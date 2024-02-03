ГлавнаяРецептыВы забудете о солянке: готовим боб левеш – нереально вкусное блюдо закарпатской кухни Вы забудете о солянке: готовим боб левеш – нереально вкусное блюдо закарпатской кухни На чтение: 2 минуты На Закарпатье любят готовить не только бограч. Попробуйте угостить себя и родных бобом левешем – он понравится многим. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Это нереально ароматное блюдо закарпатской кухни несколько похоже на солянку. Однако для многих боб левеш вкуснее. Будет вкусно Идеальный завтрак всего за полчаса: готовим простые и бюджетные печеночные оладьи Боб левеш – пошаговый рецепт Время: 2 часа Порций: 10 Ингредиенты: – 500 граммов копченых ребер; – 300 граммов копченой колбасы; – 450 граммов белой фасоли (2 банки консервированной); – 2,5 литра воды; – 200 граммов моркови; – 250 миллилитров томатного пюре или кетчупа; – 220 граммов лука; – 150 граммов корня сельдерея; – зелень петрушки; – 5 зубчиков чеснока; – 1 острый перец; – соль, перец, лавровый лист по вкусу; – 1,5 столовой ложки копченой паприки; – 10 горошин перца; – 80 граммов муки; – 1 яйцо. Приготовление: В кастрюлю влейте воду, положите ребра, целую луковицу, соль, лавровый лист и перец горошком. Варите 15 минут. Добавьте нарезанную кубиком морковь и корень сельдерея. Варите еще 15 минут. Достаньте луковицу. Ребра также достаньте, отделите мясо от кости, нарежьте небольшими кусками и верните в кастрюлю. Добавьте томатное пюре или домашний кетчуп. Варите дальше на малом огне. Тем временем в сковороду влейте масло, бросьте измельченную луковицу и жарьте 5 минут. Добавьте нарезанную копченую колбасу и жарьте еще 5 – 6 минут. Добавьте муку и паприку, хорошо вымешайте. Влейте 3 – 4 черпака воды, добавьте измельченные петрушку, чеснок и острый перец. Перемешивая, тушите 5 минут, после чего перекиньте в кастрюлю. Добавьте в кастрюлю 2 банки консервированной фасоли. Варите 15 минут. Тем временем сделайте клецки. Разбейте яйцо, посолите и, постоянно перемешивая, постепенно добавляйте муку. Замесите мягкое тесто. От теста отщипните много маленьких кусочков-галушек. Галушки забросьте в кастрюлю, варите еще 7 минут. Готовое блюдо украсьте петрушкой. Понравился рецепт? Узнайте тайну самого красного борща. Поделитесь с друзьями