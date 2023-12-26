Описание приготовления:

Замечательное блюдо для обеда или ужина можно приготовить в казане из куриных субпродуктов. Подавайте его с кашей или макаронами, картофельным пюре или овощным салатом. Можно дополнить ассорти различными соусами, сметаной, майонезом.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Птица / Курица Блюдо: Горячие блюда География кухни: Еврейская

Состав / Ингредиенты:

Сердечки куриные 300 Грамм

Желудки куриные 250 Грамм

Печень куриная 350 Грамм

Куриное филе 300 Грамм

Зира 10 Грамм

Куркума 1/2 Чайных ложки

Лук репчатый 2-3 Штук

Масло растительное 40 Миллилитров

Соль 1/4 Чайных ложки

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 4

Калорийность

127 ккал

Калорийность

7 г

Белки

13 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Куриное ассорти по-иерусалимски в домашних условиях»

Подготовьте указанные ингредиенты. Промойте и срежьте жилы и пленки с субпродуктов и филе. Очистите и промойте лук.

Прогрейте растительное масло в казане до кипения и выложите сердечки и желудки. Обжарьте около 10-15 минут, время от времени перемешивая. Субпродукты выпустят сок и он должен будет выпариться. Только после этого они начнут обжариваться.

Нарежьте порционными кусочками печень и куриное филе, добавьте их в емкость и обжарьте еще 5-8 минут.

Всыпьте соль, молотый черный перец и приправы, перемешайте и обжарьте еще 1-2 минуты.

Репчатый лук нарежьте полукольцами и добавьте в емкость. Перемешайте и обжарьте все примерно 3-4 минуты до румяности лука.

Выключите нагрев — блюдо полностью готово. По желанию можете добавить различную измельченную зелень.

Выложите пряное куриное ассорти по-иерусалимски на тарелку и подайте к столу горячим. Можно добавить любой гарнир.