Итальянский сметанный пирог. Легкий и воздушный: результат превзошел все ожидания

Пироги всегда были важной частью рациона человека. История пирогов простирается с древних времен до современности. В разных произведениях искусства и литературе можно заметить много отсылок на выпечку, в том числе и на пироги. Шекспир писал в одном из своих произведений про пирог, в натюрмортах используются разные виды выпечки.

Сейчас пирогами никого не удивишь. Это блюдо плотно вошло в нашу жизнь. Если не хочется готовить классический пирог, стоит поэкспериментировать. Например, приготовить пирог из Италии.

Расскажем про рецепт итальянского сметанного пирога.

Ингредиенты теста для сметанного пирога:

мука — 210 г;

желтки — 3 шт.;

сливочное масло — 80 г;

сахар — 70 г;

ванильный сахар — 8 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

сметана 20% — 400 г;

белки — 3 шт.;

сахар — 80 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

соль — щепотка.

Приготовление сметанного пирога:

Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и слегка посыпаем мукой. В миску с желтками высыпаем ванильный и классический сахар, взбиваем до растворения песчинок.

Растапливаем сливочное масло и вливаем к желткам. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, просеиваем и замешиваем руками тесто.

Выкладываем честно на дно формы и формируем бортики (2 см в длину) и дно.

30 грамм теста заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник.

Для начинки взбиваем миксером белки, постепенно всыпаем в массу сахар. Плотный устойчивый белок выкладываем в сметану, смешиваем компоненты миксером.

Добавляем в сметанный мусс соль и кукурузный крахмал, тщательно перемешиваем. Выкладываем мусс в форму с тестом, выравниваем его по поверхности.

Натираем оставшийся холодный кусок теста на крупной терке. Посыпаем этим тестом верхушку пирога.

Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.

После выпекания пирог выглядит пышным, но при остывании он осядет.

Для более сладкого вкуса можно посыпать пирог сахарной пудрой.