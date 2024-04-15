Исчезнет со стола за минуту: элементарный рецепт холодца в мультиварке

Холодец очень просто приготовить в мультиварке. Обязательно попробуйте — вам понравится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Фактически все сделает мультиварка. Вы только будете наслаждаться результатом. Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Рецепт холодца в мультиварке Время : 5 часов

: 5 часов Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 свиные ножки;

– 500 граммов курятины;

– 500 граммов свинины;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 5 горошин черного перца;

– 4 зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– 1 лавровый лист. Не маєте часу відтворити цей рецепт, а так хочеться чогось корисного і поживного? Збережіть свої сили на кар’єрні звершення і насолоджуйтеся вже готовою до споживання продукцією ТМ «Водний Світ». Адже це швидко, корисно і завжди смачно! Приготовление: Свиные ножки почистьте, помойте, залейте водой и оставьте на 1 час. Мясо также помойте, нарежьте кусочками и положите в чашу мультиварки. Добавьте вымоченные свиные ножки, очищенный лук, морковь, горошины перца и соль. Залейте водой, чтобы она покрывала мясо на 2 – 3 сантиметра. Закройте крышку и поставьте режим «Тушение» на 5 часов. Затем достаньте ножки и мясо. Нарежьте его небольшими кусочками. Разложите мясо и пропущенный через пресс чеснок по формам для холодца. Залейте процеженным бульоном, украсьте кружочками вареной моркови. Оставьте холодец при комнатной температуре, чтобы он остыл, а затем поместите в холодильник до полного застывания. Лучше это сделать на ночь. Понравился рецепт? Приготовьте еще на праздничный стол вкусный салат «Мулен Руж».