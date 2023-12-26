Описание приготовления:
Замечательное блюдо для обеда или ужина можно приготовить в казане из куриных субпродуктов. Подавайте его с кашей или макаронами, картофельным пюре или овощным салатом. Можно дополнить ассорти различными соусами, сметаной, майонезом.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда География кухни: Еврейская
Состав / Ингредиенты:
- Сердечки куриные 300 Грамм
- Желудки куриные 250 Грамм
- Печень куриная 350 Грамм
- Куриное филе 300 Грамм
- Зира 10 Грамм
- Куркума 1/2 Чайных ложки
- Лук репчатый 2-3 Штук
- Масло растительное 40 Миллилитров
- Соль 1/4 Чайных ложки
- Перец черный молотый 2 Щепотки
Количество порций 4
Калорийность
127 ккал
Калорийность
7 г
Белки
13 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Куриное ассорти по-иерусалимски в домашних условиях»
Подготовьте указанные ингредиенты. Промойте и срежьте жилы и пленки с субпродуктов и филе. Очистите и промойте лук.
Прогрейте растительное масло в казане до кипения и выложите сердечки и желудки. Обжарьте около 10-15 минут, время от времени перемешивая. Субпродукты выпустят сок и он должен будет выпариться. Только после этого они начнут обжариваться.
Нарежьте порционными кусочками печень и куриное филе, добавьте их в емкость и обжарьте еще 5-8 минут.
Всыпьте соль, молотый черный перец и приправы, перемешайте и обжарьте еще 1-2 минуты.
Репчатый лук нарежьте полукольцами и добавьте в емкость. Перемешайте и обжарьте все примерно 3-4 минуты до румяности лука.
Выключите нагрев — блюдо полностью готово. По желанию можете добавить различную измельченную зелень.
Выложите пряное куриное ассорти по-иерусалимски на тарелку и подайте к столу горячим. Можно добавить любой гарнир.