Описание приготовления:

Лапша быстрого приготовления идеальна тем, что ее можно подавать с различными продуктами: креветками, грибами, овощами, мясом и т.д. Не забывайте про соусы: соевый, сметанный — они отлично подчеркнут вкус блюда. Подавайте лапшу только горячей.

Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки / Лапша Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Лапша быстрого приготовления 1 Штука (пачка)

Креветки варено-мороженые 250 Грамм

Шампиньоны 120 Грамм

Вода горячая кипяченая 250 Миллилитров

Лук зеленый 1/2 Пучка

Соль 3 Щепотки

Масло растительное 15 Миллилитров

Перец черный молотый 2 Щепотки

Количество порций 1

Калорийность

74 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лапша быстрого приготовления с креветками»

Подготовьте указанные ингредиенты. Лапшу быстрого приготовления любого вкуса приобретите в супермаркете или магазине.

Креветки промойте в воде и выложите в ковш или кастрюлю. Залейте кипятком и отварите примерно 3-5 минут. Затем извлеките и слегка остудите, очистите от панцирей.

Креветочный бульон процедите и перелейте обратно в ковш. Шампиньоны промойте в воде. Если грибы крупные, то нарежьте их на четвертинки. Всыпьте их в емкость с бульоном и выложите лапшу быстрого приготовления. Отварите примерно 3-5 минут, добавив соль и молотый черный перец.

Затем бульон слейте и добавьте в емкость очищенные креветки.

Промойте и измельчите свежую зелень, добавьте растительное масло без аромата или сливочное топленое и перемешайте.

Выложите лапшу быстрого приготовления с креветками на тарелку и подайте к столу горячей. Особенно вкусна она со сметаной или соусами на сметанной основе.