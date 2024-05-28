Описание приготовления:

Пожалуй это самый быстрый рулет который я готовила. Не держите бисквит в духовке, он пересушится и будет ломаться при сворачивании. Свое название он получил из-за того, что в ингредиентах сплошные пятерки. Рулет получается довольно сладкий, поэтому я добавила кислинку в виде свежих абрикосов, но можно заменить на другие фрукты или ягоды.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Бисквитные рулеты

Состав / Ингредиенты:

Сахар 5 Ст. ложек

Мука 5 Ст. ложек

Молоко сухое 5 Ст. ложек

Яйца 3 Штуки

Разрыхлитель 10 Грамм

Масло растительное 5 Ст. ложек (без запаха и вкуса)

Молоко сгущенное 360 Грамм (вареное)

Ванильный сахар 10 Грамм

Абрикосы 5 Штук

Количество порций 5

Калорийность

319 ккал

Калорийность

8 г

Белки

13 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рулет "Пятерочка"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рулета "Пятерочка". Абрикосы вымойте и обсушите.

Яйца разбейте в глубокую миску, взбивая, всыпайте сахар и взбивайте до пышной, светлой массы.

Добавьте ванильный сахар, влейте растительное масло и аккуратно перемешайте до однородности.

Смешайте муку, сухое молоко и разрыхлитель и просейте в яичную массу. Все аккуратно перемешайте до однородного пышного теста.

Противень застелите пергаментом и вылейте тесто, разровняйте. Поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 5-7 минут до золотистого цвета.

Достаньте готовый бисквит из духовки и сразу смажьте его вареной сгущенкой. Абрикосы порежьте на дольки и выложите на сгущенку.

Помогая себе пергаментом, сверните бисквит в рулет, заверните в пергамент после выпечки и оставьте до полного остывания. Готовый рулет посыпьте сахарной пудрой, украсьте и подавайте к столу.

Приятного аппетита!