Описание приготовления:
Пожалуй это самый быстрый рулет который я готовила. Не держите бисквит в духовке, он пересушится и будет ломаться при сворачивании. Свое название он получил из-за того, что в ингредиентах сплошные пятерки. Рулет получается довольно сладкий, поэтому я добавила кислинку в виде свежих абрикосов, но можно заменить на другие фрукты или ягоды.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Бисквитные рулеты
Состав / Ингредиенты:
- Сахар 5 Ст. ложек
- Мука 5 Ст. ложек
- Молоко сухое 5 Ст. ложек
- Яйца 3 Штуки
- Разрыхлитель 10 Грамм
- Масло растительное 5 Ст. ложек (без запаха и вкуса)
- Молоко сгущенное 360 Грамм (вареное)
- Ванильный сахар 10 Грамм
- Абрикосы 5 Штук
Количество порций 5
Калорийность
319 ккал
Калорийность
8 г
Белки
13 г
Жиры
40 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рулет "Пятерочка"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рулета "Пятерочка". Абрикосы вымойте и обсушите.
Яйца разбейте в глубокую миску, взбивая, всыпайте сахар и взбивайте до пышной, светлой массы.
Добавьте ванильный сахар, влейте растительное масло и аккуратно перемешайте до однородности.
Смешайте муку, сухое молоко и разрыхлитель и просейте в яичную массу. Все аккуратно перемешайте до однородного пышного теста.
Противень застелите пергаментом и вылейте тесто, разровняйте. Поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 5-7 минут до золотистого цвета.
Достаньте готовый бисквит из духовки и сразу смажьте его вареной сгущенкой. Абрикосы порежьте на дольки и выложите на сгущенку.
Помогая себе пергаментом, сверните бисквит в рулет, заверните в пергамент после выпечки и оставьте до полного остывания. Готовый рулет посыпьте сахарной пудрой, украсьте и подавайте к столу.
Приятного аппетита!