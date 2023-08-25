Из-за чего постоянно хочется сладкого?

Тяга к сладкому появляется не просто так: эта пищевая привычка может указывать на стресс или дефицит глюкозы, предупредила диетолог Марият Мухина в беседе с «Москва 24».

Врач отметила, что сладкие продукты, особенно мучное, представляют собой углеводы, которые организм моментально превращает в глюкозу. Чаще всего человек нестерпимо хочет сладкого при гипогликемии — то есть при резком снижении концентрации глюкозы в крови. Однако такое состояние не всегда намекает на патологию.

«Очень часто это бывает после физических нагрузок», — объяснила Мухина.

Также организм начинает требовать сладкое, когда находится в состоянии сильного стресса: из-за резкого всплеска гормонов (в частности кортизола) происходит сильный выброс инсулина.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский рекомендовал заедать стресс продуктами, богатыми жирными кислотами, магнием и цинком. Пользу психике принесут цитрусовые, клубника, шпинат и авокадо, а также жирная рыба. В каком количестве и как часто нужно все это есть — эксперт рассказал в нашем материале.