Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке — вкусная рыбка, но на любителя

Ингредиенты:

корюшка свежемороженная — 8 шт.;

масло подсолнечное для смазывания противня — по вкусу;

соль — по вкусу;

приправа для рыбы — по вкусу;

лук репка — 1 шт.;

майонезно-чесночный соус — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Хочу поделиться простым рецептом запечённой в духовке корюшки. Скажу сразу, для тех кто часто готовит и ест речную рыбу это не проблема.

Мне например, вкус понравился и не напрягло то, что много костей. Остальные члены семьи, не будем делать уточнения, как то восприняли моё блюдо без особого восторга. И всему виной кости. А мне понравилась корюшка!

Купила я её замороженной.

Вымыла, убрала чешую, жабры.

Почистила от внутренностей. Оставила головы.

Посыпала солью и специями.

В глубокую форму налила немного растительного масла.

Нарезала лук полукольцами и выложила на дно формы.

Выложила корюшку.

Перемешала майонез с замороженным зелёным чесноком (молодые чесночные стрелки, измельчённый в кухонном комбайне). Получился соус.

Смазала рыбки соусом.

Поставила в духовку, разогретую до 180 гр. Минут на 30. Рыба готова, когда глаза побелели.

Рыба получилась очень вкусная, мясо нежное. Выложила на блюдо.

Решила на гарнир сделать пюре.

Но очень надо есть осторожно. Всё таки мелкие кости. А так по вкусу рекомендую попробовать.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.