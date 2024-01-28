Портал про города-курорты | Perekop

Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке — вкусная рыбка, но на любителя

На чтение: 1 минута
Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке — вкусная рыбка, но на любителя

Ингредиенты:
корюшка свежемороженная — 8 шт.;
масло подсолнечное для смазывания противня — по вкусу;
соль — по вкусу;
приправа для рыбы — по вкусу;
лук репка — 1 шт.;
майонезно-чесночный соус — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Хочу поделиться простым рецептом запечённой в духовке корюшки. Скажу сразу, для тех кто часто готовит и ест речную рыбу это не проблема.
Мне например, вкус понравился и не напрягло то, что много костей. Остальные члены семьи, не будем делать уточнения, как то восприняли моё блюдо без особого восторга. И всему виной кости. А мне понравилась корюшка!
Купила я её замороженной.

Вымыла, убрала чешую, жабры.

Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке - вкусная рыбка, но на любителя

Почистила от внутренностей. Оставила головы.

Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке - вкусная рыбка, но на любителя

Посыпала солью и специями.

Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке - вкусная рыбка, но на любителя

В глубокую форму налила немного растительного масла.

Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке - вкусная рыбка, но на любителя

Нарезала лук полукольцами и выложила на дно формы.

Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке - вкусная рыбка, но на любителя

Выложила корюшку.

Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке - вкусная рыбка, но на любителя

Перемешала майонез с замороженным зелёным чесноком (молодые чесночные стрелки, измельчённый в кухонном комбайне). Получился соус.

Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке - вкусная рыбка, но на любителя

Смазала рыбки соусом.

Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке - вкусная рыбка, но на любителя

Поставила в духовку, разогретую до 180 гр. Минут на 30. Рыба готова, когда глаза побелели.

Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке - вкусная рыбка, но на любителя

Рыба получилась очень вкусная, мясо нежное. Выложила на блюдо.

Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке - вкусная рыбка, но на любителя

Решила на гарнир сделать пюре.

Рецепт: Корюшка, запеченная в духовке - вкусная рыбка, но на любителя

Но очень надо есть осторожно. Всё таки мелкие кости. А так по вкусу рекомендую попробовать.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.

Что будем искать? Например,Человек