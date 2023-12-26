Мои дети за завтраком иногда вредничают. После дурных снов или в случае, когда они перевозбуждены перед важным событием, заставить сыновей нормально поесть — испытание для всей семьи. Да-да, даже муж подключается к процессу переговоров. Поэтому приходится держать в холодильнике неисчерпаемый запас любимого завтрака домочадцев. Не буду скрывать, яичные котлеты мне тоже приносят удовольствие.

Пока муж настаивает на традиционной шакшуке, а свекровь убеждает в незаменимости утреннего омлета, я с вечера замешиваю тесто на яично-картофельные котлетки. Ведь знаю, что только они способны поднять настроение моим сынишкам. Часто добавляю в них ветчину или докторскую колбасу. Но основные ингредиенты не меняются.

Как приготовить яичные котлеты с зеленым луком

Для приготовления румяных котлет из яиц и картофеля, вам также понадобится упаковка панировочных сухарей. Это важный ингредиент, поскольку он отвечает за образование аппетитной золотистой корочки и за, что изделия будут держать форму. Конечно, сухари можно использовать домашние. Так даже вкуснее!

Ингредиенты

Картофель4 шт. Яйцо6 шт. Сливочное масло50 г Зеленый лук0,5 пуч. Укроп0,5 пуч. Соль по вкусу Панировочные сухари150 г

Приготовление

По отдельности отварите до полной готовности картошку и яйца. Последние очистите и нарежьте мелким кубиком. Добавьте к ним соль и измельченную зелень. Перемешайте. Из картошки сделайте пюре. Чтобы оно нужной консистенции, в процессе добавьте 1 сырое яйцо и сливочное масло. Пюре не должно быть жидким! Следите, чтобы оно хорошо держало форму.Смешайте пюре и отварные яйца, аккуратно перемешайте. Далее сформируйте котлетки. Обваляйте их в панировочной сухарях и обжарьте в большом количестве масла.

Конечно, сразу обжаривать не обязательно. Сделайте заготовку и отправьте ее в холодильник. Утром как найдете. Подавайте такие котлетки к столу со сметаной, грибным соусом, кабачковой икрой и даже зеленым салатом. Это отличный вариант завтрака для всей семьи!