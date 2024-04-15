Самая вкусная закуска: пошаговый рецепт печеночного торта

Это достаточно сытное блюдо, которое может быть не только закуской. И он получается очень вкусным.
Печеночного торта рецептов существует много. Но этот гарантированно получается очень вкусным, нежным и ароматным. Для приготовления можно использовать телячью или куриную печень, или любую другую на ваш вкус. Только в отношении свиной нет уверенности, ведь она немного горчит и ее обязательно нужно вымачивать в молоке, а это занимает лишнее время. Рецептом поделились Easy-Cooking.
Печеночный торт
Ингредиенты:
- 0,5 кг печени;
- 2 луковицы;
- 4 яйца;
- 1 стакан молока;
- 1 стакан муки;
- 1 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. молотого черного перца;
- 2-3 зубчика чеснока;
- майонез — 200-250 г;
- 1 вареное яйцо для украшения.
Печень очистите от пленки и вымочите ее в воде или в молоке. Измельчите печень вместе с луком в блендере или в мясорубке. Получается однородная и довольно жидкая масса. Добавьте туда яйца и снова тщательно перемешайте. Добавьте к смолотой печени молоко и муку, посолите и поперчите.
Тщательно вымешайте печеночное тесто. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде и кладите остывать. Затем соберите торт, смазывая блины майонезом, смешанным с измельченным чесноком.
Сверху украсьте торт тертым вареным яйцом. Через несколько часов в холодильнике можно подавать на стол. Такое блюдо хорошо сочетается с картофельным пюре, или с салатом из свежих овощей.
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