется по вкусу всем членам вашей семьи. Овсяные хлопья отлично сочетаются с кусочками оранжевого овоща и коровьим молоком. После окончания термической обработки, кашу можно посыпать корицей.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Тыква – 150 гр.

Хлопья овсяные – 100 гр.

Молоко коровье – 200 мл.

Вода – 250 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Изюм – 40 гр.

Масло сливочное – 25 гр.

Процесс приготовления:

Подготавливаем продуктовый набор, согласно списку, представленному выше. Тыкву режем на небольшие кубики и высыпаем в чашу, заливаем водой и молоком, готовим в режиме «молочная каша» 10 минут. По истечении указанного времени, добавляем овсяные хлопья, соль и сахарный песок – перемешиваем. Дополняем состав изюмом и снова размешиваем, закрыв крышкой, готовим на той же программе еще 5 минут. По истечении указанного времени, заправляем кушанье сливочным маслом и даем постоять под крышкой еще несколько минут. Горячую овсянку выкладываем в тарелку и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Жидкая овсяная каша на молоке на 4 порции

Жидкая овсяная каша на молоке на 4 порции – это отличный выбор для большой семьи или дружной компании. Овсяные хлопья варятся в молоке до образования густой консистенции, после чего кашу можно подавать со сливочным маслом. Получается нежная и насыщенная каша, которая отлично утоляет голод и дарит ощущение тепла.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 300 гр.

Вода – 300 мл.

Молоко коровье – 500 мл.

Масло сливочное – 80 гр.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Для ускорения процесса и собственного удобства, выкладываем продукты на стол. Воду доводим до кипения и высыпаем хлопья, варим на медленном пламени 7-8 минут, помешивая. Когда вода практически впиталась, вливаем теплое молоко. Добавляем сахар и доводим овсянку до готовности в течение 15 минут. Заправляем сливочным маслом и даем настояться еще около 5 минут. Затем сразу же подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Овсяная каша на кокосовом молоке

Овсяная каша на кокосовом молоке – это вегетарианский вариант любимого завтрака, который поразит своими необычайными вкусовыми характеристиками и чарующим ароматом. Для оригинальности подачи, дополним кушанье ломтиками жареных бананов. Получается нежная и ароматная каша, которая идеально подходит для любителей экзотических вкусов.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 7 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 80 гр.

Молоко кокосовое – 250 мл.

Вода – 250 мл.

Бананы – 2 шт.

Масло кокосовое – 0,5 ст.л.

Сироп кленовый – 3 ст.л.

Стружка кокосовая – 2 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Переливаем воду и кокосовое молоко в толстостенный ковшик, засыпаем овсянку и, помешивая, провариваем на медленном огне 15 минут после закипания. Не теряя времени, очищаем бананы и нарезаем мякоть колечками средней толщины. В сковородке растапливаем кокосовое масло и вливаем кленовый сироп. В момент, когда смесь запузырилась – высыпаем фруктовые ломтики и обжариваем с двух сторон до золотистого оттенка. Половину бананов вмешиваем в кашу вместе со щепоткой соли. Для подачи выкладываем кашу в тарелку и украшаем жареными бананами, посыпаем ароматной стружкой. Приятного аппетита!

Овсяная каша на молоке с медом

Овсяная каша на молоке с медом – это простой и полезный вариант сбалансированного завтрака, который доставит удовольствие и зарядит энергией на весь день. Овсяные хлопья варятся в молоке до готовности, после чего кашу можно посыпать орехами или фруктами. Получается сладкое и аппетитное кушанье, которое укрепляет здоровье и поднимает настроение.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Хлопья овсяные – 60 гр.

Вода – 250 мл.

Молоко коровье – 350 мл.

Мед – 1 ст.л.

Масло сливочное – 1,5 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления: