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Итальянский сметанный пирог. Легкий и воздушный: результат превзошел все ожидания

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Итальянский сметанный пирог. Легкий и воздушный: результат превзошел все ожидания

Пироги всегда были важной частью рациона человека. История пирогов простирается с древних времен до современности. В разных произведениях искусства и литературе можно заметить много отсылок на выпечку, в том числе и на пироги. Шекспир писал в одном из своих произведений про пирог, в натюрмортах используются разные виды выпечки.

Сейчас пирогами никого не удивишь. Это блюдо плотно вошло в нашу жизнь. Если не хочется готовить классический пирог, стоит поэкспериментировать. Например, приготовить пирог из Италии.

Расскажем про рецепт итальянского сметанного пирога.

Ингредиенты теста для сметанного пирога:

  • мука — 210 г;
  • желтки — 3 шт.;
  • сливочное масло — 80 г;
  • сахар — 70 г;
  • ванильный сахар — 8 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • сметана 20% — 400 г;
  • белки — 3 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • кукурузный крахмал — 40 г;
  • соль — щепотка.

Приготовление сметанного пирога:

Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и слегка посыпаем мукой. В миску с желтками высыпаем ванильный и классический сахар, взбиваем до растворения песчинок.

Растапливаем сливочное масло и вливаем к желткам. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, просеиваем и замешиваем руками тесто.

Выкладываем честно на дно формы и формируем бортики (2 см в длину) и дно.

Итальянский сметанный пирог. Легкий и воздушный: результат превзошел все ожидания

30 грамм теста заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник.

Для начинки взбиваем миксером белки, постепенно всыпаем в массу сахар. Плотный устойчивый белок выкладываем в сметану, смешиваем компоненты миксером.

Добавляем в сметанный мусс соль и кукурузный крахмал, тщательно перемешиваем. Выкладываем мусс в форму с тестом, выравниваем его по поверхности.

Итальянский сметанный пирог. Легкий и воздушный: результат превзошел все ожидания

Натираем оставшийся холодный кусок теста на крупной терке. Посыпаем этим тестом верхушку пирога.

Итальянский сметанный пирог. Легкий и воздушный: результат превзошел все ожидания

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

Итальянский сметанный пирог. Легкий и воздушный: результат превзошел все ожидания

После выпекания пирог выглядит пышным, но при остывании он осядет.

Итальянский сметанный пирог. Легкий и воздушный: результат превзошел все ожидания

Для более сладкого вкуса можно посыпать пирог сахарной пудрой.

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