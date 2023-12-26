Итальянский апельсиновый пирог. Всего 4 ингредиента: супер мягкий и вкусный

Кто не любит вкусную и простую выпечку? Вряд ли найдется много людей, которые не особо фанатеют от пирогов. Особый культ выпечки наблюдается в Европе. Например, итальянцы любят готовить разные простые и быстрые пироги.

В почете у итальянцев пироги с цитрусом. Этот фрукт дает выпечки особый вкус и аромат. Так как апельсины растут в Италии почти круглый год, то продукт является бюджетным. Однако, даже в холодных странах достать апельсин не составит трудностей. Спелые и сочные апельсины можно найти в любом магазине.

Зато получается ароматный пирог, который не стыдно подать на стол к чаепитию. Покажем, как приготовить апельсиновый пирог.

Ингредиенты для апельсинового пирога:

апельсин — шт.;

яйца — 3 шт.;

мука — 160 г;

сахар — 120 г.

Приготовление апельсинового пирога:

Натираем мелко цедру апельсина, очищаем фрукт и делим на дольки. Каждую дольку апельсина нарезаем мелко.

Отделяем желтки от белков. В желтки высыпаем половину сахара от общего количества, взбиваем миксером до побеления.

Взбиваем отдельно белки до белой пышной массы, постепенно высыпаем остатки сахара.

Добавляем к белкам цедру апельсина, смешиваем. Постепенно кладем белки смесь из желтков, перемешиваем аккуратно лопаткой.

Добавляем в смесь нарезанные дольки апельсина, смешиваем.

Просеиваем в смесь муку, замешиваем тесто. Застилаем форму для выпечки диаметром 23-24 см пергаментом.

Выливаем на пергамент тесто и распределяем по поверхности.

Выпекаем пирог при 180 градусах 25 минут.

Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой.

Получается ароматный итальянский пирог с цитрусовым.