Описание приготовления:

Очень удобно готовить домашний рамен методом «One Pot». Это использование «одного горшка» или «одной кастрюли» для приготовления целого блюда. Сегодня этот метод обрел популярность, поскольку позволяет не только приготовить вкусное блюдо, но и сэкономить время. Блюдо пропитывается соками и ароматами всех ингредиентов, деглазирование белым сухим вином усиливает вкусы и добавляет супу аромата.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Супы География кухни: Японская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Оливковое масло 2 Ст. ложки

Сливочное масло 2 Ст. ложки

Шампиньоны 250 Грамм

Курица 400 Грамм (филе)

Белое вино 1/2 Ст. ложки (сухое)

Чеснок 3 Зубчика

Соевый соус 2 Ст. ложки

Острый соус 2 Ст. ложки

Мед 2 Чайных ложки

Кунжутное масло 1 Ст. ложка

Лапша рамэн 2 Штуки (упаковки)

Шпинат 1 Пучок

Чесночный порошок 1/2 Чайных ложки

Молотый имбирь 1/4 Чайных ложки

Белый молотый перец 1/2 Чайных ложки

Хлопья острого красного перца По вкусу

Яйца 3 Штуки (отварные)

Зеленый лук 1/2 Пучка

Арахис По вкусу (1 горсть)

Черный молотый перец 1 Щепотка

Соль 1/2 Чайных ложки

Бульон 2 Литра

Количество порций 4

Калорийность

227 ккал

Калорийность

8 г

Белки

19 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рамен»

Для приготовления домашнего супа рамен подготовьте ингредиенты. Вместо шпината можно использовать бок чой или пекинскую капусту. Отварите яйца всмятку. В зависимости от желаемой степени готовности желтка варите 3-5 минут, после чего переложите яйца в холодную воду.

Нарежьте грибы шампиньоны пластинками. В кастрюлю, где будете готовить рамен, влейте 1 ст.л. растительного масла и обжарьте подготовленные грибы до подрумянивания с двух сторон. Переложите обжаренные грибы в миску.

Куриное филе очистите от пленок, срежьте лишний жир и слега отбейте. Посолите, поперчите и обжарьте в той же кастрюле, где жарились грибы. По необходимости добавьте еще немного растительного масла. Жарьте до золотистой корочки со всех сторон. Переложите филе в на фольгу и дайте мясу отдохнуть минут 10.

В кастрюлю влейте белое сухое вино и помешивая на среднем огне нагрейте. Все концентрированные соки после обжаривания растворятся в вине и обогатят его своим вкусом. Не давая сильно кипеть, уварите смесь наполовину в течение 4-5 минут.

Добавьте в кастрюлю 2 ст.л. сливочного масла и измельченный чеснок.

Подготовьте все ингредиенты для рамен. Отварные яйца разрежьте пополам. Отдохнувшее филе куриной грудки нарежьте ломтиками. Арахис обжарьте в сухой сковороде и порубите ножом.

В кастрюлю влейте подготовленный бульон, соевый соус, мед, кунжутное масло, острый соус. Уварите суповую основу на медленном огне в течение 10 минут.

В кипящий бульон добавьте лапшу и готовьте в течение 1 минуты.

Убавьте огонь до минимального. Выложите в бульон шпинат, грибы и курицу. Варите рамен еще минуты три, после чего снимите с огня.

Разложите суп в сервировочные миски, сверху выложите половинки вареных яиц, измельченный зеленый лук и арахис.

Приятного аппетита!