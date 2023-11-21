В советские времена они пользовались особенным спросом. Настоящие столовские ватрушки: рецепт 1978 года

Мало кто знает, но ватрушки появились в славянской культуре довольно давно. Со времен язычества выпекали эту творожную выпечку. Она, как и блины с оладьями, относилась к Масленице.

Если оладьи готовили для подношения богине Ладе, то ватрушки выпекали для бога солнца Ярилы. Ватрушки напоминают солнце, готовятся, как правило, в дни летнего солнцестояния.

Позднее, с приходом христианства, ватрушки утратили свое языческое значение. Но, их продолжали выпекать к летнему солнцестоянию как символ солнца.

Сейчас ватрушки редко можно увидеть в пекарнях. Чаще их выпекали в СССР. Расскажем, как приготовить советские ватрушки.

Ингредиенты теста для ватрушек:

Мука — 700 г;

Вода — 300 г;

Масло сливочное — 40 г;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — 8 г;

Дрожжи сухие — 7 г.

Ингредиенты для начинки с творогом:

Творог — 200 г;

Сахар — 75 г;

Желток — шт.;

Ванилин — г;

Соль — 2 г;

Сметана — 20 г.

Ингредиенты для сладкой начинки:

Джем — 300 г;

Яйцо — шт.;

Вода — 20 г.

Приготовление ватрушек:

Для приготовления опары нагреваем воду до 30 градусов, высыпаем туда дрожжи и 150 грамм муки, перемешиваем компоненты.

Разбиваем в опару яйцо, высыпаем соль и смешиваем.

Высыпаем муку на стол, в углубление по середине вливаем опару, замешиваем вручную тесто. Как только замешиваем тесто, добавляем в него сливочное масло, продолжаем вымешивать.

Тугое плотное тесто отправляем отдыхать около часа под крышкой. В это время делаем творожную начинку — смешиваем творог с желтком, сахаром, ванилином, солью и сметаной до однородности.

Обминаем тесто и делим на колобки либо по 60 грамм, либо по 35 грамм. Это зависит от того, какие ватрушки вы хотите — большие или маленькие.

Выкладываем колобки на противень на расстоянии 6-8 см друг от друга. Накрываем пищевой пленкой колобки и оставляем на 15 минут.

Смазываем дно стакана растительным маслом, аккуратно делаем углубление в каждом колобке. В углубление кладем начинку из джема или из творога — по 15 грамм на ватрушку 35 грамм, по 30 грамм на ватрушку 60 грамм.

Оставляем ватрушки под пищевой пленкой еще на 20-30 минут. Смазываем смесью яйца и воды тесто. Выпекаем ватрушки при 180 градусах 12-17 минут.

Получаются пышные мягкие творожные и сладкие ватрушки. Их можно готовить круглый год, не надоест.