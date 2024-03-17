ГлавнаяРецептыСекретная заправка превратит его в шедевр: готовим весенний салат с беконом Секретная заправка превратит его в шедевр: готовим весенний салат с беконом На чтение: 1 минута Приготовьте этот вкусный салат, наполненный свежими овощами и беконом. Его интересная заправка вам точно понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В составе блюда есть замороженный горошек. Его диетологи советуют есть в марте, когда организм нуждается в растительном белке. Стоит попробовать Справится даже новичок: быстрые рецепты ленивых суши с «Водным Миром» Салат со шпинатом Время: 30 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 50 граммов шпината; – 150 граммов бекона; – 150 граммов замороженного горошка; – 1 огурец; – 100 граммов редиса; – 20 граммов зеленого лука; – 3 яйца; – 3 столовые ложки кунжута; – соль, перец по вкусу. Для заправки: – 100 граммов сметаны; – 100 граммов майонеза 50%; – 30 миллилитров лимонного сока; – 1 чайная ложка меда; – 1 чайная ложка сушеного чеснока; – половина чайной ложки соли. Приготовление: Яйца отварите, почистьте и нарежьте на 4 части. Бекон нарежьте тонко, а огурец и редис – кружочками. Зеленый лук измельчите. Чеснок подрумяньте на сухой сковороде. Подрумяньте бекон на сухой сковороде. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. В небольшой миске смешайте все ингредиенты для заправки. Выложите на сервировочную тарелку шпинат в один слой и полейте половиной заправки. Далее полосами выложите редис, огурец, горошек, яйцо, лук и бекон. Полейте все оставшейся заправкой и посыпьте кунжутом. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный весенний салат из огурцов «Наслаждение». Поделитесь с друзьями