Описание приготовления:
Лапша быстрого приготовления идеальна тем, что ее можно подавать с различными продуктами: креветками, грибами, овощами, мясом и т.д. Не забывайте про соусы: соевый, сметанный — они отлично подчеркнут вкус блюда. Подавайте лапшу только горячей.
Назначение: На обед / На ужин / На скорую руку Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Креветки / Лапша Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Лапша быстрого приготовления 1 Штука (пачка)
- Креветки варено-мороженые 250 Грамм
- Шампиньоны 120 Грамм
- Вода горячая кипяченая 250 Миллилитров
- Лук зеленый 1/2 Пучка
- Соль 3 Щепотки
- Масло растительное 15 Миллилитров
- Перец черный молотый 2 Щепотки
Количество порций 1
Калорийность
74 ккал
Калорийность
8 г
Белки
3 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лапша быстрого приготовления с креветками»
Подготовьте указанные ингредиенты. Лапшу быстрого приготовления любого вкуса приобретите в супермаркете или магазине.
Креветки промойте в воде и выложите в ковш или кастрюлю. Залейте кипятком и отварите примерно 3-5 минут. Затем извлеките и слегка остудите, очистите от панцирей.
Креветочный бульон процедите и перелейте обратно в ковш. Шампиньоны промойте в воде. Если грибы крупные, то нарежьте их на четвертинки. Всыпьте их в емкость с бульоном и выложите лапшу быстрого приготовления. Отварите примерно 3-5 минут, добавив соль и молотый черный перец.
Затем бульон слейте и добавьте в емкость очищенные креветки.
Промойте и измельчите свежую зелень, добавьте растительное масло без аромата или сливочное топленое и перемешайте.
Выложите лапшу быстрого приготовления с креветками на тарелку и подайте к столу горячей. Особенно вкусна она со сметаной или соусами на сметанной основе.