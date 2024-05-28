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Рулет «Пятерочка»

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Рулет «Пятерочка»

Описание приготовления:

Пожалуй это самый быстрый рулет который я готовила. Не держите бисквит в духовке, он пересушится и будет ломаться при сворачивании. Свое название он получил из-за того, что в ингредиентах сплошные пятерки. Рулет получается довольно сладкий, поэтому я добавила кислинку в виде свежих абрикосов, но можно заменить на другие фрукты или ягоды.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Бисквитные рулеты

Состав / Ингредиенты:

  • Сахар 5 Ст. ложек
  • Мука 5 Ст. ложек
  • Молоко сухое 5 Ст. ложек
  • Яйца 3 Штуки
  • Разрыхлитель 10 Грамм
  • Масло растительное 5 Ст. ложек (без запаха и вкуса)
  • Молоко сгущенное 360 Грамм (вареное)
  • Ванильный сахар 10 Грамм
  • Абрикосы 5 Штук

Количество порций 5

Калорийность

319 ккал

Калорийность

8 г

Белки

13 г

Жиры

40 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рулет "Пятерочка"»

Рулет "Пятерочка"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления рулета "Пятерочка". Абрикосы вымойте и обсушите.

Рулет "Пятерочка"

Яйца разбейте в глубокую миску, взбивая, всыпайте сахар и взбивайте до пышной, светлой массы.

Рулет "Пятерочка"

Добавьте ванильный сахар, влейте растительное масло и аккуратно перемешайте до однородности.

Рулет "Пятерочка"

Смешайте муку, сухое молоко и разрыхлитель и просейте в яичную массу. Все аккуратно перемешайте до однородного пышного теста.

Рулет "Пятерочка"

Противень застелите пергаментом и вылейте тесто, разровняйте. Поставьте в горячую духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 5-7 минут до золотистого цвета.

Рулет "Пятерочка"

Достаньте готовый бисквит из духовки и сразу смажьте его вареной сгущенкой. Абрикосы порежьте на дольки и выложите на сгущенку.

Рулет "Пятерочка"

Помогая себе пергаментом, сверните бисквит в рулет, заверните в пергамент после выпечки и оставьте до полного остывания. Готовый рулет посыпьте сахарной пудрой, украсьте и подавайте к столу.

Рулет "Пятерочка"

Приятного аппетита!

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