Итальянский сметанный пирог. Легкий и воздушный: результат превзошел все ожидания

Пироги всегда были важной частью рациона человека. История пирогов простирается с древних времен до современности. В разных произведениях искусства и литературе можно заметить много отсылок на выпечку, в том числе и на пироги. Шекспир писал в одном из своих произведений про пирог, в натюрмортах используются разные виды выпечки.
Сейчас пирогами никого не удивишь. Это блюдо плотно вошло в нашу жизнь. Если не хочется готовить классический пирог, стоит поэкспериментировать. Например, приготовить пирог из Италии.
Расскажем про рецепт итальянского сметанного пирога.
Ингредиенты теста для сметанного пирога:
- мука — 210 г;
- желтки — 3 шт.;
- сливочное масло — 80 г;
- сахар — 70 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.
Ингредиенты для начинки:
- сметана 20% — 400 г;
- белки — 3 шт.;
- сахар — 80 г;
- кукурузный крахмал — 40 г;
- соль — щепотка.
Приготовление сметанного пирога:
Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и слегка посыпаем мукой. В миску с желтками высыпаем ванильный и классический сахар, взбиваем до растворения песчинок.
Растапливаем сливочное масло и вливаем к желткам. Высыпаем в смесь муку и разрыхлитель, просеиваем и замешиваем руками тесто.
Выкладываем честно на дно формы и формируем бортики (2 см в длину) и дно.
30 грамм теста заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник.
Для начинки взбиваем миксером белки, постепенно всыпаем в массу сахар. Плотный устойчивый белок выкладываем в сметану, смешиваем компоненты миксером.
Добавляем в сметанный мусс соль и кукурузный крахмал, тщательно перемешиваем. Выкладываем мусс в форму с тестом, выравниваем его по поверхности.
Натираем оставшийся холодный кусок теста на крупной терке. Посыпаем этим тестом верхушку пирога.
Выпекаем пирог при 180 градусах 35-40 минут.
После выпекания пирог выглядит пышным, но при остывании он осядет.
Для более сладкого вкуса можно посыпать пирог сахарной пудрой.